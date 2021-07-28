İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları! 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.