İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları! 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları!
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020
|203190114
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
|SAY
|3
|3
|468,17388
|468,90385
|---
|---
|---
|---
|203110026
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu)
|SAY
|15
|15
|493,98163
|511,81649
|---
|---
|---
|---
|203110238
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli)
|SAY
|82
|82
|469,48149
|485,15433
|---
|---
|---
|---
|203190115
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|465,24581
|465,72607
|---
|---
|---
|---
|203110486
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14
|14
|492,89026
|503,63565
|---
|---
|---
|---
|203110495
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|74
|74
|465,93977
|489,50135
|---
|---
|---
|---
|203190116
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
|SAY
|3
|3
|443,75933
|454,19932
|---
|---
|---
|---
|203110053
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (Burslu)
|SAY
|13
|13
|473,22005
|481,73408
|---
|---
|---
|---
|203110247
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli)
|SAY
|74
|74
|444,61691
|467,07532
|---
|---
|---
|---
|203190099
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|434,68238
|435,02705
|---
|---
|---
|---
|203190100
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|9
|475,02506
|482,45491
|---
|---
|---
|---
|203190101
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49
|49
|436,26473
|454,67452
|---
|---
|---
|---
|203111757
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
|SAY
|8
|8
|435,31054
|442,85094
|---
|---
|---
|---
|203111766
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|337,41021
|422,63163
|---
|---
|---
|---
|203111263
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|8
|8
|435,93160
|451,18856
|---
|---
|---
|---
|203111272
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|47
|47
|382,01017
|422,73634
|---
|---
|---
|---
|203111209
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|10
|10
|389,44937
|468,22644
|---
|---
|---
|---
|203111218
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55
|55
|342,36490
|368,99698
|---
|---
|---
|---
|203111236
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|8
|413,23044
|450,72470
|---
|---
|---
|---
|203111245
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|47
|47
|366,12922
|397,52796
|---
|---
|---
|---
|203110644
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|9
|9
|387,92857
|392,91337
|---
|---
|---
|---
|203110653
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|51
|51
|335,89599
|360,82753
|---
|---
|---
|---
|203111572
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|9
|390,16304
|407,81091
|---
|---
|---
|---
|203111581
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|51
|319,37413
|376,63732
|---
|---
|---
|---
|203190102
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu)
|SAY
|6
|6
|392,50056
|404,05213
|---
|---
|---
|---
|203190103
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|34
|263,95423
|346,53894
|---
|---
|---
|---
|203111599
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
|SÖZ
|12
|12
|405,31655
|431,32854
|---
|---
|---
|---
|203111606
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
|SÖZ
|68
|68
|300,39462
|369,87707
|---
|---
|---
|---
|203111299
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
|SÖZ
|6
|6
|392,91352
|417,10806
|---
|---
|---
|---
|203190047
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
|SÖZ
|34
|34
|305,52768
|390,02853
|---
|---
|---
|---
|203111112
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
|EA
|14
|14
|375,04327
|391,99733
|---
|---
|---
|---
|203111121
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
|EA
|76
|76
|288,28844
|355,98232
|---
|---
|---
|---
|203111493
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|EA
|14
|14
|383,34252
|411,08128
|---
|---
|---
|---
|203111509
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|76
|76
|280,95147
|351,11199
|---
|---
|---
|---
|203111615
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu)
|SAY
|4
|4
|327,38996
|374,24611
|---
|---
|---
|---
|203111624
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|21
|231,08437
|314,68971
|---
|---
|---
|---
|203110883
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu)
|SAY
|13
|13
|426,50464
|441,41273
|---
|---
|---
|---
|203110892
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli)
|SAY
|72
|33
|302,30246
|388,12861
|---
|---
|---
|---
|203110856
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11
|11
|425,85383
|454,36011
|---
|---
|---
|---
|203110865
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|61
|53
|302,38921
|410,63464
|---
|---
|---
|---
|203111193
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|EA
|3
|3
|363,70233
|380,94014
|---
|---
|---
|---
|203110211
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)
|EA
|30
|30
|434,65774
|531,87152
|---
|---
|---
|---
|203110256
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
|EA
|167
|167
|359,81581
|412,49889
|---
|---
|---
|---
|203111306
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|5
|5
|348,61992
|373,07747
|---
|---
|---
|---
|203190048
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|25
|245,93365
|325,20217
|---
|---
|---
|---
|203111342
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|14
|14
|369,45961
|423,06578
|---
|---
|---
|---
|203111351
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
|SÖZ
|76
|76
|260,22903
|334,83885
|---
|---
|---
|---
|203111315
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|14
|14
|398,70756
|555,64853
|---
|---
|---
|---
|203111324
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|76
|76
|243,67802
|351,02229
|---
|---
|---
|---
|203111378
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu)
|SÖZ
|8
|8
|359,80603
