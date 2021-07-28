Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları 2021: Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. İşte, 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yemek ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9+0
5+0
5+0
4+0
|9
5
5
4
|1.178
868
508
35.007
|460,30923
465,04208
460,80436
422,19079
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|11+0
7+0
6+0
6+0
|11
7
6
6
|1.565
959
900
2.734
|451,96613
462,85239
447,90919
470,15693
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|2.414
1.949
2.330
32.179
|440,03885
446,09815
428,31581
425,50582
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
8+0
7+0
6+0
|10
8
7
6
|3.295
3.772
8.070
42.659
|432,36781
431,32706
402,83620
414,34613
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
5+0
5+0
4+0
|9
5
5
4
|3.824
2.211
3.650
13.197
|428,64008
443,42850
419,75448
433,39519
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7+0
4+0
—
—
|7
4
—
—
|4.272
6.410
—
—
|425,77266
419,60447
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|5.125
3.871
4.690
15.794
|421,41522
430,71348
414,60587
428,61728
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
4+0
4+0
—
|8
4
4
—
|6.536
7.988
16.800
—
|415,55223
414,62687
385,38783
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|10+0
7+0
7+0
6+0
|10
7
7
6
|6.650
2.974
10.100
32.703
|415,09975
436,91180
397,64400
405,52385
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|13+0
8+0
8+0
7+0
|13
8
8
7
|8.869
6.350
6.960
12.964
|408,13618
419,79592
406,27520
433,86191
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
5+0
|8
6
6
5
|9.602
9.508
22.900
91.487
|406,21051
410,56088
377,56489
382,44888
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
7+0
6+0
6+0
|12
7
6
6
|9.959
6.894
10.900
21.734
|405,31655
417,91966
395,74098
419,11701
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|10.885
12.978
14.800
25.342
|403,18631
403,28841
388,56138
414,38690
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
5+0
|5
3
3
5
|13.432
4.428
1.590
57.564
|397,73165
427,78644
436,57362
382,80768
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|13+0
9+0
8+0
—
|13
9
8
—
|15.047
11.549
15.800
—
|394,68491
406,03179
387,00710
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|15.613
16.675
18.300
31.564
|393,77794
397,31184
383,29411
406,86155
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|18.813
—
—
—
|388,78609
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
40+1
30+1
—
|52
41
31
—
|24.225
26.442
34.100
—
|381,53082
385,30798
366,53705
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
6+0
5+0
4+0
|10
6
5
4
|24.783
8.820
12.200
13.529
|380,85764
412,22858
393,28417
432,75342
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANTALYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
6+0
|6
4
4
6
|25.734
26.033
30.600
44.948
|379,72770
385,76051
369,53999
393,37986
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
7+0
7+0
—
|10
7
7
—
|25.957
5.816
10.700
—
|379,46242
421,82812
396,28927
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9+0
4+0
4+0
4+0
|9
4
4
4
|25.985
10.758
15.400
128.006
|379,44262
407,69837
387,65661
367,67862
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
6+0
—
—
|10
6
—
—
|27.367
29.226
—
—
|377,86848
382,60661
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|11+0
7+0
7+0
6+0
|11
7
7
6
|27.448
12.501
14.500
33.508
|377,76875
404,19569
389,15652
404,61870
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
8+0
7+0
7+0
|12
8
7
7
|27.753
15.286
18.700
37.808
|377,41196
399,31573
382,81864
400,10055
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
4+0
4+0
—
|8
4
4
—
|29.551
21.761
31.000
—
|375,53037
390,55439
369,16064
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|30.891
29.949
38.000
55.502
|374,17430
381,89700
363,29003
384,42186
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|64+2
58+2
58+2
58+2
|66
60
60
60
|31.098
26.217
26.000
38.201
|373,99714
385,55087
374,00260
399,73845
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|31.958
—
—
—
|373,14233
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|55+2
50+2
40+1
—
|57
52
41
—
|32.392
33.972
44.800
—
|372,71157
378,31959
358,36943
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
7+0
6+0
—
|12
7
6
—
|32.961
25.788
43.000
—
|372,16321
386,01672
359,58159
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|35.326
33.127
—
—
|369,96002
379,04037
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|37.226
41.233
48.300
59.384
|368,28703
372,69471
356,10429
381,38928
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
40+1
20+1
—
|52
41
21
—
|37.349
43.626
51.600
—
|368,17821
370,98457
354,02889
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|11+0
7+0
6+0
6+0
|11
7
6
6
|39.084
18.315
36.300
114.317
|366,73737
395,03020
364,70466
372,70588
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
