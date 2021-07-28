Kimya mühendisliği taban puanları 2021 | Kimya mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Kimya mühendisliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Kimya mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.
ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Kimya mühendisliği taban puanları kaç?
İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Kimya mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;
|
Üniversite
|
Yılı
|
Türü
|
Katsayı
|
Yerleşen Son Kişi
|
Yerl.
|
TYT Türkçe
|
TYT Sosyal
|
TYT Mat
|
TYT Fen
|
AYT Mat
|
AYT Fizik
|
AYT Kimya
|
AYT Biyoloji
|BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|460,804
|72
|35,00
|16,25
|38,75
|13,75
|37,50
|12,75
|11,75
|10,50
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|456,421
|103
|35,00
|17,00
|31,00
|16,25
|34,25
|12,75
|13,00
|5,50
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|474,752
|82
|27,00
|15,25
|37,50
|15,50
|37,50
|7,75
|13,00
|6,50
|YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu)
|2020
|Vakıf
|0,12
|450,089
|5
|25,25
|10,25
|29,75
|13,00
|38,75
|9,25
|13,00
|8,00
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|453,297
|72
|23,00
|8,25
|28,00
|12,75
|36,50
|11,75
|10,50
|10,50
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|465,184
|82
|21,50
|17,50
|21,25
|12,50
|35,00
|11,50
|13,00
|5,50
|HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|452,600
|82
|35,00
|12,50
|21,75
|17,50
|28,50
|11,75
|8,50
|8,00
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|455,947
|62
|28,25
|13,50
|30,75
|14,50
|32,25
|8,00
|9,50
|5,50
|MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|457,100
|62
|26,50
|15,25
|20,75
|11,75
|33,25
|5,75
|9,50
|8,25
|EGE ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|436,031
|82
|22,25
|11,25
|21,50
|15,25
|32,00
|11,75
|8,25
|6,75
|ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu)
|2020
|Vakıf
|0,12
|482,888
|4
|24,00
|12,00
|21,75
|16,25
|24,50
|10,50
|10,50
|5,50
|GAZİ ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|466,991
|62
|33,00
|14,50
|22,75
|13,25
|25,50
|6,25
|6,25
|8,75
|İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|440,800
|72
|27,00
|8,75
|22,75
|13,25
|28,25
|7,25
|9,25
|8,25
|GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|408,150
|62
|28,75
|7,00
|25,00
|12,75
|27,25
|7,00
|11,75
|7,25
|ANKARA ÜNİV. - (İngilizce)
|2020
|Devlet
|0,12
|469,850
|103
|24,50
|10,25
|20,50
|14,25
|27,00
|5,25
|8,75
|6,00
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu)
|2020
|Devlet
|0,12
|487,350
|5
|22,50
|10,25
|20,50
|14,00
|25,75
|5,75
|10,50
|7,00
|ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu)
|2020
|Vakıf
|0,12
|445,750
|3
|30,00
|7,50
|8,50
|9,75
|30,50
|7,50
|8,00
|8,00
|GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|448,351
|93
|23,00
|12,50
|18,75
|13,75
|22,50
|7,00
|9,25
|4,25
|BEYKENT ÜNİV. - (Burslu)
|2020
|Vakıf
|0,12
|415,600
|5
|29,00
|8,75
|17,50
|4,50
|22,00
|4,50
|8,75
|6,50
|KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|408,600
|62
|30,50
|11,75
|13,00
|13,75
|21,75
|2,50
|9,50
|4,25
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|426,829
|72
|30,25
|11,25
|24,25
|11,00
|22,50
|3,75
|6,50
|1,00
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|446,500
|62
|23,25
|9,50
|17,75
|8,75
|20,25
|3,00
|7,25
|6,00
|BURSA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|484,708
|52
|13,00
|7,50
|12,75
|14,25
|19,00
|6,75
|8,50
|4,75
|YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli)
|2020
|Vakıf
|0,12
|443,183
|30
|14,00
|7,50
|8,25
|15,00
|15,75
|9,50
|10,50
|5,50
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|450,288
|26
|24,25
|13,75
|17,25
|11,25
|18,25
|5,00
|4,00
|1,25
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|411,300
|47
|25,00
|13,50
|18,25
|7,50
|15,25
|-2,25
|1,50
|5,50
|PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|421,650
|57
|14,50
|10,25
|11,75
|9,75
|14,25
|1,25
|6,00
|5,50
|ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli)
|2020
|Vakıf
|0,12
|425,700
|6
|20,50
|10,75
|15,00
|6,25
|12,25
|2,00
|5,25
|3,25
|ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|461,850
|5
|21,25
|13,25
|5,25
|10,00
|6,00
|4,00
|5,50
|5,50
|ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli)
|2020
|Vakıf
|0,12
|429,299
|8
|13,50
|6,25
|13,75
|2,75
|26,25
|-1,50
|4,00
|2,50
|BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2020
|Vakıf
|0,12
|464,500
|5
|8,00
|---
|25,25
|9,00
|19,25
|0,50
|2,50
|3,25
|KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|391,603
|16
|24,25
|9,75
|15,50
|8,25
|11,00
|---
|4,50
|4,25
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|369,200
|8
|19,25
|9,50
|1,75
|3,75
|19,25
|1,00
|5,75
|6,25
|ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|452,050
|1
|25,25
|6,50
|5,00
|4,25
|17,50
|---
|1,75
|6,25
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|393,816
|17
|22,50
|15,25
|19,50
|8,50
|11,75
|-2,25
|4,25
|2,00
|MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|386,554
|15
|13,00
|9,75
|13,25
|12,50
|9,25
|2,75
|4,75
|6,50
|YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|347,500
|18
|18,75
|16,50
|12,25
|7,75
|10,75
|3,50
|6,00
|1,75
|UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|418,750
|2
|26,50
|6,25
|5,25
|9,75
|7,25
|2,75
|6,25
|4,00
|AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|367,700
|5
|12,50
|5,25
|14,75
|10,00
|18,75
|0,50
|8,50
|1,00
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli)
|2020
|Devlet
|0,12
|434,165
|8
|19,50
|2,75
|19,75
|6,75
|18,25
|-0,25
|1,50
|3,00