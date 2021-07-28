Halkla İlişkiler taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu? Üniversitelerin Halkla İlişkiler Bölümü taban puanları

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Halkla İlişkiler taban puanları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerini çevrildiği Halkla İlişkiler taban puanları!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 9+0

6+0

6+0

8+0 9

6

6

8 2.145

1.706

4.160

9.766 443,43746

449,01188

416,91586

441,32462 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 7+0

6+0

6+0

6+0 7

6

6

6 5.470

2.907

3.200

7.843 419,92980

437,43398

422,21284

446,71699 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 5+0

3+0

3+0

5+0 5

3

3

5 7.043

5.587

131

14.106 413,72251

422,68145

491,03601

431,59739 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 11+0

6+0

6+0

6+0 11

6

6

6 8.831

2.862

2.470

6.227 408,26208

437,74278

427,17980

452,23864 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 5+0

3+0

3+0

3+0 5

3

3

3 9.723

5.820

9.580

30.389 405,87669

421,82497

399,00219

408,15921 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 4+0

6+0

—

— 4

6

—

— 43.699

35.492

—

— 363,12292

377,06290

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3

100+3

95+3

95+3 103

103

98

98 45.882

41.044

54.000

67.855 361,53188

372,81113

352,55054

375,07910

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 49.160

51.580

59.700

66.346 359,31010

365,84876

349,36545

376,18034 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 5+0

3+0

4+0

4+0 5

3

4

4 49.886

26.219

64.700

51.330 358,83517

385,54611

346,80530

387,82214 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2

50+2

40+1

40+1 62

52

41

41 55.669

54.493

62.600

75.703 355,13028

364,13328

347,88084

369,58402 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 9+0

6+0

6+0

5+0 9

6

6

5 59.144

66.460

70.100

93.211 353,01011

357,54167

344,15887

358,45105 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 60.944

65.231

75.000

79.445 351,98880

358,19171

341,88881

367,07531 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 10+0

6+0

6+0

6+0 10

6

6

6 71.663

62.746

70.100

106.921 346,13016

359,50108

344,20749

350,62268 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 12+0

8+0

8+0

7+0 12

8

8

7 83.604

60.882

64.200

81.316 340,38227

360,49899

347,03474

365,87212 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2

70+2

60+2

60+2 82

72

62

62 99.571

104.908

114.000

105.488 333,74150

341,14464

326,87196

351,39155 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 13+0

8+0

7+0

7+0 13

8

7

7 103.747

84.709

97.100

110.496 332,11882

349,12289

332,93240

348,71087 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2

80+2

75+2

75+2 82

82

77

77 116.562

107.855

128.000

95.602 327,42912

340,08707

322,47556

357,06678 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 131.733

141.270

154.000

115.849 322,34400

329,34068

314,98817

345,81718 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Burslu) SÖZ 6+0

4+0

4+0

4+0 6

4

4

4 136.608

3.685

28.200

35.093 320,76078

431,82818

371,72594

402,90170



