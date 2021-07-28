Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.