Halkla İlişkiler taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu? Üniversitelerin Halkla İlişkiler Bölümü taban puanları

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Halkla İlişkiler taban puanları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerini çevrildiği Halkla İlişkiler taban puanları!
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9+0
6+0
6+0
8+0
|9
6
6
8
|2.145
1.706
4.160
9.766
|443,43746
449,01188
416,91586
441,32462
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7+0
6+0
6+0
6+0
|7
6
6
6
|5.470
2.907
3.200
7.843
|419,92980
437,43398
422,21284
446,71699
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
5+0
|5
3
3
5
|7.043
5.587
131
14.106
|413,72251
422,68145
491,03601
431,59739
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|11+0
6+0
6+0
6+0
|11
6
6
6
|8.831
2.862
2.470
6.227
|408,26208
437,74278
427,17980
452,23864
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
3+0
|5
3
3
3
|9.723
5.820
9.580
30.389
|405,87669
421,82497
399,00219
408,15921
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
6+0
—
—
|4
6
—
—
|43.699
35.492
—
—
|363,12292
377,06290
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100+3
100+3
95+3
95+3
|103
103
98
98
|45.882
41.044
54.000
67.855
|361,53188
372,81113
352,55054
375,07910
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|49.160
51.580
59.700
66.346
|359,31010
365,84876
349,36545
376,18034
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
4+0
4+0
|5
3
4
4
|49.886
26.219
64.700
51.330
|358,83517
385,54611
346,80530
387,82214
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
50+2
40+1
40+1
|62
52
41
41
|55.669
54.493
62.600
75.703
|355,13028
364,13328
347,88084
369,58402
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
6+0
6+0
5+0
|9
6
6
5
|59.144
66.460
70.100
93.211
|353,01011
357,54167
344,15887
358,45105
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|60.944
65.231
75.000
79.445
|351,98880
358,19171
341,88881
367,07531
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
6+0
6+0
6+0
|10
6
6
6
|71.663
62.746
70.100
106.921
|346,13016
359,50108
344,20749
350,62268
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
8+0
8+0
7+0
|12
8
8
7
|83.604
60.882
64.200
81.316
|340,38227
360,49899
347,03474
365,87212
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|99.571
104.908
114.000
105.488
|333,74150
341,14464
326,87196
351,39155
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|13+0
8+0
7+0
7+0
|13
8
7
7
|103.747
84.709
97.100
110.496
|332,11882
349,12289
332,93240
348,71087
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|116.562
107.855
128.000
95.602
|327,42912
340,08707
322,47556
357,06678
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|131.733
141.270
154.000
115.849
|322,34400
329,34068
314,98817
345,81718
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
4+0
|6
4
4
4
|136.608
3.685
28.200
35.093
|320,76078
431,82818
371,72594
402,90170
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|189.993
201.423
198.000
147.194
|306,01153
313,92470
304,57473
330,47739
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|237.174
245.459
254.000
188.146
|295,20174
304,55261
293,33853
313,43238
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|250.736
229.641
217.000
157.167
|292,33521
307,77150
300,43986
326,01883
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|256.920
242.649
240.000
164.153
|291,06228
305,11861
295,90685
323,10580
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|286.303
284.454
274.000
186.155
|285,27734
297,07884
289,75349
314,18532
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|303.632
—
—
—
|282,03235
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|304.040
296.536
295.000
179.706
|281,94689
294,89944
286,19575
316,70671
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|315.152
336.087
340.000
195.766
|279,92766
288,05492
279,25061
310,56789
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|361.147
352.867
359.000
204.240
|271,89701
285,33072
276,49704
307,44528
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|384.861
437.831
—
—
|267,97254
272,42244
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|385.400
374.266
408.000
189.809
|267,88591
281,91606
269,75555
312,80160
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|387.471
408.004
406.000
331.334
|267,54348
276,79044
270,05858
270,49232
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|406.688
423.762
—
—
|264,48728
274,45257
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|411.822
376.347
394.000
213.087
|263,67955
281,57713
271,60723
304,32052
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|90+3
90+3
70+2
60+2
|93
93
72
62
|427.114
413.859
410.000
219.904
|261,29323
275,90026
269,57704
301,98624
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|431.034
