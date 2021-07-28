Gazetecilik bölümü taban puanları kaç? 2021 Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık!

Gazeteci olmak isteyen üniversite adayları, Gazetecilik taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Sözel puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Gazetecilik taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Gazetecilik puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4+0
2+0
3+0
6+0
|4
2
3
6
|1.830
733
1.250
21.023
|447,47637
469,03017
441,24584
420,16051
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
50+2
30+1
30+1
|62
52
31
31
|42.922
30.947
25.800
43.273
|363,73059
380,98034
374,27080
394,92732
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|44.140
35.896
45.800
54.618
|362,79235
376,72239
357,74224
385,15104
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
|SÖZ
|105+3
105+3
105+3
105+3
|108
108
108
108
|55.480
55.578
65.800
71.367
|355,25175
363,49496
346,24265
372,58298
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
15+0
|5
3
3
15
|66.920
33.868
64.500
96.449
|348,61992
378,42056
346,89029
356,55478
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
4+0
4+0
|5
3
4
4
|74.702
66.680
72.400
88.103
|344,59853
357,42660
343,12275
361,52935
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|82.930
82.709
95.500
91.791
|340,68884
349,98502
333,49377
359,27528
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
4+0
5+0
5+0
|8
4
5
5
|84.582
60.995
74.700
85.005
|339,94521
360,43243
342,07968
363,52508
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
0
0
|101.724
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|332,89057
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
8+0
8+0
7+0
|12
8
8
7
|114.741
43.906
74.900
72.277
|328,07244
370,79216
341,95547
371,95114
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|123.173
107.265
132.000
103.909
|325,13689
340,28920
321,17582
352,27099
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
2+0
3+0
|5
3
2
3
|125.514
74.582
88.900
108.064
|324,35020
353,58769
336,02534
350,00312
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
2+0
|5
3
3
2
|129.275
76.877
88.800
88.968
|323,14280
352,54608
336,08429
360,97803
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|150.740
141.161
151.000
124.909
|316,51779
329,36821
315,80058
341,19478
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|204.581
214.318
209.000
184.401
|302,49539
311,03711
302,02459
314,85605
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
82+3
|82
82
82
85
|208.519
217.384
210.000
164.751
|301,59687
310,36379
301,82328
322,86098
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
—
|62
72
62
—
|253.084
269.747
297.000
—
|291,86654
299,79424
285,95216
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|282.263
277.920
285.000
213.835
|286,04448
298,25040
287,89560
304,06135
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|298.798
263.930
263.000
200.575
|282,92977
300,94272
291,68715
308,81627
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
82+3
|82
82
82
85
|312.009
332.107
352.000
230.693
|280,50325
288,72242
277,38503
298,40784
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|338.243
298.698
308.000
196.123
|275,82993
294,51090
284,04312
310,44141
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|338.845
381.816
375.000
331.499
|275,72347
280,74353
274,21799
270,44399
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|352.102
313.269
288.000
212.349
|273,42982
291,93593
287,31278
304,57722
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|378.412
354.175
362.000
232.212
|269,03443
285,11819
275,95158
297,91017
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|388.873
344.869
329.000
213.159
|267,31832
286,61859
280,88587
304,29959
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|415.818
362.036
378.000
251.533
|263,05192
283,84599
273,80723
291,94801
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
55+2
|72
72
62
57
|417.928
386.880
378.000
195.987
|262,70672
279,97302
273,74440
310,48677
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Gazetecilik
|SÖZ
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|434.523
397.241
391.000
242.716
|260,15003
278,39628
272,06789
294,57882
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|453.742
409.531
410.000
262.796
|257,26298
276,54902
269,49841
288,61013
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|485.659
486.342
—
—
|252,58461
265,61667
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|486.762
446.200
498.000
246.229
|252,42387
271,19034
258,91568
293,50387
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|512.328
461.894
481.000
255.288
|248,81992
269,02003
260,87958
290,84909
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
27+0
22+0
—
|25
27
22
—
|533.043
644.475
824.000
—
|245,93365
245,61718
226,34198
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|548.774
472.045
491.000
293.982
|243,79348
267,59630
259,76802
279,95515
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Gazetecilik
|SÖZ
|90+3
90+3
70+2
60+2
|93
93
72
62
|557.784
481.088
442.000
260.909
|242,56031
266,32429
265,51212
289,16742
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|568.950
498.850
524.000
275.141
|241,04364
263,94507
256,00331
285,10481
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|588.404
489.293
503.000
273.954
|238,44600
265,21873
258,34339
285,44340
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|595.011
526.815
562.000
277.053
|237,55246
260,25215
251,99948
284,57900
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|600.506
—
—
—
|236,81975
—
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|601.161
592.309
—
—
|236,73056
251,93579
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|603.490
533.596
589.000
269.590
|236,41593
259,36479
249,19485
286,66411
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|605.769
545.534
594.000
277.667
|236,12247
257,82147
248,75898
284,41368
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|612.678
544.443
599.000
290.942
|235,21858
257,96738
248,27046
280,79595
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|622.422
576.882
665.000
289.808
|233,93258
253,86249
241,72788
281,08555
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|654.409
667.578
—
—
|229,80621
242,87978
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|658.340
542.887
592.000
286.349
|229,31541
258,17041
248,97924
282,01940
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|673.935
601.860
661.000
316.248
|227,38767
250,76805
242,11210
274,19866
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|684.501
588.098
607.000
—
|226,08735
252,46582
247,42134
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
90+3
70+2
60+2
|82
93
72
62
|734.044
639.829
697.000
304.844
|220,21298
246,17484
238,65622
277,12534
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Ücretli)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|761.483
—
—
—
|216,77364
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3+0
8+0
13+0
13+0
|3
3
6
13
|765.640
Dolmadı
Dolmadı
345.404
|216,21348
Dolmadı
Dolmadı
267,13545
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|765.705
649.376
731.000
313.694
|216,20440
245,02789
235,47439
274,86110
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|806.518
677.241
849.000
311.133
|208,37700
241,75238
223,28399
275,50410
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|811.013
634.408
719.000
364.192
|206,49079
246,82203
236,59396
262,77613
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|29
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|51
52
41
—
|Dolmadı
661.636
704.000
—
|Dolmadı
243,57948
238,07012
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
10+0
20+0
26+0
|13
—
4
11
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|47+0
—
—
—
|15
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
10+0
14+0
14+0
|8
7
7
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
511.922
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
229,47170
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|47
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
—
—
—
|19
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|68+0
16+0
16+0
27+0
|4
16
16
21
|Dolmadı
788.603
877.000
Dolmadı
|Dolmadı
228,51533
218,35816
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
20+0
25+0
44+0
|6
18
18
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5+0
6+0
7+0
10+0
|3
6
7
10
|Dolmadı
744.124
714.000
414.847
|Dolmadı
233,96701
237,11827
251,55966
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
10+0
4+0
4+0
|5
9
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
586.000
286.683
|Dolmadı
Dolmadı
249,53431
281,92832