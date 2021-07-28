Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları! 2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları