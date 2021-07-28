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Haberler Eğitim Haberleri Eşit Ağırlık taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:48

Eşit Ağırlık taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

Eşit Ağırlık taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarına göre üniversite tercihi yapmak için araştırmaya başladı. Üniversitelerin eşit ağırlık taban puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar bölümler, sıralamalar ve taban puanları incelemesi yapıyor. Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alımı yapan bölümler arasında hukuk fakültesi, bankacılık, siyaset bilimi yer alıyor. Peki Eşit Ağırlık taban puanları 2021 nasıl şekillendi? YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

Eşit Ağırlık taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İktisat, hukuk fakültesi gibi alanları tercih edecek olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları araştırması yapıyor. ÖSYM'nin yayınladığı yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda da eşit ağırlık puanlarına göre bölümler açıklandı. Peki Eşit Ağırlık taban puanları 2021 nasıl şekillendi? YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2021

Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, tercih dönemi için bölümleri araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Eşit ağırlık taban puanları, bölümleri ve sıralamaları ile ilgili detaylarda şöyle;

2 VE 4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ, SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI

Eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Hava Lojistiği

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kuyumculuk ve Takı Tasarım

Lojistik

Moda Tasarımı

Pazarlama

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Spor Yönetimi

Tarımsal İşletmecilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

eşit ağırlık taban puanları

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 4 YILLIK

Aile ve Tüketici Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Ekonometri

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Lojistik

Moda ve Tekstil Tasarımı

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yönetim Bilişim Programları

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Eşit Ağırlık taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
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