Makine Mühendisliği taban puanları 2021: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Makine Mühendisliği taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? 2021 Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları