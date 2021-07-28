Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları 2021: Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. İşte, 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI TABAN PUANLARI 2021 KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yemek ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 9+0

5+0

5+0

4+0 9

5

5

4 1.178

868

508

35.007 460,30923

465,04208

460,80436

422,19079 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 11+0

7+0

6+0

6+0 11

7

6

6 1.565

959

900

2.734 451,96613

462,85239

447,90919

470,15693 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 7+0

4+0

4+0

4+0 7

4

4

4 2.414

1.949

2.330

32.179 440,03885

446,09815

428,31581

425,50582 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

(Burslu) SÖZ 10+0

8+0

7+0

6+0 10

8

7

6 3.295

3.772

8.070

42.659 432,36781

431,32706

402,83620

414,34613 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 9+0

5+0

5+0

4+0 9

5

5

4 3.824

2.211

3.650

13.197 428,64008

443,42850

419,75448

433,39519 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 7+0

4+0

—

— 7

4

—

— 4.272

6.410

—

— 425,77266

419,60447

—

— MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 7+0

4+0

4+0

4+0 7

4

4

4 5.125

3.871

4.690

15.794 421,41522

430,71348

414,60587

428,61728

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 8+0

4+0

4+0

— 8

4

4

— 6.536

7.988

16.800

— 415,55223

414,62687

385,38783

— ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 10+0

7+0

7+0

6+0 10

7

7

6 6.650

2.974

10.100

32.703 415,09975

436,91180

397,64400

405,52385 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 13+0

8+0

8+0

7+0 13

8

8

7 8.869

6.350

6.960

12.964 408,13618

419,79592

406,27520

433,86191 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

(Burslu) SÖZ 8+0

6+0

6+0

5+0 8

6

6

5 9.602

9.508

22.900

91.487 406,21051

410,56088

377,56489

382,44888 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 12+0

7+0

6+0

6+0 12

7

6

6 9.959

6.894

10.900

21.734 405,31655

417,91966

395,74098

419,11701 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 10.885

12.978

14.800

25.342 403,18631

403,28841

388,56138

414,38690 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 5+0

3+0

3+0

5+0 5

3

3

5 13.432

4.428

1.590

57.564 397,73165

427,78644

436,57362

382,80768 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(Burslu) SÖZ 13+0

9+0

8+0

— 13

9

8

— 15.047

11.549

15.800

— 394,68491

406,03179

387,00710

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2

60+2

50+2

50+2 62

62

52

52 15.613

16.675

18.300

31.564 393,77794

397,31184

383,29411

406,86155 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 9+0

—

—

— 9

—

—

— 18.813

—

—

— 388,78609

—

—

— ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2

40+1

30+1

— 52

41

31

— 24.225

26.442

34.100

— 381,53082

385,30798

366,53705

—