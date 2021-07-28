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Haberler Eğitim Haberleri Makine Mühendisliği taban puanları 2021: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:57 Son Güncelleme: 28.7.2021 14:03

Makine Mühendisliği taban puanları 2021: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Makine Mühendisliği taban puanları 2021: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Makine Mühendisliği taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Herhangi bir üniversitesinin mühendislik alanında eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. Peki Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? İşte, 2021 Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Makine Mühendisliği taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? 2021 Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2021 KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mühendislikle ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Makine Mühendisliği taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Makine Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 20+0
10+0
5+0
5+0		 20
10
5
5		 225.292
198.185
95.800
89.630		 312,62383
295,78953
346,05866
344,73300
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 20+0
15+0
25+0
30+0		 1

3
24		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
9+0
8+0
7+0		 12
9
8
7		 2.103
1.021
1.180
915		 533,23960
530,98301
528,01002
521,61961
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
65+2
65+2		 72
72
67
67		 2.731
1.831
1.580
1.443		 530,40529
524,25913
524,33072
514,83188
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 27+0
27+0
30+0
25+0		 27
27
30
25		 3.795
2.811
2.980
3.133		 526,24235
517,81888
514,27553
499,86628
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 190+5
190+5
190+5
190+5		 195
195
195
195		 6.862
5.435
5.120
5.868		 517,03220
505,67303
503,22883
485,05520
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0
10+0
10+0
10+0		 12
10
10
10		 9.286
6.655
6.570
6.719		 511,46779
501,12996
497,41006
481,62246
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0
26+0
20+0
30+0		 26
26
20
30		 14.159
15.186
10.600
17.061		 502,48996
478,06614
483,79407
451,58606
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 200+5
200+5
200+5
205+6		 205
205
205
211		 15.446
12.514
11.600
13.015		 500,38437
484,30490
480,61659
461,72332

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 17.973
6.845
9.390
14.384		 496,45204
500,43020
487,46567
458,06010
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 29+0
13+0
12+0
3+0		 29
13
12
3		 23.420
16.519
11.700
4.754		 488,56579
475,18887
480,40083
490,56918
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
60+2
 82
72
62
 27.949
28.520
29.400
 482,41941
452,88788
439,55203
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 50+2
45+2
40+1
 52
47
41
 27.953
34.014
40.300
 482,41283
443,86373
419,43437
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 42+0
42+0
45+0
40+0		 42
42
45
40		 30.231
40.540
36.400
40.079		 479,45958
433,57010
426,26689
408,31417
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği SAY 210+6
210+6
220+6
220+6		 216
216
226
226		 37.292
34.407
31.200
30.415		 470,55637
443,14916
436,04610
424,77594
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 33+0
25+0
35+0
40+0		 33
25
35
40		 37.347
39.354
40.100
42.132		 470,48959
435,37088
419,74660
405,11661
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
3+0
3+0
3+0		 6
3
3
3		 38.650
40.250
34.500
30.748		 468,85636
433,98135
429,84185
424,16305
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
40+1
40+1
35+1		 52
41
41
36		 41.110
37.773
34.600
36.055		 465,79039
437,81912
429,56184
414,91000
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 44.549
39.563
35.500
35.090		 461,67950
435,04718
427,88087
416,56803
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 45.178
40.108
37.300
37.118		 460,89836
434,19756
424,69345
413,15571
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 14+0
9+0
9+0
8+0		 14
9
9
8		 45.681
39.905
39.100
36.746		 460,30664
434,49978
421,47078
413,78994

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
4+0
4+0
10+0		 5
4
4
10		 47.972
42.945
42.800
47.650		 457,60476
430,05294
414,98346
396,69558
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KOCAELİ) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
60+2
40+1		 82
72
62
41		 48.366
45.819
47.500
50.665		 457,13129
425,83694
407,33975
392,29773
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 10+0
5+1

