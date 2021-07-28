Giresun Üniversitesi taban puanları! 2021 Giresun Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Giresun Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Giresun Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi
|EA
|20
|21
|194,82126
|272,46619
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|20
|21
|209,87583
|258,92215
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30
|25
|283,44995
|389,45792
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|396,06956
|419,46688
|2
|2
|330,63648
|351,16354
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|70
|376,55927
|431,62077
|2
|2
|321,39206
|341,75402
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|391,86077
|440,87391
|2
|2
|362,50078
|366,52712
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|350,94962
|395,20194
|2
|2
|318,25848
|333,55875
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|62
|347,99342
|413,45138
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|62
|342,71780
|403,75179
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|371,09561
|391,14793
|2
|2
|310,49607
|319,86785
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|15
|16
|238,96687
|282,75063
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|60
|60
|281,59215
|379,33469
|2
|2
|216,74648
|227,45615
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|262,98566
|309,02795
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|62
|339,60236
|385,87915
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|20
|21
|265,89781
|304,21368
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|231,02448
|289,51841
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|60
|62
|257,95016
|377,54496
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|228,08870
|291,16449
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|61
|280,58181
|342,09107
|2
|1
|248,44367
|248,44367
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|255,18264
|327,66532
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık
|EA
|40
|41
|210,47761
|268,51725
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi
|EA
|50
|21
|189,54585
|239,94816
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|30
|31
|218,82265
|309,96403
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|30
|31
|222,58484
|314,67245
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|82
|239,92978
|327,41213
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|50
|52
|228,84725
|278,67466
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|100
|103
|292,26687
|389,57249
|3
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|270,36732
|417,57142
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|50
|52
|297,60054
|412,59007
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|53
|283,31020
|345,84363
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|8
|286,79424
|427,17509
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|25
|4
|286,72349
|397,63754
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|80
|80
|310,04599
|328,85362
|2
|2
|253,80646
|256,58445
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|110
|110
|331,99986
|373,34857
|3
|3
|292,65652
|295,60603
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi
|SAY
|50
|14
|193,64069
|243,59476
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Tekstil ve Moda Tasarımı
|EA
|40
|9
|198,90361
|253,25359
|1
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|100
|100
|493,53858
|510,62999
|3
|3
|486,02126
|488,31285
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tirebolu İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|70
|72
|236,41593
|301,98826
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tirebolu İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|72
|253,69211
|304,97439
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tirebolu İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70
|72
|252,46658
|358,93120
|2
|0
|---
|---
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50
|50
|326,12551
|354,31958
|2
|2
|270,53409
|312,00853
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|30
|31
|247,25356
|378,73105
|1
|0
|---
|---