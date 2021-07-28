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Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:49

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları! 2021 İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları! 2021 İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları ile 2021 İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 110+3
110+3
115+3
115+3		 113
113
118
118		 2.454
2.580
3.670
4.926		 531,68185
519,20048
510,43415
489,53749
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 3.785
3.470
4.480
5.564		 526,27015
514,35598
506,25671
486,45784
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1


 41


 4.201


 524,80716
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 5.756
5.726
5.930
6.285		 519,89942
504,52188
500,00765
483,32108
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 5.987
6.144
6.800
7.389		 519,29122
502,96542
496,46201
478,99462
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3
110+3
115+3
115+3		 113
113
118
118		 6.872
6.483
7.830
8.922		 516,99957
501,77771
492,62960
473,70281
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 9.160
8.302
9.580
10.651		 511,70520
495,63376
486,92660
468,30724

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 12.769
14.448
16.600
17.244		 504,89395
479,67136
467,21630
451,18049
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 11.601
13.782
17.400
19.293		 507,00869
481,25092
465,41467
446,66439
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
40+1
40+1
 52
41
41
 15.131
13.046
15.700
 500,90144
483,03027
469,44550
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 110+3
110+3
120+3
60+2		 113
113
123
62		 15.419
16.685
17.800
13.893		 500,42662
474,82760
464,37379
459,29213
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 200+5
200+5
200+5
205+6		 205
205
205
211		 15.446
12.514
11.600
13.015		 500,38437
484,30490
480,61659
461,72332
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 19.823
19.341
20.300
18.285		 493,67499
469,30738
458,46261
448,98584
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.751
25.797
28.000
28.336		 490,97190
457,61793
442,29293
428,46096
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 23.246
16.990
11.900
11.545		 488,76903
474,15344
479,74026
465,77146
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.184
32.964
32.900
31.702		 478,20076
445,49892
432,84128
426,32333
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.828
32.150
32.300
33.493		 477,35175
446,86862
433,95784
419,32038
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 32.180
33.135
34.300
30.763		 476,92311
445,25093
430,21466
424,13979
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
40+1
40+1
 52
41
41
 9.676
10.613
13.800
 510,74115
489,19881
474,36091
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 35.977
27.657
20.500
16.663		 472,15724
454,36221
458,02050
452,41577
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 36.711
37.321
39.100
38.113		 471,24282
438,53048
421,47397
411,53060
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 37.176
75.899
66.400
68.903		 470,69417
386,27244
379,72168
368,14611
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 38.768
27.614
19.400
15.871		 468,70993
454,44985
460,67946
454,33618
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 40.929
41.821
42.900
37.234		 466,00383
431,69790
414,92719
412,97119
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 46.985
55.618
62.500
66.721		 458,82496
411,97811
384,96426
370,90795
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 51.787
55.985
93.000
79.905		 453,21603
411,51024
348,87287
355,19575
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.169
48.496
44.000
40.189		 451,60563
421,92936
413,10601
408,15844
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 190+5
190+5
195+5
195+5		 195
195
200
200		 59.396
56.926
28.800
22.660		 444,44115
410,28324
440,76489
439,52295
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 62.244
56.301
53.900
51.057		 441,20929
411,09925
397,30745
391,81279
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 67.604
56.927
48.300
40.395		 435,09489
410,28307
406,00392
407,82623
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 70.779
70.546
69.100
60.719		 431,38165
392,68542
376,28878
378,49588
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 71.116
75.849
78.600
67.779		 431,03064
386,33283
364,57176
369,54874
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 76.959
84.831
92.300
80.960		 424,31043
376,03518
349,51353
359,13310
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 81.164
90.756
92.700
80.284		 419,67324
369,74606
349,09714
354,78719
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 81.554
102.277
93.900
78.700		 419,24156
358,29303
348,02331
356,54810
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
55+2		 72
62
62
57		 82.553
82.933
84.300
68.857		 418,15255
378,19614
358,15986
368,19490
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 82.558
84.711
83.800
72.354		 418,14782
376,16260
358,67890
363,90834
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 84.109
70.299
58.100
50.793		 416,43533
393,01384
391,15476
392,13728
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Meteoroloji Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 93.851
95.644
90.300
74.027		 406,02925
364,78140
351,67983
361,95558
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geomatik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 98.627
93.311
71.600
61.234		 401,07745
367,04258
372,94633
377,85291
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 98.902
100.328
106.000
92.669		 400,79153
360,19556
336,41203
341,61166
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maden Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 111.139
126.071
130.000
109.670		 388,73196
337,97118
317,23008
325,46055
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 112.147
91.978
71.400
53.640		 387,79921
368,44146
373,33753
388,14696
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)		 SAY 65+2
65+2
65+2
50+2		 67
67
67
52		 121.312
117.991
108.000
86.105		 379,43089
344,32025
334,49797
348,37297
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 121.939
119.057
116.000
99.991		 378,93137
343,47987
327,77327
334,37818
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 140.986
141.637
146.000
118.681		 363,18697
326,76674
306,74154
317,42054
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 141.371
112.059
89.400
67.100		 362,90039
349,47696
352,61144
370,39237
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 146.447
157.022
161.000
141.373		 359,05591
316,99847
297,79738
299,68086
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
5+0
5+0
5+0		 11
5
5
5		 147.252
139.811
132.000
93.903		 358,46533
327,97610
316,18550
340,32114
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
5+0
5+0
5+0		 11
5
5
5		 174.635
127.617
126.000
112.223		 339,75196
336,82563
320,47058
323,23285
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP) (Ücretli)		 SAY 5+0
5+0

 5
5

 175.560
136.106

 339,16841
330,56169
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
5+0
5+0
5+0		 11
5
5
5		 180.400
107.735
123.000
91.357		 336,22861
353,31681
322,94385
342,96132
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0



Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
2+0

0
1
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0



Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli		 SAY 15+0
15+0



Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0
20+0
20+0
20+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0
20+0
20+0
20+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0
20+0
20+0
20+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 SAY 30+0
30+0
30+0
30+0		 12
30
30
30		 Dolmadı
125.131
123.000
66.798		 Dolmadı
338,68109
322,45267
370,80086
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 3
1
4
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 2

3
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP- New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)		 SAY 20+0
30+0

 14
8

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)		 SAY 35+0
35+0
35+0
35+0		 8
20
35
35		 Dolmadı
Dolmadı
147.000
75.935		 Dolmadı
Dolmadı
306,50341
359,74157
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)		 SAY 30+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 52+0
30+0
20+0
20+0		 8

14
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
235.383		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
246,93653
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 52+0
30+0
20+0
20+0		 3

7
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 52+0
30+0
20+0
20+0		 7

6
8		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.622
9.212
15.500
17.165		 459,16668
426,28017
403,98213
425,78067
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 13.507
7.750
16.000
11.703		 427,25588
430,08885
403,21281
438,82844
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 EA 34+0
34+0
34+0
34+0		 34
34
19
34		 193.972
205.604
Dolmadı
98.483		 327,32660
308,10621
Dolmadı
338,83012
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 EA 15+0
15+0



Dolmadı
Dolmadı


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