431.443
455.000
219.806
|260,68824
273,34441
263,89818
302,01948
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|435.293
417.876
425.000
233.116
|260,03147
275,30429
267,58884
297,63304
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
80+2
75+2
75+2
|72
82
77
77
|436.241
407.530
414.000
210.035
|259,88399
276,86645
268,96198
305,39579
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|438.248
477.868
—
—
|259,57592
266,78397
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
50+2
|72
72
62
52
|460.761
403.735
477.000
187.906
|256,20755
277,43242
261,31802
313,51222
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|477.904
466.655
515.000
221.387
|253,69211
268,35334
257,01482
301,47435
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|488.187
465.515
530.000
237.408
|252,22579
268,51594
255,39240
296,24875
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21+0
35+0
35+0
33+0
|21
35
35
33
|488.403
618.035
643.000
307.773
|252,19119
248,80130
243,86150
276,35793
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|504.267
493.716
513.000
239.505
|249,95330
264,62616
257,22372
295,58897
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|565.650
489.200
536.000
273.155
|241,50021
265,22947
254,71028
285,66728
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
85+3
85+3
85+3
|82
88
88
88
|571.851
555.041
615.000
250.769
|240,66854
256,59413
246,63800
292,16801
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
16+0
16+0
12+0
|28
16
16
12
|575.102
652.722
419.000
353.705
|240,23300
244,63762
268,37768
265,19960
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
90+3
70+2
60+2
|82
93
72
62
|605.334
567.301
594.000
274.094
|236,17996
255,03736
248,73250
285,40795
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|619.727
—
—
—
|234,28176
—
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|626.068
566.496
658.000
265.365
|233,44923
255,13999
242,44404
287,87302
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
85+3
85+3
85+3
|62
88
88
88
|687.237
649.704
839.000
294.756
|225,74888
244,98877
224,60488
279,74912
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|62+0
45+0
45+0
46+0
|62
45
45
46
|690.570
621.721
589.000
456.991
|225,35273
248,35624
249,25690
242,52579
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|49+0
50+0
50+0
70+0
|49
50
46
48
|733.539
779.340
Dolmadı
Dolmadı
|220,27439
229,69167
Dolmadı
Dolmadı
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0
30+0
30+0
35+0
|51
30
30
35
|742.571
841.905
817.000
456.829
|219,18388
218,76468
227,13029
242,56322
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|55+0
54+0
54+0
32+0
|55
52
54
32
|743.615
Dolmadı
850.000
531.504
|219,05225
Dolmadı
223,15800
221,95268
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
10+0
7+0
7+0
|10
10
7
7
|743.717
762.678
618.000
252.776
|219,03660
231,76611
246,34066
291,59801
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|747.152
624.019
792.000
288.290
|218,61030
248,08639
229,69981
281,48660
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|21+0
20+0
20+0
25+0
|21
20
20
17
|767.193
729.598
771.000
Dolmadı
|215,99933
235,68026
231,69468
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
18+0
30+0
30+0
|28
18
21
30
|775.285
848.094
Dolmadı
524.090
|214,84915
216,26155
Dolmadı
225,34820
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
10+0
10+0
14+0
|6
6
10
14
|809.400
Dolmadı
791.000
491.148
|207,24591
Dolmadı
229,75602
234,91672
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38
1200+30
1000+25
1400+35
|1.538
1230
1025
598
|811.957
724.284
690.000
Dolmadı
|205,88329
236,31364
239,38514
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|39
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|21+0
39+0
—
—
|18
6
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|Dolmadı
812.976
776.000
486.473
|Dolmadı
225,01490
231,26701
236,01005
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|72+0
5+0
16+0
25+0
|32
5
7
25
|Dolmadı
812.720
Dolmadı
517.201
|Dolmadı
225,05485
Dolmadı
227,79309
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|26+0
7+0
7+0
30+0
|13
7
7
18
|Dolmadı
595.943
638.000
Dolmadı
|Dolmadı
251,48849
244,36097
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
5+0
8+0
18+0
|16
5
4
10
|Dolmadı
613.679
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
249,32924
Dolmadı
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|47
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|68+0
28+0
28+0
32+0
|30
19
24
32
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
461.545
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
241,54825
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|20+0
10+0
8+0
7+0
|7
10
8
7
|Dolmadı
650.439
649.000
269.756
|Dolmadı
244,90485
243,34064
286,61931
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—