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Haberler Eğitim Haberleri Giresun Üniversitesi taban puanları! 2021 Giresun Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:53 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:53

Giresun Üniversitesi taban puanları! 2021 Giresun Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Giresun Üniversitesi taban puanları! 2021 Giresun Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Giresun Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Giresun Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Giresun Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Giresun Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Giresun Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi EA 20 21 194,82126 272,46619 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 20 21 209,87583 258,92215 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 25 283,44995 389,45792 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 396,06956 419,46688 2 2 330,63648 351,16354
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 376,55927 431,62077 2 2 321,39206 341,75402
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50 50 391,86077 440,87391 2 2 362,50078 366,52712
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 350,94962 395,20194 2 2 318,25848 333,55875
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 347,99342 413,45138 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 342,71780 403,75179 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 371,09561 391,14793 2 2 310,49607 319,86785
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 15 16 238,96687 282,75063 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 60 281,59215 379,33469 2 2 216,74648 227,45615
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 40 41 262,98566 309,02795 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 62 339,60236 385,87915 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 20 21 265,89781 304,21368 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 231,02448 289,51841 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 62 257,95016 377,54496 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 228,08870 291,16449 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 61 280,58181 342,09107 2 1 248,44367 248,44367
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40 41 255,18264 327,66532 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık EA 40 41 210,47761 268,51725 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi EA 50 21 189,54585 239,94816 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 30 31 218,82265 309,96403 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 30 31 222,58484 314,67245 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 82 239,92978 327,41213 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 50 52 228,84725 278,67466 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 100 103 292,26687 389,57249 3 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80 82 270,36732 417,57142 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 50 52 297,60054 412,59007 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 53 283,31020 345,84363 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 8 286,79424 427,17509 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 25 4 286,72349 397,63754 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 80 80 310,04599 328,85362 2 2 253,80646 256,58445
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 110 110 331,99986 373,34857 3 3 292,65652 295,60603
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi SAY 50 14 193,64069 243,59476 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Tekstil ve Moda Tasarımı EA 40 9 198,90361 253,25359 1 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 100 100 493,53858 510,62999 3 3 486,02126 488,31285
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tirebolu İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 70 72 236,41593 301,98826 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tirebolu İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 72 253,69211 304,97439 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tirebolu İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70 72 252,46658 358,93120 2 0 --- ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 326,12551 354,31958 2 2 270,53409 312,00853
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30 31 247,25356 378,73105 1 0 --- ---
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Giresun Üniversitesi taban puanları! 2021 Giresun Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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