Makine Mühendisliği taban puanları 2021: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Makine Mühendisliği taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? 2021 Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mühendislikle ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Makine Mühendisliği taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Makine Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|20+0
10+0
5+0
5+0
|20
10
5
5
|225.292
198.185
95.800
89.630
|312,62383
295,78953
346,05866
344,73300
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
15+0
25+0
30+0
|1
—
3
24
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
9+0
8+0
7+0
|12
9
8
7
|2.103
1.021
1.180
915
|533,23960
530,98301
528,01002
521,61961
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
65+2
65+2
|72
72
67
67
|2.731
1.831
1.580
1.443
|530,40529
524,25913
524,33072
514,83188
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|27+0
27+0
30+0
25+0
|27
27
30
25
|3.795
2.811
2.980
3.133
|526,24235
517,81888
514,27553
499,86628
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|190+5
190+5
190+5
190+5
|195
195
195
195
|6.862
5.435
5.120
5.868
|517,03220
505,67303
503,22883
485,05520
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
10+0
10+0
10+0
|12
10
10
10
|9.286
6.655
6.570
6.719
|511,46779
501,12996
497,41006
481,62246
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
26+0
20+0
30+0
|26
26
20
30
|14.159
15.186
10.600
17.061
|502,48996
478,06614
483,79407
451,58606
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|200+5
200+5
200+5
205+6
|205
205
205
211
|15.446
12.514
11.600
13.015
|500,38437
484,30490
480,61659
461,72332
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|17.973
6.845
9.390
14.384
|496,45204
500,43020
487,46567
458,06010
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29+0
13+0
12+0
3+0
|29
13
12
3
|23.420
16.519
11.700
4.754
|488,56579
475,18887
480,40083
490,56918
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
—
|82
72
62
—
|27.949
28.520
29.400
—
|482,41941
452,88788
439,55203
—
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|50+2
45+2
40+1
—
|52
47
41
—
|27.953
34.014
40.300
—
|482,41283
443,86373
419,43437
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|42+0
42+0
45+0
40+0
|42
42
45
40
|30.231
40.540
36.400
40.079
|479,45958
433,57010
426,26689
408,31417
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|210+6
210+6
220+6
220+6
|216
216
226
226
|37.292
34.407
31.200
30.415
|470,55637
443,14916
436,04610
424,77594
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
25+0
35+0
40+0
|33
25
35
40
|37.347
39.354
40.100
42.132
|470,48959
435,37088
419,74660
405,11661
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
3+0
3+0
3+0
|6
3
3
3
|38.650
40.250
34.500
30.748
|468,85636
433,98135
429,84185
424,16305
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
40+1
40+1
35+1
|52
41
41
36
|41.110
37.773
34.600
36.055
|465,79039
437,81912
429,56184
414,91000
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|44.549
39.563
35.500
35.090
|461,67950
435,04718
427,88087
416,56803
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|45.178
40.108
37.300
37.118
|460,89836
434,19756
424,69345
413,15571
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14+0
9+0
9+0
8+0
|14
9
9
8
|45.681
39.905
39.100
36.746
|460,30664
434,49978
421,47078
413,78994
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
4+0
4+0
10+0
|5
4
4
10
|47.972
42.945
42.800
47.650
|457,60476
430,05294
414,98346
396,69558
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KOCAELİ)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
40+1
|82
72
62
41
|48.366
45.819
47.500
50.665
|457,13129
425,83694
407,33975
392,29773
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|10+0
5+1
—
—
|10
6
—
—
|49.255
48.955
—
—
|456,12425
421,26602
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|51.482
44.257
37.500
38.368
|453,55254
428,16466
424,29034
411,10993
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GÜZELYURT)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|52.498
40.654
35.100
38.025
|452,38006
433,39267
428,56193
411,67767
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
3+0
4+0
—
|4
3
4
—
|57.647
55.749
56.300
—
|446,44822
411,81374
393,87238
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|59.457
52.488
47.100
47.097
|444,38825
416,29693
407,98429
397,49996
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|60.360
54.185
50.000
49.088
|443,36661
413,90942
403,46993
394,56500
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
53+2
53+2
53+2
|58
55
55
55
|62.086
57.710
51.800
50.675
|441,40875
409,23835
400,57800
392,28867
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
70+2
80+2
|82
82
72
82
|66.125
57.169
50.100
48.677
|436,72502
409,96050
403,22888
395,10463
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
6+0
7+0
7+0
|8
6
7
7
|66.378
47.955
48.200
49.823
|436,43374
422,77028
406,19009
393,49912
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İZMİR)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
105+3
105+3
|93
93
108
108
|68.132
61.215
55.200
55.001
|434,48057
404,51675
395,47115
386,32844
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|68.444
—
—
—
|434,13900
—
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
8+0
|10
10
10
8
|69.188
63.957
56.300
50.705
|433,28603
400,96487
393,83997
392,24868
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
5+0
4+0
—
|10
5
4
—
|70.528
60.309
64.300
—
|431,68039
405,75848
382,45393
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|70.584
62.611
56.100
57.122
|431,60986
402,67658
394,11437
383,39471
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
5+0
5+0
5+0
|6
5
5
5
|72.142
57.754
57.600
51.872
|429,84918
409,16876
391,88583
390,65120
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|37+0
49+0
46+0
58+0
|37
49
46
58
|73.087
127.278
86.200
128.958
|428,82411
337,09874
356,11664
309,09389
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|76.380
59.591
52.500
54.726
|425,00330
406,69266
399,56315
386,68084
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
105+3
105+3
|103
103
108
108
|79.454
72.440
63.500
60.737
|421,50776
390,41438
383,57179
378,46323
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|80.834
74.146
67.700
67.768
|420,02966
388,38693
378,05402
369,56233
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
3+0
3+0
3+0
|5
3
3
3
|82.691
60.384
58.800
55.206
|417,97905
405,65139
390,13000
386,07166
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
4+0
4+0
4+0
|8
4
4
4
|85.262
65.932
64.900
65.885
|415,20962
398,37953
381,68058
371,93623
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|35+0
25+0
—
—
|35
25
—
—
|85.459
88.950
—
—
|414,98574
371,63190
—
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|35+0
35+0
30+0
25+0
|35
35
30
25
|87.364
101.826
78.900
69.545
|412,89578
358,71831
364,27756
367,33071
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İZMİR)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
90+3
105+3
105+3
|93
93
108
108
|92.333
81.865
75.500
70.162
|407,64702
379,41410
368,18479
366,61239
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|93.867
83.954
76.400
75.527
|406,01265
377,02645
367,16275
360,21102
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|94.736
85.603
86.700
79.945
|405,10773
375,17076
355,46934
355,15531
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|95.210
86.858
73.900
72.323
|404,63391
373,76529
370,19793
363,95008
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
3+0
4+0
—
|15
3
4
—
|96.899
76.369
79.300
—
|402,89744
385,69177
363,77165
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
—
|8
8
4
—
|98.122
88.721
100.000
—
|401,58736
371,87435
341,31435
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|98.397
96.192
81.300
76.808
|401,31457
364,26649
361,43721
358,70007
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
30+1
|62
62
52
31
|98.670
77.021
52.300
41.613
|401,03082
384,98451
399,82740
405,96471
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
5+0
5+0
5+0
|9
5
5
5
|102.231
89.851
82.100
79.472
|397,39255
370,69501
360,57111
355,69338
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
6+0
6+0
6+0
|11
6
6
6
|103.983
83.393
66.500
67.255
|395,70257
377,66588
379,63559
370,18966
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
105+3
|93
82
82
108
|107.267
102.981
91.500
85.323
|392,43604
357,60600
350,38028
349,17226
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39+0
39+0
37+0
34+0
|39
39
37
34
|108.134
115.559
104.000
85.484
|391,55153
346,40056
337,87695
348,99799
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|109.991
92.723
76.800
74.601
|389,81252
367,62026
366,74448
361,29980
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|110.252
105.318
91.600
86.285
|389,57363
355,51274
350,31624
348,16108
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANTALYA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|110.338
103.778
90.300
88.375
|389,49959
356,89018
351,64459
346,00199
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
3+0
3+0
—
|6
3
3
—
|113.252
93.172
93.400
—
|386,76874
367,16466
348,45750
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|116.958
—
—
—
|383,37776
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|6+0
4+0
6+0
6+0
|6
4
6
6
|117.094
95.616
96.500
84.195
|383,26301
364,81274
345,46434
350,43091
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|118.354
116.657
102.000
95.289
|382,08855
345,46453
340,08061
338,94502
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|110+3
110+3
120+3
120+3
|113
113
123
123
|119.028
118.775
103.000
96.648
|381,48062
343,72066
339,07725
337,61790
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|122.505
—
—
—
|378,41527
—
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
65+2
60+2
60+2
|72
67
62
62
|130.375
133.352
123.000
107.351
|371,73491
332,53961
322,63345
327,55224
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
5+0
3+0
5+0
|12
5
3
5
|132.597
109.401
98.000
93.728
|369,85554
351,78123
344,00620
340,49524
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|110+3
110+3
120+3
120+3
|113
113
123
123
|134.448
137.170
126.000
115.712
|368,36856
329,81668
320,34733
320,04982
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|135.365
112.776
123.000
100.398
|367,60934
348,83199
322,31274
333,97234
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
2+0
8+0
8+0
|3
2
8
8
|138.538
120.734
136.000
117.332
|365,10114
342,10910
313,21813
318,59126
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|100+3
110+3
120+3
120+3
|103
113
123
123
|148.256
149.732
134.000
113.575
|357,67185
321,46944
314,41126
321,97418
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|151.583
146.867
132.000
114.548
|355,24667
323,35846
316,25851
321,09376
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|41+0
24+0
18+0
18+0
|41
24
18
18
|152.058
118.363
90.600
88.872
|354,92253
344,03900
351,33383
345,51689
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|155.686
150.246
139.000
122.573
|352,31281
321,13706
311,38002
314,18725
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
13+1
13+1
13+1
|15
14
14
14
|155.687
167.608
155.000
132.224
|352,31207
310,93161
301,38651
306,52447
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|160.590
158.869
143.000
120.208
|348,81766
315,89997
308,89227
316,15183
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|162.967
162.654
144.000
—
|347,24827
313,74465
307,77627
—
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|172.042
170.090
151.000
120.170
|341,36264
309,57719
303,76242
316,18578
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|173.919
166.687
146.000
125.674
|340,18855
311,45833
306,55353
311,72231
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0
4+0
4+0
4+0
|10
4
4
4
|177.545
131.845
117.000
96.857
|337,94647
333,61018
326,92545
337,39675
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|184.894
184.314
159.000
130.853
|333,63747
302,27665
299,34756
307,57381
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|190.136
179.266
150.000
115.210
|330,58737
304,71013
304,58081
320,48903
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|198.266
191.511
161.000
138.883
|326,08300
298,86780
297,77209
301,51392
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
113+3
113+3
|103
103
116
116
|198.727
190.090
170.000
135.479
|325,84564
299,51867
292,95184
304,02862
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|203.753
198.380
173.000
146.070
|323,19666
295,70718
291,80699
296,25609
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|209.050
200.273
174.000
157.030
|320,53398
294,81767
290,90532
288,80846
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|209.187
198.855
173.000
141.804
|320,46255
295,48290
291,84184
299,34787
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|213.104
203.671
174.000
140.250
|318,50068
293,33637
291,15598
300,51999
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (TRABZON)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
2+0
2+0
2+0
|3
2
2
2
|217.546
187.431
173.000
150.344
|316,27160
300,78588
291,50414
293,32363
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|217.639
207.980
184.000
137.779
|316,22611
291,49258
286,34820
302,36959
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29+0
36+0
6+0
10+0
|29
26
6
10
|218.299
Dolmadı
80.100
98.751
|315,92326
Dolmadı
362,85975
335,59056
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|222.784
208.742
185.000
148.550
|313,77625
291,16607
285,81271
294,54830
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
50+2
40+1
—
|62
52
41
—
|223.328
213.368
190.000
—
|313,53888
289,27903
283,40730
—
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
70+2
60+2
—
|62
72
62
—
|230.012
226.988
210.000
—
|310,43145
283,88479
275,12036
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|43+0
28+0
28+0
28+0
|43
28
28
28
|230.646
219.976
200.000
147.384
|310,13551
286,62609
279,15747
295,33339
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|231.446
216.039
188.000
147.860
|309,76456
288,18163
284,59141
295,01388
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0
20+0
20+0
20+0
|37
20
20
20
|234.872
268.582
287.000
199.216
|308,21282
269,63826
251,13046
263,95154
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|76+0
65+0
60+0
56+0
|76
65
60
56
|235.169
249.792
256.000
170.110
|308,08678
275,69830
259,51033
280,43139
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|236.049
222.374
193.000
156.570
|307,71204
285,66277
282,32226
289,12440
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|236.886
228.586
200.000
156.530
|307,35187
283,30699
279,32478
289,15414
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|238.226
223.695
—
—
|306,75671
285,13891
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|239.720
229.130
204.000
164.247
|306,12349
283,10288
277,64655
284,10126
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|241.113
239.277
—
—
|305,53758
279,36775
—
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|244.069
233.231
201.000
159.281
|304,28639
281,55382
278,72471
287,35161
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23+0
14+0
—
—
|23
14
—
—
|247.873
264.766
—
—
|302,68727
270,82534
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|248.086
229.709
200.000
158.136
|302,60224
282,88095
279,18970
288,09896
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80+2
100+3
113+3
113+3
|82
103
116
116
|249.446
245.982
226.000
170.258
|302,04613
277,04202
269,29196
280,33592
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2+0
5+0
5+0
5+0
|2
—
0
5
|250.649
Dolmadı
Dolmadı
231.981
|301,53350
Dolmadı
Dolmadı
248,43927
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
65+2
60+2
60+2
|72
67
62
62
|252.261
239.840
210.000
167.434
|300,87071
279,17734
275,04713
282,07049
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55+0
54+0
44+0
50+0
|55
46
44
50
|253.125
Dolmadı
196.000
153.377
|300,52415
Dolmadı
280,79337
291,24994
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|257.974
249.475
—
—
|298,59508
275,80305
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
17
21
