İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları! 2021 İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce) SAY 110+3

110+3

115+3

115+3 113

113

118

118 2.454

2.580

3.670

4.926 531,68185

519,20048

510,43415

489,53749 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 3.785

3.470

4.480

5.564 526,27015

514,35598

506,25671

486,45784 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 4.201

—

—

— 524,80716

—

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 5.756

5.726

5.930

6.285 519,89942

504,52188

500,00765

483,32108 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 5.987

6.144

6.800

7.389 519,29122

502,96542

496,46201

478,99462 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3

110+3

115+3

115+3 113

113

118

118 6.872

6.483

7.830

8.922 516,99957

501,77771

492,62960

473,70281 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 9.160

8.302

9.580

10.651 511,70520

495,63376

486,92660

468,30724

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 12.769

14.448

16.600

17.244 504,89395

479,67136

467,21630

451,18049 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uzay Mühendisliği

(İngilizce) SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 11.601

13.782

17.400

19.293 507,00869

481,25092

465,41467

446,66439 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği

(İngilizce) SAY 50+2

40+1

40+1

— 52

41

41

— 15.131

13.046

15.700

— 500,90144

483,03027

469,44550

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 110+3

110+3

120+3

60+2 113

113

123

62 15.419

16.685

17.800

13.893 500,42662

474,82760

464,37379

459,29213 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 200+5

200+5

200+5

205+6 205

205

205

211 15.446

12.514

11.600

13.015 500,38437

484,30490

480,61659

461,72332 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği SAY 95+3

95+3

95+3

95+3 98

98

98

98 19.823

19.341

20.300

18.285 493,67499

469,30738

458,46261

448,98584 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 21.751

25.797

28.000

28.336 490,97190

457,61793

442,29293

428,46096 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık

(İngilizce) SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 23.246

16.990

11.900

11.545 488,76903

474,15344

479,74026

465,77146 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 31.184

32.964

32.900

31.702 478,20076

445,49892

432,84128

426,32333 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 31.828

32.150

32.300

33.493 477,35175

446,86862

433,95784

419,32038 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 32.180

33.135

34.300

30.763 476,92311

445,25093

430,21466

424,13979 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

(İngilizce) SAY 50+2

40+1

40+1

— 52

41

41

— 9.676

10.613

13.800

— 510,74115

489,19881

474,36091

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 110+3

110+3

110+3

110+3 113

113

113

113 35.977

27.657

20.500

16.663 472,15724

454,36221

458,02050

452,41577 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 36.711

37.321

39.100

38.113 471,24282

438,53048

421,47397

411,53060 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 37.176

75.899

66.400

68.903 470,69417

386,27244

379,72168

368,14611 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

55+2 62

62

62

57 38.768

27.614

19.400

15.871 468,70993

454,44985

460,67946

454,33618 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

55+2 62

62

62

57 40.929

41.821

42.900

37.234 466,00383

431,69790

414,92719

412,97119 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 46.985

55.618

62.500

66.721 458,82496

411,97811

384,96426

370,90795 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 51.787

55.985

93.000

79.905 453,21603

411,51024

348,87287

355,19575 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 53.169

48.496

44.000

40.189 451,60563

421,92936

413,10601

408,15844 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 190+5

190+5

195+5

195+5 195

195

200

200 59.396

56.926

28.800

22.660 444,44115

410,28324

440,76489

439,52295 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 62.244

56.301

53.900

51.057 441,20929

411,09925

397,30745

391,81279 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 67.604

56.927

48.300

40.395 435,09489

410,28307

406,00392

407,82623 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

55+2 62

62

62

57 70.779

70.546

69.100

60.719 431,38165

392,68542

376,28878

378,49588 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 71.116

75.849

78.600

67.779 431,03064

386,33283

364,57176

369,54874 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 76.959

84.831

92.300

80.960 424,31043

376,03518

349,51353

359,13310 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 95+3

95+3

95+3

95+3 98

98

98

98 81.164

90.756

92.700

80.284 419,67324

369,74606

349,09714

354,78719 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 81.554

102.277

93.900

78.700 419,24156

358,29303

348,02331

356,54810 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70+2

60+2

60+2

55+2 72

62

62

57 82.553

82.933

84.300

68.857 418,15255

378,19614

358,15986

368,19490 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 82.558

84.711

83.800

72.354 418,14782

376,16260

358,67890

363,90834 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geomatik Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 84.109

70.299

58.100

50.793 416,43533

393,01384

391,15476

392,13728 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Meteoroloji Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 93.851

95.644

90.300

74.027 406,02925

364,78140

351,67983

361,95558 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geomatik Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 98.627

93.311

71.600

61.234 401,07745

367,04258

372,94633

377,85291 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 98.902

100.328

106.000

92.669 400,79153

360,19556

336,41203

341,61166 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maden Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 111.139

126.071

130.000

109.670 388,73196

337,97118

317,23008

325,46055 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 112.147

91.978

71.400

53.640 387,79921

368,44146

373,33753

388,14696 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı

(İngilizce) SAY 65+2

65+2

65+2

50+2 67

67

67

52 121.312

117.991

108.000

86.105 379,43089

344,32025

334,49797

348,37297 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 121.939

119.057

116.000

99.991 378,93137

343,47987

327,77327

334,37818 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 140.986

141.637

146.000

118.681 363,18697

326,76674

306,74154

317,42054 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 141.371

112.059

89.400

67.100 362,90039

349,47696

352,61144

370,39237 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 146.447

157.022

161.000

141.373 359,05591

316,99847

297,79738

299,68086 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

5+0

5+0

5+0 11

5

5

5 147.252

139.811

132.000

93.903 358,46533

327,97610

316,18550

340,32114 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

5+0

5+0

5+0 11

5

5

5 174.635

127.617

126.000

112.223 339,75196

336,82563

320,47058

323,23285 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği

(İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 5+0

5+0

—

— 5

5

—

— 175.560

136.106

—

— 339,16841

330,56169

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

5+0

5+0

5+0 11

5

5

5 180.400

107.735

123.000

91.357 336,22861

353,31681

322,94385

342,96132 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15+0

15+0

—

— —

—

—

— —

Dolmadı

—

— —

Dolmadı

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

(İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

1+0

1+0

2+0 —

—

0

1 —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği

(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15+0

15+0

—

— —

—

—

— —

Dolmadı

—

— —

Dolmadı

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık

(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli SAY 15+0

15+0

—

— —

—

—

— —

Dolmadı

—

— —

Dolmadı

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0

20+0

20+0

20+0 —

—

0

0 —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

(İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0

20+0

20+0

20+0 —

—

0

0 —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0

20+0

20+0

20+0 —

—

0

0 —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği

(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 30+0

30+0

30+0

30+0 12

30

30

30 Dolmadı

125.131

123.000

66.798 Dolmadı

338,68109

322,45267

370,80086 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

10+0

10+0 3

1

4

4 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

10+0

10+0 2

—

3

2 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(İngilizce) (UOLP- New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) SAY 20+0

30+0

—

— 14

8

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği

(İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) SAY 35+0

35+0

35+0

35+0 8

20

35

35 Dolmadı

Dolmadı

147.000

75.935 Dolmadı

Dolmadı

306,50341

359,74157 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik

(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 30+0

—

—

— 10

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52+0

30+0

20+0

20+0 8

—

14

20 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

235.383 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

246,93653 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52+0

30+0

20+0

20+0 3

—

7

12 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52+0

30+0

20+0

20+0 7

—

6

8 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi

(İngilizce) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 4.622

9.212

15.500

17.165 459,16668

426,28017

403,98213

425,78067 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme

(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) EA 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 13.507

7.750

16.000

11.703 427,25588

430,08885

403,21281

438,82844 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme

(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 34+0

34+0

34+0

34+0 34

34

19

34 193.972

205.604

Dolmadı

98.483 327,32660

308,10621

Dolmadı

338,83012 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi

(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 15+0

15+0

—

— —

—

—

— —

Dolmadı

—

— —

Dolmadı

—

—



