Ek puanlı yerleştirme nedir? Ek yerleştirme puanı ile alım yapan 2 yıllık bölümler nelerdir?

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı sonuçlarda yer alıyor. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuduğu lise meslek lisesi değilse aday için önemi olan bir puan değildir, çünkü okuldan öğrenciye ek puan gelmez. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.

EK PUANLI YERLEŞTİRME HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Meslek lisesinden elektrik bölümünden mezun olarak elektrikle alakalı üniversite bölümü seçilmesi hâlinde de ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralaması bazı alınır. Bu bölümde yazan puana göre yerleştirme yapılır. Normal bir şekilde alınan puanla ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralaması farklı olarak hesaplanır. Birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. Ek puanlı sıralama yalnızca ek puan alabilen öğrenciler arasında yapılan sıralamadır. Yalnızca okuduğu bölümle alakalı yapılacak tercihlerde ekleneceği vurgulanıyor.

Tercihler yapılırken lisede okunan bölümden farklı tercihler yapılacaksa, ek puanlı yerleştirme ve öğrencinin başarı sıralamasına aldanmaması gerekir. Normal puanda çok düşük sıralamalarda olan öğrenciler ek puanlar ile beraber çok iyi sıralamalara yükselebilmektedir ve bu ek puanı her tercihlerinde alacaklarını sanarak yanlış tercihler yapıyor. Bu şekilde herhangi bir üniversiteye yerleşme imkânı bulamamaktadırlar. Böylece sonuçlarla karşılaşmamak için tercihlerin istekler doğrultusunda bir bilen kişi veya rehberlik öğretmenleri ile yapmakta yarar vardır.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NASIL OLUR?

2021'de, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2021 yılı yerleştirme puanlarıyla 2021 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

2021'de, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2021 yılı yerleştirme puanları ile 2021 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır. Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir. Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.