21
|258.073
Dolmadı
296.000
225.365
|298,55708
Dolmadı
248,98188
251,37391
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0
40+0
35+0
30+0
|37
25
35
30
|260.517
Dolmadı
214.000
154.414
|297,58665
Dolmadı
273,67385
290,58966
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|260.777
244.451
202.000
151.734
|297,48850
277,59095
278,23821
292,36221
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|265.977
248.236
212.000
166.718
|295,47105
276,24278
274,29422
282,52096
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|266.233
248.424
217.000
169.278
|295,37090
276,17258
272,55688
280,92649
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
90+3
100+3
100+3
|82
93
103
103
|266.638
252.001
220.000
168.045
|295,22568
274,96624
271,40461
281,69328
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|268.059
253.647
213.000
169.975
|294,68327
274,42221
273,90899
280,50379
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|274.520
254.308
221.000
174.623
|292,24139
274,19901
271,15629
277,65234
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|275.016
256.251
224.000
174.977
|292,05648
273,55350
270,05382
277,44487
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0
40+0
45+0
40+0
|27
12
32
40
|275.935
Dolmadı
Dolmadı
187.806
|291,72061
Dolmadı
Dolmadı
270,07158
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|277.281
260.158
225.000
178.962
|291,22304
272,29128
269,59273
275,06166
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|279.472
252.145
228.000
176.480
|290,42576
274,91749
268,34323
276,53329
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|283.124
266.317
228.000
—
|289,10613
270,35337
268,34244
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
7+0
10+0
10+0
|2
—
0
10
|284.081
Dolmadı
Dolmadı
226.168
|288,75918
Dolmadı
Dolmadı
251,01055
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
100+3
110+3
110+3
|93
103
113
113
|284.758
277.724
244.000
180.493
|288,51807
266,86925
263,28752
274,18916
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|32+1
32+1
—
—
|33
33
—
—
|285.181
281.344
—
—
|288,36863
265,78572
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
50+2
48+2
|62
62
52
50
|286.150
269.628
231.000
180.728
|288,03198
269,31211
267,45079
274,03493
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3+0
3+0
36+0
—
|3
—
2
—
|288.668
Dolmadı
Dolmadı
—
|287,11257
Dolmadı
Dolmadı
—
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|289.198
292.100
286.000
198.677
|286,92972
262,74629
251,26051
264,21256
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|295.119
281.464
237.000
179.941
|284,87274
265,75230
265,24504
274,50503
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|298.687
281.113
245.000
184.491
|283,63929
265,85392
262,76884
271,87691
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (TRABZON)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|14+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
30+1
60+2
60+2
|—
5
8
26
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|8+1
8+1
—
—
|—
2
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(HATAY)
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|21+0
7+0
14+0
10+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
30+1
30+1
30+1
|—
8
5
8
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|—
2
1
5
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|—
1
8
15
|—
Dolmadı
Dolmadı
226.623
|—
Dolmadı
Dolmadı
250,80547
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|4+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
1+0
8+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
1+0
10+0
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
259.000
Dolmadı
|—
Dolmadı
258,55446
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
1+0
10+0
|—
—
1
4
|—
Dolmadı
298.000
Dolmadı
|—
Dolmadı
248,41165
Dolmadı
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
40+1
50+2
|4
2
7
23
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
60+2
60+2
60+2
|7
15
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
291.000
204.523
|Dolmadı
Dolmadı
250,25585
261,30368
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
56+2
56+2
|4
2
29
58
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
221.696
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,07556
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29+0
8+0
10+0
—
|8
1
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
90+3
100+3
100+3
|32
65
103
103
|Dolmadı
Dolmadı
276.000
199.982
|Dolmadı
Dolmadı
253,93484
263,55840
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
65+2
60+2
60+2
|3
12
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
294.000
208.430
|Dolmadı
Dolmadı
249,45148
259,39806
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
30+1
30+1
30+1
|5
3
4
11
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|54+0
3+0
20+0
30+0
|11
1
4
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|47+0
2+0
10+0
16+0
|33
2
2
5
|Dolmadı
270.820
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
268,94246
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|9
53
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
271.000
199.647
|Dolmadı
Dolmadı
255,38429
263,73239
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
50+2
40+1
40+1
|14
33
41
41
|Dolmadı
Dolmadı
277.000
209.530
|Dolmadı
Dolmadı
253,69151
258,86508
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
—
—
|4
4