 10
6

 49.255
48.955

 456,12425
421,26602
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 51.482
44.257
37.500
38.368		 453,55254
428,16466
424,29034
411,10993
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GÜZELYURT) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 52.498
40.654
35.100
38.025		 452,38006
433,39267
428,56193
411,67767
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
3+0
4+0
 4
3
4
 57.647
55.749
56.300
 446,44822
411,81374
393,87238
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 59.457
52.488
47.100
47.097		 444,38825
416,29693
407,98429
397,49996
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 60.360
54.185
50.000
49.088		 443,36661
413,90942
403,46993
394,56500
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği SAY 56+2
53+2
53+2
53+2		 58
55
55
55		 62.086
57.710
51.800
50.675		 441,40875
409,23835
400,57800
392,28867
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
70+2
80+2		 82
82
72
82		 66.125
57.169
50.100
48.677		 436,72502
409,96050
403,22888
395,10463
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0
6+0
7+0
7+0		 8
6
7
7		 66.378
47.955
48.200
49.823		 436,43374
422,77028
406,19009
393,49912
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İZMİR) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
105+3
105+3		 93
93
108
108		 68.132
61.215
55.200
55.001		 434,48057
404,51675
395,47115
386,32844
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 68.444


 434,13900
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
10+0
8+0		 10
10
10
8		 69.188
63.957
56.300
50.705		 433,28603
400,96487
393,83997
392,24868
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
5+0
4+0
 10
5
4
 70.528
60.309
64.300
 431,68039
405,75848
382,45393
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 70.584
62.611
56.100
57.122		 431,60986
402,67658
394,11437
383,39471
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
5+0
5+0
5+0		 6
5
5
5		 72.142
57.754
57.600
51.872		 429,84918
409,16876
391,88583
390,65120
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 37+0
49+0
46+0
58+0		 37
49
46
58		 73.087
127.278
86.200
128.958		 428,82411
337,09874
356,11664
309,09389
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 76.380
59.591
52.500
54.726		 425,00330
406,69266
399,56315
386,68084
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
105+3
105+3		 103
103
108
108		 79.454
72.440
63.500
60.737		 421,50776
390,41438
383,57179
378,46323
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 80.834
74.146
67.700
67.768		 420,02966
388,38693
378,05402
369,56233
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
3+0
3+0
3+0		 5
3
3
3		 82.691
60.384
58.800
55.206		 417,97905
405,65139
390,13000
386,07166
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
4+0
4+0
4+0		 8
4
4
4		 85.262
65.932
64.900
65.885		 415,20962
398,37953
381,68058
371,93623
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 35+0
25+0

 35
25

 85.459
88.950

 414,98574
371,63190
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 35+0
35+0
30+0
25+0		 35
35
30
25		 87.364
101.826
78.900
69.545		 412,89578
358,71831
364,27756
367,33071
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İZMİR) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
90+3
105+3
105+3		 93
93
108
108		 92.333
81.865
75.500
70.162		 407,64702
379,41410
368,18479
366,61239
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 93.867
83.954
76.400
75.527		 406,01265
377,02645
367,16275
360,21102
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 94.736
85.603
86.700
79.945		 405,10773
375,17076
355,46934
355,15531
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 95.210
86.858
73.900
72.323		 404,63391
373,76529
370,19793
363,95008
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
3+0
4+0
 15
3
4
 96.899
76.369
79.300
 402,89744
385,69177
363,77165
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
 8
8
4
 98.122
88.721
100.000
 401,58736
371,87435
341,31435
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 98.397
96.192
81.300
76.808		 401,31457
364,26649
361,43721
358,70007
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
50+2
30+1		 62
62
52
31		 98.670
77.021
52.300
41.613		 401,03082
384,98451
399,82740
405,96471
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 9+0
5+0
5+0
5+0		 9
5
5
5		 102.231
89.851
82.100
79.472		 397,39255
370,69501
360,57111
355,69338
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
6+0
6+0
6+0		 11
6
6
6		 103.983
83.393
66.500
67.255		 395,70257
377,66588
379,63559
370,18966
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
80+2
80+2
105+3		 93
82
82
108		 107.267
102.981
91.500
85.323		 392,43604
357,60600
350,38028
349,17226
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 39+0
39+0
37+0
34+0		 39
39
37
34		 108.134
115.559
104.000
85.484		 391,55153
346,40056
337,87695
348,99799
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 109.991
92.723
76.800
74.601		 389,81252
367,62026
366,74448
361,29980
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 110.252
105.318
91.600
86.285		 389,57363
355,51274
350,31624
348,16108
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANTALYA) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 110.338
103.778
90.300
88.375		 389,49959
356,89018
351,64459
346,00199
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
3+0
3+0
 6
3
3
 113.252
93.172
93.400
 386,76874
367,16466
348,45750
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0