5+0
4+0
—
|8
5
4
—
|39.289
27.161
45.000
—
|366,59829
384,61933
358,22953
—
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
5+0
4+0
5+0
|8
5
4
5
|41.596
45.430
60.000
85.942
|364,74446
369,78094
349,22075
362,91850
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|43.545
46.940
49.600
62.736
|363,24505
368,69801
355,28077
378,81867
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|43.637
—
—
—
|363,16778
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|45.024
45.587
41.900
53.152
|362,16524
369,66697
360,38137
386,31865
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|45.355
49.507
58.500
69.663
|361,93047
367,10762
350,08134
373,76956
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
—
—
—
|4
—
—
—
|46.749
—
—
—
|360,91591
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|47.444
52.792
55.600
64.938
|360,42794
365,11760
351,65167
377,21188
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
5+0
4+0
6+0
|9
5
4
6
|47.649
33.484
37.500
70.266
|360,27839
378,73439
363,69431
373,37011
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|48.273
52.685
65.200
138.117
|359,88561
365,17682
346,52377
364,26410
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|48.318
57.131
—
—
|359,85957
362,54707
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|50.926
58.994
74.400
75.090
|358,15955
361,49394
342,21136
370,02250
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|31+0
20+0
18+0
16+0
|31
20
18
16
|51.640
52.156
61.200
145.569
|357,70528
365,49750
348,58873
361,91152
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
90+3
100+3
100+3
|82
93
103
103
|54.822
60.133
81.100
83.296
|355,66137
360,88478
339,26372
364,59104
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|11+0
6+0
6+0
—
|11
6
6
—
|58.492
78.192
118.000
—
|353,39621
351,96436
325,42871
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|58.729
67.677
90.000
201.629
|353,25309
356,92810
335,61571
346,68635
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|55+2
50+2
45+2
45+2
|57
52
47
47
|60.791
64.731
90.000
214.247
|352,07718
358,43803
335,59468
343,70976
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
50+2
40+1
—
|62
52
41
—
|61.189
72.131
90.200
—
|351,85181
354,69424
335,54168
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|63.018
65.413
81.000
82.857
|350,74792
358,10426
339,30500
364,86796
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|63.534
67.951
83.800
87.851
|350,45331
356,79817
338,11995
361,68461
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
58+2
58+2
|62
62
60
60
|66.722
73.742
89.900
86.289
|348,73266
353,96813
335,66565
362,69649
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.867
73.747
86.600
84.957
|348,64527
353,96455
336,97764
363,54622
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(HATAY)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|40+1
—
—
|52
41
—
—
|72.226
85.482
—
—
|345,83443
348,80899
—
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|72.984
89.014
—
—
|345,45725
347,33356
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|76.177
90.545
122.000
—
|343,88953
346,74161
324,18706
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|76.605
—
—
—
|343,68772
—
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)
|SÖZ
|16+1
15+1
15+1
15+1
|17
16
16
16
|77.528
93.115
90.500
60.381
|343,25919
345,73581
335,39581
380,61470
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
10+0
5+0
6+0
|10
10
5
6
|77.605
92.504
98.400
203.772
|343,22029
345,97152
332,41330
346,17474
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|82.370
92.089
125.000
293.842
|340,95237
346,13333
323,50889
327,94265
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|85.486
92.220
96.800
98.598
|339,53636
346,07795
333,02816
355,32771
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|88.322
93.697
108.000
102.683
|338,31500
345,48714
328,82921
352,94243
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
7+0
7+0
7+0
|12
7
7
7
|89.087
85.230
82.000
176.865
|337,99242
348,90998
338,90571
352,91016
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|92.537
111.764
—
—
|336,53094
338,72379
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|93.137
99.760
—
—
|336,27215
343,06739
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
50+2
40+1
—
|41
52
41
—
|94.475
110.522
139.000
—
|335,72567
339,13766
319,31522
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|94.760
104.045
137.000
—
|335,59408
341,45869
319,79239
—
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|98.377
—
—
—
|334,20161
—
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|99.729
116.149
141.000
—
|333,67858
337,18993
318,53515
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|99.897
105.560
123.000
107.668
|333,61532
340,91079
323,93088
350,21410
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|101.637
109.885
125.000
103.181
|332,92303
339,35159
323,45414
352,66552
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|104.272
—
—
—
|331,92053
—
—
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|107.027
122.495
—
—
|330,87194
335,11706
—
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
—
|62
62
52
—
|111.369
124.707
158.000
—
|329,30862
334,41210
313,93040
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|111.920
125.323
159.000
400.886
|329,10561
334,22245
313,74636
311,35057
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|50+0
25+0
10+0
10+0
|50
25
10
10
|112.827
54.679
50.400
12.181
|328,76478
364,00764
354,74382
435,66525
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
25+1
—
—
|41
26
—
—
|114.163
128.475
—
—
|328,28148
333,24302
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|120.209
—
—
—
|326,12551
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|122.452
135.572
150.000
117.295
|325,36918
331,06593
316,02328
345,07760
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|127.205
139.272
194.000
—
|323,79698
329,93150
305,32912
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|50+2
35+1
—
—
|52
36
—
—
|129.450
154.094
—
—
|323,08361
325,74939
—
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|130.809
168.879
—
—
|322,63643
321,78603
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|44+0
63+0
63+0
54+0
|44
63
63
54
|130.842
312.570
376.000
233.507
|322,62715
292,06390
274,00308
297,50543
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|10+0
8+0
8+0
6+0
|10
8
8
6
|141.517
162.674
173.000
281.394
|319,25206
323,39229
310,28593
330,17096
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|142.434
—
—
—
|318,97587
—
—
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|164.788
223.571
—
—
|312,53056
309,05159
—
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|168.371
—
—
—
|311,55250
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|19+0
30+0
26+0
16+0
|19
30
26
16
|179.129
188.324
268.000
506.523
|308,75777
316,97500
290,76466
297,99325
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|39+0
16+0
—
—
|39
16
—
—
|181.746
91.280
—
—
|308,08793
346,44631
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
6+0
3+0
—
|6
6
3
—
|188.597
184.264
224.000
—
|306,36361
317,96498
299,11482
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|194.286
236.981
—
—
|304,94976
306,25592
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|197.096
—
—
—
|304,26971
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|68+0
63+0
54+0
54+0
|68
63
54
54
|213.686
241.692
260.000
227.017
|300,39462
305,31284
292,29803
299,60269
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
5+0
2+0
2+0
|12
5
2
2
|240.369
171.758
119.000
303.796
|294,53652
321,04798
325,17032
326,18504
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|244.920
—
—
—
|293,55240
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|29+0
18+0
18+0
7+0
|29
18
18
7
|249.318
253.318
313.000
148.479
|292,62570
302,99695
283,29086
329,89787
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|263.216
300.782
—
—
|289,76296
294,14174
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|30+0
20+0
17+0
12+0
|30
20
17
12
|266.457
244.698
263.000
454.142
|289,11033
304,70899
291,76743
304,33978
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|23+0
7+0
7+0
8+0
|23
7
7
8
|271.464
486.704
630.000
777.033
|288,14353
265,56578
245,18661
270,66339
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|38+0
10+0
11+0
8+0
|38
10
11
8
|290.711
37.091
69.500
114.730
|284,44140
375,79474
344,46089
372,52526
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|10+0
10+0
20+0
25+0
|10
10
19
16
|292.676
710.446
Dolmadı
Dolmadı
|284,07535
237,89539
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
18+0
20+0
—
|42
18
18
—
|294.642
842.217
Dolmadı
—
|283,71518
218,66024
Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|59+0
21+0
37+0
49+0
|59
21
37
49
|333.582
681.178
699.000
1.341.329
|276,64936
241,30047
238,50994
225,05448
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|54+0
53+0
44+0
8+0
|54
53
44
8
|334.730
641.848
394.000
106.748
|276,44599
245,93151
271,59531
350,72284
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|5+0
3+0
5+0
5+0
|5
3
5
5
|366.152
252.699
327.000
478.730
|271,07428
303,10899
281,18120
301,31333
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|49+0
—
—
—
|49
—
—
—
|396.316
—
—
—
|266,13711
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|400.330
—
—
—
|265,50203
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|32+0
15+0
15+0
10+0
|32
15
15
10
|423.231
322.580
351.000
236.801
|261,88927
290,34521
277,65596
296,43933
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|429.553
—
—
—
|260,91720
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)
|SÖZ
|15+0
5+0
5+0
2+0
|15
5
5
2
|433.194
176.633
183.000
291.636
|260,34517
319,80583
307,98416
328,32559
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|462.610
—
—
—
|255,93215
—
—
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
41+0
31+0
—