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
1+0
2+0
3+0
|1
1
2
3
|Dolmadı
200.933
194.000
154.607
|Dolmadı
294,51977
281,86933
290,45534
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
50+2
60+2
60+2
|12
16
45
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.923
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,23713
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|59+0
—
—
—
|15
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|41
62
52
52
|Dolmadı
295.689
261.000
191.080
|Dolmadı
261,75259
258,11020
268,28042
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
25+1
25+1
|1
1
5
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
50+2
60+2
60+2
|3
3
23
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
232.466
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
248,20910
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
60+2
85+3
85+3
|11
15
36
88
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224.295
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251,86534
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
40+1
—
|4
6
25
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
60+2
60+2
|12
7
27
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.981
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,21456
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
7+0
12+0
16+0
|15
2
4
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
70+2
70+2
60+2
|14
47
72
62
|Dolmadı
Dolmadı
279.000
193.070
|Dolmadı
Dolmadı
253,17677
267,21210
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(HATAY)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|28
68
93
93
|Dolmadı
Dolmadı
278.000
200.891
|Dolmadı
Dolmadı
253,25678
263,10898
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
4+0
10+0
15+0
|2
—
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
—
—
—
|13
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|19
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|13+0
13+0
13+0
10+0
|3
—
4
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0
22+0
18+0
—
|11
10
0
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
50+2
60+2
60+2
|7
13
38
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223.962
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,00379
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|13
45
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
271.000
195.006
|Dolmadı
Dolmadı
255,26187
266,14872
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet (KARAMAN)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
60+2
60+2
—
|1
5
14
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
60+2
65+2
55+2
|7
8
54
57
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
210.887
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
258,17425
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|44
62
62
62
|Dolmadı
294.397
259.000
193.818
|Dolmadı
262,10488
258,64150
266,80173
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
50+2
50+2
|2
5
23
52
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.504
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,41721
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
70+2
80+2
80+2
|16
54
82
82
|Dolmadı
Dolmadı
268.000
193.804
|Dolmadı
Dolmadı
256,13806
266,80785
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
60+2
32+1
—
|6
4
31
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
80+2
85+3
85+3
|16
39
88
88
|Dolmadı
Dolmadı
292.000
210.650
|Dolmadı
Dolmadı
249,80717
258,30845
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
60+2
70+2
70+2
|6
7
46
72
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
220.595
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,58313
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|9+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
60+2
55+2
|3
4
19
57
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
239.381
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
245,24467
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39+0
19+0
27+0
27+0
|21
—
4
8
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|14
44
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
261.000
197.933
|Dolmadı
Dolmadı
258,17979
264,58315
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|9
13
15
15
|Dolmadı
Dolmadı
292.000
207.477
|Dolmadı
Dolmadı
249,87746
259,85315
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
80+2
85+3
85+3
|16
26
88
88
|Dolmadı
Dolmadı
296.000
214.368
|Dolmadı
Dolmadı
248,81662
256,51430
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
30+1
60+2
60+2
|3
3
13
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.617
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,36838
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
45+0
36+0
—
|8
19
36
—
|Dolmadı
Dolmadı
275.000
—
|Dolmadı
Dolmadı
254,05886
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|69
62
62
62
|Dolmadı
285.950
247.000
185.449
|Dolmadı
264,46779
262,14081
271,37197
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
50+2
50+2
|4
13
12
38
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
30+1
85+3
85+3
|2
2
7
54
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
90+3
100+3
100+3
|84
93
103
103
|Dolmadı
287.050
254.000
192.271
|Dolmadı
264,15970
260,05141
267,65507
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
10+0
2+0
3+0
|2
9
2
3
|Dolmadı
Dolmadı
128.000
121.642
|Dolmadı
Dolmadı
319,13004
314,93653