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Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:54 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:54

Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları! 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları! 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 2 2 361,37180 384,77463 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 5 5 215,61181 242,22371 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) EA 11 11 356,77148 381,88050 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli) EA 59 59 262,80873 344,06923 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) SAY 14 14 363,20987 389,80954 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) SAY 76 76 245,28176 314,81170 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) SAY 20 20 339,44502 378,67521 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 20 230,12334 281,13378 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 6 6 367,56037 380,49829 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 34 34 252,40351 338,79415 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) SAY 5 5 321,58202 327,11847 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) SAY 25 25 266,02988 303,02721 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 6 6 293,75633 363,19716 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 34 34 228,45374 287,10608 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 2 2 293,99218 294,11472 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 10 4 218,45792 251,74679 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 14 14 510,67889 518,54020 --- --- --- ---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 76 76 483,74757 494,46030 --- --- --- ---
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları! 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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