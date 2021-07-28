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Haberler Eğitim Haberleri İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları! 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:48

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları! 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları! 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları ile 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 45 543,2317 603
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 45 541,4214 791
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 35 529,4833 2967
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 45 528,798 3134
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 27 526,2424 3795
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizik (Burslu İng.) SAY 20 525,6531 3951
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 35 524,2545 4356
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 24 519,881 251
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu İng.) SAY 12 517,1708 6793
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Burslu İng.) SAY 10 508,9063 10569
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 35 507,0009 11605
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Burslu İng.) EA 12 504,4117 659
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 80 503,7754 13433
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 26 502,49 14159
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Burslu İng.) EA 21 500,3497 802
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizik (%50 İnd. İng.) SAY 3 498,2172 16847
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.Fra.) DİL 8 497,8091 1611
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu İng.) EA 27 496,0705 1001
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 80 494,9183 19007
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İnd.) EA 16 493,9728 1106
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Burslu İng.) EA 21 485,8746 1607
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) DİL 8 484,2652 2431
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Burslu İng.) SAY 20 480,2447 29636
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu İng.) SAY 12 480,2396 29641
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 42 479,4596 30231
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu İng.) DİL 6 469,6743 3567
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 80 467,6643 39618
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd. İng.) SAY 28 465,5706 41299
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu İng.) EA 21 463,6992 3966
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu İng.) EA 5 461,4964 4247
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (%50 İnd. İng.) SAY 10 461,4269 44736
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya (Burslu İng.) SAY 20 459,082 46745
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Burslu İng.) SÖZ 11 451,1014 1606
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (%50 İnd. İng.) SAY 8 443,7828 59993
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya (%50 İnd. İng.) SAY 3 439,5024 63762
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd. İng.Fra.) DİL 48 439,3708 42917
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu İng.) SAY 4 433,3224 69159
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu İng.) EA 24 431,5064 11700
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli İng.) SAY 20 426,9706 74687
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (%50 İnd. İng.) EA 30 422,5965 15837
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu İng.) EA 4 414,3101 21348
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Ücretli İng.) SAY 49 412,917 87340
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Felsefe (Burslu İng.) EA 15 410,2652 24882
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Arkeoloji (Burslu İng.) EA 4 406,1841 28945
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 123 402,3123 33373
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) DİL 48 400,9487 15434
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İnd. İng.) EA 56 398,7366 37943
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) DİL 37 383,054 20454
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (%50 İnd. İng.) EA 80 376,5825 74822
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Ücretli İng.) SAY 10 373,2612 128562
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizik (Ücretli İng.) SAY 10 366,5017 136719
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İnd. İng.) SAY 71 358,3647 147390
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (%50 İnd. İng.) EA 82 357,5035 115076
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Ücretli İng.) EA 41 349,8542 132860
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya (Ücretli İng.) SAY 10 346,9181 163469
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd. İng.) EA 44 339,6551 158774
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (%50 İnd. İng.) SÖZ 55 325,8941 120928
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Ücretli İng.) EA 100 319,9046 217518
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd. İng.) EA 100 318,9826 220543
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Ücretli İng.) EA 42 314,255 236731
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İnd. İng.) EA 27 308,5105 257946
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İnd. İng.) SAY 25 305,0098 242345
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Ücretli İng.) EA 40 300,9366 287851
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli İng.) EA 4 298,1712 299608
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli İng.) EA 22 293,9962 317989
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Ücretli İng.) SÖZ 10 288,4444 269874
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli İng.) EA 95 248,7086 593939
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Arkeoloji (%50 İnd. İng.) EA 10 242,3429 646482
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İnd. İng.) EA 25 225,3977 811027

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları! 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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