|42
41
31
—
|479.362
669.173
666.000
—
|253,48576
242,68643
241,66856
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|38+0
24+0
20+0
18+0
|38
24
20
18
|507.352
557.150
377.000
1.015.834
|249,52313
256,32772
273,97481
250,48302
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|512.886
—
—
—
|248,74232
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SÖZ
|20+0
20+0
31+0
30+0
|20
8
12
30
|525.591
Dolmadı
Dolmadı
1.236.993
|246,96792
Dolmadı
Dolmadı
233,11609
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|46+0
7+0
24+0
32+0
|46
7
17
22
|533.197
399.053
Dolmadı
Dolmadı
|245,90850
278,12835
Dolmadı
Dolmadı
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|585.145
—
—
—
|238,88011
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|603.594
—
—
—
|236,40136
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SÖZ
|40+0
42+0
38+0
38+0
|40
42
38
38
|603.944
860.715
901.000
1.185.153
|236,35878
203,09793
203,84835
237,12335
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|68+0
49+0
48+0
—
|68
49
48
—
|607.074
611.570
628.000
—
|235,95257
249,59272
245,34933
—
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|37+0
25+0
27+0
30+0
|37
25
27
26
|610.606
602.787
668.000
Dolmadı
|235,49261
250,65657
241,40980
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|14+0
15+0
15+0
18+0
|14
15
15
18
|616.891
668.925
563.000
470.911
|234,65510
242,71993
251,90872
239,48819
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|45+0
22+0
18+0
—
|45
22
18
—
|641.951
175.715
326.000
—
|231,38221
320,03813
281,37008
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|8+0
4+0
4+0
10+0
|8
1
3
5
|676.132
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|227,11356
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|679.965
—
—
—
|226,64929
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
5+0
17+0
16+0
|28
5
6
16
|706.327
540.414
Dolmadı
1.305.845
|223,49991
258,49070
Dolmadı
227,79325
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SÖZ
|10+0
20+0
21+0
25+0
|10
6
19
22
|713.297
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|222,67749
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|50+0
50+0
—
—
|50
50
—
—
|715.609
828.547
—
—
|222,41250
222,18391
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|33+0
9+0
9+0
9+0
|33
9
9
9
|726.760
798.513
617.000
511.330
|221,09001
227,18357
246,40968
229,65751
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|734.673
—
—
—
|220,13951
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|59+0
54+0
54+0
—
|59
54
28
—
|763.728
824.760
Dolmadı
—
|216,47247
222,95216
Dolmadı
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|38+0
35+0
30+0
—
|38
35
25
—
|771.380
817.397
Dolmadı
—
|215,41482
224,26937
Dolmadı
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|1+0
4+0
2+0
10+0
|1
1
0
2
|779.946
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|214,13468
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|62+0
2+0
6+0
15+0
|62
2
2
9
|796.303
802.205
Dolmadı
Dolmadı
|211,14840
226,66216
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|8+0
5+0
10+0
8+0
|8
—
3
8
|816.096
Dolmadı
Dolmadı
1.338.163
|201,75965
Dolmadı
Dolmadı
225,29883
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|4+0
5+0
6+0
—
|—
—
2
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANTALYA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
30+0
24+0
17+0
|31
30
24
17
|Dolmadı
588.536
573.000
407.953
|Dolmadı
252,41271
250,82673
253,05805
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|27+0
27+0
27+0
20+0
|25
17
23
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
—
|4
1
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SÖZ
|55+0
13+0
—
—
|31
10
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SÖZ
|68+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|35+0
—
—
—
|18
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|50+0
—
—
—
|28
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|55+0
63+0
63+0
—
|35
60
63
—
|Dolmadı
Dolmadı
895.000
—
|Dolmadı
Dolmadı
209,50745
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|47+0
19+0
22+0
40+0
|33
11
20
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|20+0
20+0
23+0
20+0
|16
20
23
20
|Dolmadı
645.650
702.000
1.204.696
|Dolmadı
245,47404
238,18011
235,59772
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|23+0
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|9+0
8+0
10+0
12+0
|1
3
1
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|15+0
12+0
15+0
15+0
|5
3
6
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.229.877
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
233,65872
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
5+0
12+0
—
|1
1
0
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|22+0
19+0
15+0
—
|8
9
6
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|15+0
7+0
9+0
7+0
|13
1
5
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.356.904
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,86057