 5


 116.958


 383,37776
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 6+0
4+0
6+0
6+0		 6
4
6
6		 117.094
95.616
96.500
84.195		 383,26301
364,81274
345,46434
350,43091
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 118.354
116.657
102.000
95.289		 382,08855
345,46453
340,08061
338,94502
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 119.028
118.775
103.000
96.648		 381,48062
343,72066
339,07725
337,61790
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 9+0


 9


 122.505


 378,41527
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
65+2
60+2
60+2		 72
67
62
62		 130.375
133.352
123.000
107.351		 371,73491
332,53961
322,63345
327,55224
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
5+0
3+0
5+0		 12
5
3
5		 132.597
109.401
98.000
93.728		 369,85554
351,78123
344,00620
340,49524
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Makine Mühendisliği SAY 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 134.448
137.170
126.000
115.712		 368,36856
329,81668
320,34733
320,04982
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 135.365
112.776
123.000
100.398		 367,60934
348,83199
322,31274
333,97234
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
2+0
8+0
8+0		 3
2
8
8		 138.538
120.734
136.000
117.332		 365,10114
342,10910
313,21813
318,59126
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 100+3
110+3
120+3
120+3		 103
113
123
123		 148.256
149.732
134.000
113.575		 357,67185
321,46944
314,41126
321,97418
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 151.583
146.867
132.000
114.548		 355,24667
323,35846
316,25851
321,09376
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 41+0
24+0
18+0
18+0		 41
24
18
18		 152.058
118.363
90.600
88.872		 354,92253
344,03900
351,33383
345,51689
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 155.686
150.246
139.000
122.573		 352,31281
321,13706
311,38002
314,18725
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
13+1
13+1
13+1		 15
14
14
14		 155.687
167.608
155.000
132.224		 352,31207
310,93161
301,38651
306,52447
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 160.590
158.869
143.000
120.208		 348,81766
315,89997
308,89227
316,15183
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 162.967
162.654
144.000
 347,24827
313,74465
307,77627
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 172.042
170.090
151.000
120.170		 341,36264
309,57719
303,76242
316,18578
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 173.919
166.687
146.000
125.674		 340,18855
311,45833
306,55353
311,72231
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0
4+0
4+0
4+0		 10
4
4
4		 177.545
131.845
117.000
96.857		 337,94647
333,61018
326,92545
337,39675
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 184.894
184.314
159.000
130.853		 333,63747
302,27665
299,34756
307,57381
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 190.136
179.266
150.000
115.210		 330,58737
304,71013
304,58081
320,48903
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 198.266
191.511
161.000
138.883		 326,08300
298,86780
297,77209
301,51392
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3
100+3
113+3
113+3		 103
103
116
116		 198.727
190.090
170.000
135.479		 325,84564
299,51867
292,95184
304,02862
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 203.753
198.380
173.000
146.070		 323,19666
295,70718
291,80699
296,25609
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 209.050
200.273
174.000
157.030		 320,53398
294,81767
290,90532
288,80846
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 209.187
198.855
173.000
141.804		 320,46255
295,48290
291,84184
299,34787
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 213.104
203.671
174.000
140.250		 318,50068
293,33637
291,15598
300,51999
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (TRABZON) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
2+0
2+0
2+0		 3
2
2
2		 217.546
187.431
173.000
150.344		 316,27160
300,78588
291,50414
293,32363
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 217.639
207.980
184.000
137.779		 316,22611
291,49258
286,34820
302,36959
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 29+0
36+0
6+0
10+0		 29
26
6
10		 218.299
Dolmadı
80.100
98.751		 315,92326
Dolmadı
362,85975
335,59056
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 222.784
208.742
185.000
148.550		 313,77625
291,16607
285,81271
294,54830
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
50+2
40+1
 62
52
41
 223.328
213.368
190.000
 313,53888
289,27903
283,40730
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
70+2
60+2
 62
72
62
 230.012
226.988
210.000
 310,43145
283,88479
275,12036
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 43+0
28+0
28+0
28+0		 43
28
28
28		 230.646
219.976
200.000
147.384		 310,13551
286,62609
279,15747
295,33339
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 231.446
216.039
188.000
147.860		 309,76456
288,18163
284,59141
295,01388
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0
20+0
20+0
20+0		 37
20
20
20		 234.872
268.582
287.000
199.216		 308,21282
269,63826
251,13046
263,95154
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 76+0
65+0
60+0
56+0		 76
65
60
56		 235.169
249.792
256.000
170.110		 308,08678
275,69830
259,51033
280,43139
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 236.049
222.374
193.000
156.570		 307,71204
285,66277
282,32226
289,12440
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 236.886
228.586
200.000
156.530		 307,35187
283,30699
279,32478
289,15414
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
40+1

