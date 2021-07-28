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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:02

Halkla İlişkiler taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu? Üniversitelerin Halkla İlişkiler Bölümü taban puanları

Halkla İlişkiler taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu? Üniversitelerin Halkla İlişkiler Bölümü taban puanları

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Halkla İlişkiler taban puanları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerini çevrildiği Halkla İlişkiler taban puanları!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 9+0
6+0
6+0
8+0		 9
6
6
8		 2.145
1.706
4.160
9.766		 443,43746
449,01188
416,91586
441,32462
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 7+0
6+0
6+0
6+0		 7
6
6
6		 5.470
2.907
3.200
7.843		 419,92980
437,43398
422,21284
446,71699
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
5+0		 5
3
3
5		 7.043
5.587
131
14.106		 413,72251
422,68145
491,03601
431,59739
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 11+0
6+0
6+0
6+0		 11
6
6
6		 8.831
2.862
2.470
6.227		 408,26208
437,74278
427,17980
452,23864
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
3+0		 5
3
3
3		 9.723
5.820
9.580
30.389		 405,87669
421,82497
399,00219
408,15921
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 4+0
6+0

 4
6

 43.699
35.492

 363,12292
377,06290
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3
100+3
95+3
95+3		 103
103
98
98		 45.882
41.044
54.000
67.855		 361,53188
372,81113
352,55054
375,07910

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 49.160
51.580
59.700
66.346		 359,31010
365,84876
349,36545
376,18034
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
4+0
4+0		 5
3
4
4		 49.886
26.219
64.700
51.330		 358,83517
385,54611
346,80530
387,82214
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
50+2
40+1
40+1		 62
52
41
41		 55.669
54.493
62.600
75.703		 355,13028
364,13328
347,88084
369,58402
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 9+0
6+0
6+0
5+0		 9
6
6
5		 59.144
66.460
70.100
93.211		 353,01011
357,54167
344,15887
358,45105
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 60.944
65.231
75.000
79.445		 351,98880
358,19171
341,88881
367,07531
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 10+0
6+0
6+0
6+0		 10
6
6
6		 71.663
62.746
70.100
106.921		 346,13016
359,50108
344,20749
350,62268
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 12+0
8+0
8+0
7+0		 12
8
8
7		 83.604
60.882
64.200
81.316		 340,38227
360,49899
347,03474
365,87212
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 99.571
104.908
114.000
105.488		 333,74150
341,14464
326,87196
351,39155
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 13+0
8+0
7+0
7+0		 13
8
7
7		 103.747
84.709
97.100
110.496		 332,11882
349,12289
332,93240
348,71087
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 116.562
107.855
128.000
95.602		 327,42912
340,08707
322,47556
357,06678
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 131.733
141.270
154.000
115.849		 322,34400
329,34068
314,98817
345,81718
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
4+0		 6
4
4
4		 136.608
3.685
28.200
35.093		 320,76078
431,82818
371,72594
402,90170


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 189.993
201.423
198.000
147.194		 306,01153
313,92470
304,57473
330,47739
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 237.174
245.459
254.000
188.146		 295,20174
304,55261
293,33853
313,43238
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 250.736
229.641
217.000
157.167		 292,33521
307,77150
300,43986
326,01883
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 256.920
242.649
240.000
164.153		 291,06228
305,11861
295,90685
323,10580
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
70+2
70+2
70+2		 82
72
72
72		 286.303
284.454
274.000
186.155		 285,27734
297,07884
289,75349
314,18532
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50+2


 52


 303.632


 282,03235
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85+3
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 304.040
296.536
295.000
179.706		 281,94689
294,89944
286,19575
316,70671
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 315.152
336.087
340.000
195.766		 279,92766
288,05492
279,25061
310,56789
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 361.147
352.867
359.000
204.240		 271,89701
285,33072
276,49704
307,44528
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 384.861
437.831

 267,97254
272,42244
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 385.400
374.266
408.000
189.809		 267,88591
281,91606
269,75555
312,80160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 387.471
408.004
406.000
331.334		 267,54348
276,79044
270,05858
270,49232
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 406.688
423.762

 264,48728
274,45257
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 411.822
376.347
394.000
213.087		 263,67955
281,57713
271,60723
304,32052
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 90+3
90+3
70+2
60+2		 93
93
72
62		 427.114
413.859
410.000
219.904		 261,29323
275,90026
269,57704
301,98624
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 431.034
431.443
455.000
219.806		 260,68824
273,34441
263,89818
302,01948
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 80+2
70+2
70+2
70+2		 82
72
72
72		 435.293
417.876
425.000
233.116		 260,03147
275,30429
267,58884
297,63304
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 70+2
80+2
75+2
75+2		 72
82
77
77		 436.241
407.530
414.000
210.035		 259,88399
276,86645
268,96198
305,39579
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 438.248
477.868

