Dikey Geçiş Nedir? 2 Yıllıktan 4 Yıllık Bölümlere Sınavsız Dikey Geçiş Şartları Ve DGS İle Geçiş Bölümleri

Ön lisans öğrencilerinin hazırlık yaptığı Dikey Geçiş Sınavı eşit ağırlık türünde bir sınavdır. Sorular hem sayısal hem de sözel ağırlıklıdır. DGS sınavı 120 sorudan oluşan sınavın 60 sorusu sayısal ve 60 sorusu sözeldir. Sınav testinde her bölümde 10'ar tane mantık sorusu sorulur. Her sınavda olduğu gibi aynı şekilde 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yanlış sorular ilgili bölümlerin doğrularını götürür. Sayısal içinde geçerli olan y 4 yanlış soru sayısaldan 1 doğruyu götürür. DGS sınavı için adaylara verilen süre ise 140 dakikadır. 2 yıllıktan 4 yıllığa sınavsız geçiş ile ilgili detayları açıklayacağız. DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavına üniversitenin ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj gören adaylar da sınava başvurabilir. DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını adım adım açıklayalım. DGS sınavına başvurular artık kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle ÖSYM'nin resmi sayfasını sürekli olarak takip edin ardından eğer ki AİS sitesine girişini yaparak ÖSYM'de açıklanan zamanda başvurunuzu geciktirmeden kaydınızı yapın. Daha sonra DGS sınav ücretini ÖSYM'nin belirttiği bankalardan ödemenizi gerçekleştirin. Bu bankalar:

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Tüm PTT iş yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

DGS Başvuru/sınav ücreti ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

LİSANS MEZUNLARI DGS'YE GİREBİLİR Mİ?

Dikey Geçiş Sınavı sadece 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı vardır.

2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA SINAVSIZ GEÇİŞ

2 Yıllık bir bölümden 4 yıllık bir bölüme sınavsız geçiş açık öğretim ön lisans programı okuyan öğrenciler çalışmakta olup aynı zamanda meslek yüksekokulu öğrenimine devam etmek isteyenler lisede mesleki ve teknik olarak mezun öğrenciler için büyük bir fırsattır. Sınavsız geçişin uygulandığı programların yer aldığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'nin sınavsız geçiş fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

DGS İLE YERLEŞEN TEKRAR DGS'E GİREBİLİR Mİ?

DGS ile örgün (1.öğretim, 2.öğretim, uzaktan eğitim dâhil – AÖF ve AÖF uzaktan hariç) bir lisans bölümüne yerleşildiğinde bir ya da bir kaç sene sonraki DGS sınavına tekrar girilebilir. Fakat yine bir örgün lisans kazanılır ise ve önceden kazanılan bölümde okumaya devam ediliyor ise ilkinin kaydı silinmesi gerekiyor.

AÖF DGS KAYIT EVRAKLARI

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Not Durum Belgesi

DGS AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

DGS ile alan açık öğretim bölümlerine ÖSYM'nin DGS başvuru kılavuzu bölümünde yer alan listeden öğrenebilirsiniz. ( https://www.osym.gov.tr/TR,15729/2019-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html )

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