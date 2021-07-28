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Haberler Eğitim Haberleri Dicle Üniversitesi taban puanları! 2021 Dicle Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:25

Dicle Üniversitesi taban puanları! 2021 Dicle Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi taban puanları! 2021 Dicle Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Dicle Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Dicle Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Dicle Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 110 110 481,19799 491,27760 3 3 460,21311 480,60928
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 100 100 398,56473 458,29018 3 3 357,19675 395,15206
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 80 80 463,40698 489,69738 2 2 438,12887 447,27394
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 266,45250 426,40346 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 55 57 204,66348 429,54023 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 62 225,15948 315,28381 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 40 41 235,23114 340,28692 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 60 60 364,86046 415,41674 2 2 284,77765 320,48249
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 80 82 239,23207 358,81714 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 265,25457 340,20247 2 1 238,46765 238,46765
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 229,12284 289,68116 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 302,60743 361,86546 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 259,43171 390,07664 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 25 26 253,83130 366,66412 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 234,54693 355,30703 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 15 16 248,29337 337,74065 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 60 62 274,49777 354,00257 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 51 255,34284 338,27641 2 1 236,51387 236,51387
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 280 280 408,37158 474,28609 7 7 361,33731 371,55961
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 60 62 225,14354 302,69163 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 70 72 231,28382 337,87712 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 70 72 266,74149 433,11745 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 255,21821 404,79339 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 222,61314 260,43877 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 350 350 323,51525 434,85186 9 9 236,10018 315,40826
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 154 300,43791 364,10030 4 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 72 256,20755 425,04001 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 110 113 315,53226 427,98129 3 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 44 283,82238 379,03111 3 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 100 80 283,21548 355,31182 3 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 30 12 283,80728 361,28950 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi EA 70 72 264,27710 378,40828 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 240 240 498,48475 526,29505 6 6 492,59877 496,02607
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 80 80 353,32332 430,88817 2 2 258,39092 263,98584
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 30 31 241,97742 361,83292 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 50 52 259,74047 327,45114 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30 31 226,59590 290,81583 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 40 41 244,14053 307,06232 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 30 31 225,05171 261,47010 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği DİL 50 52 286,02319 418,90157 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 21 358,95000 393,69321 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 41 304,43823 429,77402 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 442,84148 466,25091 1 1 426,74888 426,74888
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 396,08163 433,63393 2 2 269,30713 283,97955
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 21 390,40408 437,09893 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 393,87626 445,85129 2 2 369,94995 389,77121
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 40 40 378,57445 435,83734 1 1 368,98611 368,98611
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 359,10696 389,00309 2 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 349,13740 389,04384 1 0 --- ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 359,89199 376,49437 1 1 298,38806 298,38806
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 40 393,78991 430,64347 1 1 372,66201 372,66201
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Dicle Üniversitesi taban puanları! 2021 Dicle Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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