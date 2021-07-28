Gazetecilik bölümü taban puanları kaç? 2021 Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık!

Gazeteci olmak isteyen üniversite adayları, Gazetecilik taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Sözel puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Gazetecilik taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Gazetecilik puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 4+0

2+0

3+0

6+0 4

2

3

6 1.830

733

1.250

21.023 447,47637

469,03017

441,24584

420,16051 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60+2

50+2

30+1

30+1 62

52

31

31 42.922

30.947

25.800

43.273 363,73059

380,98034

374,27080

394,92732 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 44.140

35.896

45.800

54.618 362,79235

376,72239

357,74224

385,15104 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Gazetecilik SÖZ 105+3

105+3

105+3

105+3 108

108

108

108 55.480

55.578

65.800

71.367 355,25175

363,49496

346,24265

372,58298 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik

(Burslu) SÖZ 5+0

3+0

3+0

15+0 5

3

3

15 66.920

33.868

64.500

96.449 348,61992

378,42056

346,89029

356,55478 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik

(Burslu) SÖZ 5+0

3+0

4+0

4+0 5

3

4

4 74.702

66.680

72.400

88.103 344,59853

357,42660

343,12275

361,52935 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Gazetecilik SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 82.930

82.709

95.500

91.791 340,68884

349,98502

333,49377

359,27528