 259,57592
266,78397
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
50+2		 72
72
62
52		 460.761
403.735
477.000
187.906		 256,20755
277,43242
261,31802
313,51222
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 477.904
466.655
515.000
221.387		 253,69211
268,35334
257,01482
301,47435
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 85+3
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 488.187
465.515
530.000
237.408		 252,22579
268,51594
255,39240
296,24875
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 21+0
35+0
35+0
33+0		 21
35
35
33		 488.403
618.035
643.000
307.773		 252,19119
248,80130
243,86150
276,35793
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 504.267
493.716
513.000
239.505		 249,95330
264,62616
257,22372
295,58897
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 565.650
489.200
536.000
273.155		 241,50021
265,22947
254,71028
285,66728
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
85+3
85+3
85+3		 82
88
88
88		 571.851
555.041
615.000
250.769		 240,66854
256,59413
246,63800
292,16801
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0
16+0
16+0
12+0		 28
16
16
12		 575.102
652.722
419.000
353.705		 240,23300
244,63762
268,37768
265,19960
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 80+2
90+3
70+2
60+2		 82
93
72
62		 605.334
567.301
594.000
274.094		 236,17996
255,03736
248,73250
285,40795
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3


 103


 619.727


 234,28176
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 626.068
566.496
658.000
265.365		 233,44923
255,13999
242,44404
287,87302
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 60+2
85+3
85+3
85+3		 62
88
88
88		 687.237
649.704
839.000
294.756		 225,74888
244,98877
224,60488
279,74912
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 62+0
45+0
45+0
46+0		 62
45
45
46		 690.570
621.721
589.000
456.991		 225,35273
248,35624
249,25690
242,52579
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 49+0
50+0
50+0
70+0		 49
50
46
48		 733.539
779.340
Dolmadı
Dolmadı		 220,27439
229,69167
Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0
30+0
30+0
35+0		 51
30
30
35		 742.571
841.905
817.000
456.829		 219,18388
218,76468
227,13029
242,56322
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 55+0
54+0
54+0
32+0		 55
52
54
32		 743.615
Dolmadı
850.000
531.504		 219,05225
Dolmadı
223,15800
221,95268
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 10+0
10+0
7+0
7+0		 10
10
7
7		 743.717
762.678
618.000
252.776		 219,03660
231,76611
246,34066
291,59801
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 747.152
624.019
792.000
288.290		 218,61030
248,08639
229,69981
281,48660
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 21+0
20+0
20+0
25+0		 21
20
20
17		 767.193
729.598
771.000
Dolmadı		 215,99933
235,68026
231,69468
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0
18+0
30+0
30+0		 28
18
21
30		 775.285
848.094
Dolmadı
524.090		 214,84915
216,26155
Dolmadı
225,34820
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)		 SÖZ 6+0
10+0
10+0
14+0		 6
6
10
14		 809.400
Dolmadı
791.000
491.148		 207,24591
Dolmadı
229,75602
234,91672
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1500+38
1200+30
1000+25
1400+35		 1.538
1230
1025
598		 811.957
724.284
690.000
Dolmadı		 205,88329
236,31364
239,38514
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2


 39


 Dolmadı


 Dolmadı
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 21+0
39+0

 18
6

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 Dolmadı
812.976
776.000
486.473		 Dolmadı
225,01490
231,26701
236,01005
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 72+0
5+0
16+0
25+0		 32
5
7
25		 Dolmadı
812.720
Dolmadı
517.201		 Dolmadı
225,05485
Dolmadı
227,79309
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 26+0
7+0
7+0
30+0		 13
7
7
18		 Dolmadı
595.943
638.000
Dolmadı		 Dolmadı
251,48849
244,36097
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0
5+0
8+0
18+0		 16
5
4
10		 Dolmadı
613.679
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
249,32924
Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50+2


 47


 Dolmadı


 Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 68+0
28+0
28+0
32+0		 30
19
24
32		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
461.545		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
241,54825
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 5+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 20+0
10+0
8+0
7+0		 7
10
8
7		 Dolmadı
650.439
649.000
269.756		 Dolmadı
244,90485
243,34064
286,61931
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 10+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı

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