|378,53787
|---
|---
|---
|---
|203111387
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli)
|SÖZ
|42
|42
|246,45511
|353,09322
|---
|---
|---
|---
|203111633
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
|SÖZ
|11
|11
|379,87626
|433,35116
|---
|---
|---
|---
|203111642
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
|SÖZ
|59
|59
|274,33672
|338,48035
|---
|---
|---
|---
|203111403
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|9
|9
|384,86602
|439,01947
|---
|---
|---
|---
|203111412
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|51
|272,88986
|353,54560
|---
|---
|---
|---
|203190117
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Ücretli)
|EA
|3
|3
|347,21540
|350,12342
|---
|---
|---
|---
|203110353
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu)
|EA
|13
|13
|416,01586
|430,29683
|---
|---
|---
|---
|203110362
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli)
|EA
|74
|74
|346,96724
|384,56188
|---
|---
|---
|---
|203190118
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3
|3
|344,98409
|345,24900
|---
|---
|---
|---
|203110617
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|14
|14
|424,01836
|448,23641
|---
|---
|---
|---
|203110626
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|73
|73
|345,35274
|398,46820
|---
|---
|---
|---
|203110556
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
|EA
|11
|11
|344,87701
|356,28444
|---
|---
|---
|---
|203110565
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
|EA
|59
|59
|229,87681
|300,79730
|---
|---
|---
|---
|203111651
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|6
|348,94508
|371,78310
|---
|---
|---
|---
|203111669
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|232,53544
|335,42956
|---
|---
|---
|---
|203110583
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|14
|14
|359,75642
|375,92675
|---
|---
|---
|---
|203110592
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|76
|76
|251,86864
|344,46358
|---
|---
|---
|---
|203110714
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)
|EA
|6
|6
|306,58929
|370,33855
|---
|---
|---
|---
|203110723
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|226,65217
|292,70701
|---
|---
|---
|---
|203110671
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|6
|361,11760
|367,65654
|---
|---
|---
|---
|203111545
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|250,86635
|338,77321
|---
|---
|---
|---
|203190080
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Burslu)
|EA
|15
|15
|332,75999
|350,66721
|---
|---
|---
|---
|203110698
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)
|EA
|5
|5
|313,87004
|318,01345
|---
|---
|---
|---
|203110705
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli)
|EA
|25
|25
|228,32699
|283,24680
|---
|---
|---
|---
|203110689
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7
|7
|372,32128
|408,23260
|---
|---
|---
|---
|203111554
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38
|38
|273,74708
|343,71335
|---
|---
|---
|---
|203190106
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (Burslu)
|EA
|5
|5
|314,32137
|321,54360
|---
|---
|---
|---
|203190107
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)
|EA
|30
|30
|225,04245
|272,81790
|---
|---
|---
|---
|203190108
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|6
|334,72633
|352,55663
|---
|---
|---
|---
|203190109
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|239,15614
|293,41553
|---
|---
|---
|---
|203190110
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)
|EA
|7
|7
|336,56972
|411,74380
|---
|---
|---
|---
|203190111
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)
|EA
|43
|43
|241,34720
|305,78561
|---
|---
|---
|---
|203190112
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|9
|358,70968
|375,73673
|---
|---
|---
|---
|203190113
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|51
|260,70598
|308,08102
|---
|---
|---
|---
|203110838
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
|EA
|11
|11
|376,38083
|422,11332
|---
|---
|---
|---
|203110847
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
|EA
|59
|59
|294,25175
|357,63983
|---
|---
|---
|---
|203111678
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|9
|398,00582
|432,33281
|---
|---
|---
|---
|203111687
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|51
|313,21966
|379,60425
|---
|---
|---
|---
|203110935
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|10
|489,17146
|494,11626
|---
|---
|---
|---
|203110405
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|10
|459,40607
|472,05766
|---
|---
|---
|---
|203110398
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|10
|482,48031
|489,13863
|---
|---
|---
|---
|203110917
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11
|11
|460,00974
|473,15067
|---
|---
|---
|---
|203110926
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|59
|59
|325,26017
|430,01158
|---
|---
|---
|---
|203190045
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|5
|5
|373,30146
|399,52823
|---
|---
|---
|---
|203190046
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|10
|283,82738
|300,62892
|---
|---
|---
|---
|203111696
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|375,15546
|410,55893
|---
|---
|---
|---
|203111703
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|10
|284,12815
|372,81392
|---
|---
|---
|---
|203190119
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|340,95834
|343,38888
|---
|---
|---
|---
|203110105
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|SAY
|14
|14
|437,55758
|462,77222
|---
|---
|---
|---
|203110265
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|SAY
|74
|74
|346,18231
|410,24451
|---
|---
|---
|---
|203190120
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|3
|3
|242,40401
|246,33763
|---
|---
|---
|---
|203110326
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|14
|14
|336,19108
|356,86242
|---
|---
|---
|---
|203110335
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|73
|73
|247,74329
|311,32561
|---
|---
|---
|---
|203110547
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
|SAY
|8
|8
|458,85320
|468,92403
|---
|---
|---
|---
|203111527
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|412,20310
|445,50766
|---
|---
|---
|---
|203111739
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|8
|463,60451
|483,48983
|---
|---
|---
|---
|203111748
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|386,60343
|443,70186
|---
|---
|---
|---
|203110308
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu)
|SAY
|14
|14
|350,44783
|390,52466
|---
|---
|---
|---
|203110317
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|76
|288,19045
|320,32143
|---
|---
|---
|---
|203110511
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (Burslu)
|SAY
|8
|8
|375,82622
|429,74761
|---
|---
|---
|---
|203111536
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|247,75424
|303,97878
|---
|---
|---
|---
|203190121
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|279,75519
|282,06447
|---
|---
|---
|---
|203110114
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|SAY
|14
|14
|437,01597
|461,87632
|---
|---
|---
|---
|203110274
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|SAY
|74
|74
|283,05704
|394,17713
|---
|---
|---
|---
|203190122
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3
|3
|266,64069
|267,58036
|---
|---
|---
|---
|203111439
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12
|12
|430,73471
|453,69218
|---
|---
|---
|---
|203111448
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|65
|65
|268,18787
|379,53360
|---
|---
|---
|---
|203110123
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|18
|18
|418,04962
|462,40065
|---
|---
|---
|---
|203110229
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|102
|102
|311,31402
|386,86444
|---
|---
|---
|---
|203190076
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|15
|388,58805
|433,50663
|---
|---
|---
|---
|203190123
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Ücretli)
|SAY
|3
|3
|227,79957
|232,44396
|---
|---
|---
|---
|203110414
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu)
|SAY
|13
|13
|382,26067
|435,52812
|---
|---
|---
|---
|203110423
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (%50 İndirimli)
|SAY
|74
|74
|233,98895
|352,03267
|---
|---
|---
|---
|203190104
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ortez ve Protez (Burslu)
|SAY
|3
|3
|316,28014
|335,46633
|---
|---
|---
|---
|203190105
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ortez ve Protez (%50 İndirimli)
|SAY
|17
|17
|219,56556
|300,27859
|---
|---
|---
|---
|203110132
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu)
|EA
|15
|15
|322,06305
|354,57713
|---
|---
|---
|---
|203110283
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
|EA
|85
|85
|229,96245
|315,49340
|---
|---
|---
|---
|203111466
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|6
|335,24104
|354,70399
|---
|---
|---
|---
|203111475
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|233,22945
|290,04042
|---
|---
|---
|---
|203110529
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu)
|EA
|12
|12
|331,88193
|351,05933
|---
|---
|---
|---
|203110538
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
|EA
|68
|68
|232,10522
|305,46401
|---
|---
|---
|---
|203110953
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|SAY
|14
|14
|407,33776
|455,57611
|---
|---
|---
|---
|203110962
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|76
|290,90547
|383,85525
|---
|---
|---
|---
|203110989
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|14
|14
|318,13637
|348,90898
|---
|---
|---
|---
|203110998
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|76
|76
|235,37646
|303,77691
|---
|---
|---
|---
|203111015
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (Burslu)
|SAY
|14
|14
|330,78837
|391,85533
|---
|---
|---
|---
|203111024
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|76
|280,36348
|314,86178
|---
|---
|---
|---
|203111033
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|SAY
|14
|14
|371,69353
|432,64643
|---
|---
|---
|---
|203111042
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|76
|260,70103
|367,95914
|---
|---
|---
|---
|203111175
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|15
|15
|376,36777
|396,48625
|---
|---
|---
|---
|203111184
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|85
|85
|303,58680
|350,96754
|---
|---
|---
|---
|203111793
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Odyoloji (Burslu)
|SAY
|8
|8
|363,86232
|384,92191
|---
|---
|---
|---
|203190078
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Odyoloji (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|245,01946
|343,76770
|---
|---
|---
|---
|203111069
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi (Burslu)
|EA
|6
|6
|301,52014
|314,59818
|---
|---
|---
|---
|203111078
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|219,40314
|278,55329
|---
|---
|---
|---
|203111087
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu)
|EA
|5
|5
|307,22737
|325,34154
|---
|---
|---
|---
|203111096
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
|EA
|31
|31
|231,00078
|301,10348
|---
|---
|---
|---
|203111166
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|493,92499
|493,98605
|---
|---
|---
|---
|203110035
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu)
|SAY
|17
|17
|544,78482
|553,82481
|---
|---
|---
|---
|203110292
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli)
|SAY
|91
|91
|494,05220
|512,30247
|---
|---
|---
|---
|203110477
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uluslararası Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|10
|554,27566
|559,67750
|---
|---
|---
|---