 52
41

 238.226
223.695

 306,75671
285,13891
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 239.720
229.130
204.000
164.247		 306,12349
283,10288
277,64655
284,10126
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2

 52
52

 241.113
239.277

 305,53758
279,36775
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 244.069
233.231
201.000
159.281		 304,28639
281,55382
278,72471
287,35161
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 23+0
14+0

 23
14

 247.873
264.766

 302,68727
270,82534
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 248.086
229.709
200.000
158.136		 302,60224
282,88095
279,18970
288,09896
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 80+2
100+3
113+3
113+3		 82
103
116
116		 249.446
245.982
226.000
170.258		 302,04613
277,04202
269,29196
280,33592
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 2+0
5+0
5+0
5+0		 2

0
5		 250.649
Dolmadı
Dolmadı
231.981		 301,53350
Dolmadı
Dolmadı
248,43927
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
65+2
60+2
60+2		 72
67
62
62		 252.261
239.840
210.000
167.434		 300,87071
279,17734
275,04713
282,07049
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 55+0
54+0
44+0
50+0		 55
46
44
50		 253.125
Dolmadı
196.000
153.377		 300,52415
Dolmadı
280,79337
291,24994
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
40+1

 52
41

 257.974
249.475

 298,59508
275,80305
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Makine Mühendisliği SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
17
21
21		 258.073
Dolmadı
296.000
225.365		 298,55708
Dolmadı
248,98188
251,37391
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0
40+0
35+0
30+0		 37
25
35
30		 260.517
Dolmadı
214.000
154.414		 297,58665
Dolmadı
273,67385
290,58966
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 260.777
244.451
202.000
151.734		 297,48850
277,59095
278,23821
292,36221
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 265.977
248.236
212.000
166.718		 295,47105
276,24278
274,29422
282,52096
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 266.233
248.424
217.000
169.278		 295,37090
276,17258
272,55688
280,92649
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
90+3
100+3
100+3		 82
93
103
103		 266.638
252.001
220.000
168.045		 295,22568
274,96624
271,40461
281,69328
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 268.059
253.647
213.000
169.975		 294,68327
274,42221
273,90899
280,50379
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 274.520
254.308
221.000
174.623		 292,24139
274,19901
271,15629
277,65234
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 275.016
256.251
224.000
174.977		 292,05648
273,55350
270,05382
277,44487
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0
40+0
45+0
40+0		 27
12
32
40		 275.935
Dolmadı
Dolmadı
187.806		 291,72061
Dolmadı
Dolmadı
270,07158
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 277.281
260.158
225.000
178.962		 291,22304
272,29128
269,59273
275,06166
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Makine Mühendisliği SAY 50+2
40+1
40+1
40+1		 52
41
41
41		 279.472
252.145
228.000
176.480		 290,42576
274,91749
268,34323
276,53329
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 283.124
266.317
228.000
 289,10613
270,35337
268,34244
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
7+0
10+0
10+0		 2

0
10		 284.081
Dolmadı
Dolmadı
226.168		 288,75918
Dolmadı
Dolmadı
251,01055
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
100+3
110+3
110+3		 93
103
113
113		 284.758
277.724
244.000
180.493		 288,51807
266,86925
263,28752
274,18916
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 32+1
32+1

 33
33

 285.181
281.344

 288,36863
265,78572
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
50+2
48+2		 62
62
52
50		 286.150
269.628
231.000
180.728		 288,03198
269,31211
267,45079
274,03493
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 3+0
3+0
36+0
 3

2
 288.668
Dolmadı
Dolmadı
 287,11257
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 289.198
292.100
286.000
198.677		 286,92972
262,74629
251,26051
264,21256
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 295.119
281.464
237.000
179.941		 284,87274
265,75230
265,24504
274,50503
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 298.687
281.113
245.000
184.491		 283,63929
265,85392
262,76884
271,87691
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (TRABZON) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 14+0








HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Makine Mühendisliği SAY 25+1
30+1
60+2
60+2
5
8
26
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 8+1
8+1
2
Dolmadı
Dolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(HATAY) Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0








İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 21+0
7+0
14+0
10+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0



Dolmadı
Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Makine Mühendisliği SAY 25+1
30+1
30+1
30+1
8
5
8
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Makine Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1
2
1
5
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 1+0








SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1
1
8
15
Dolmadı
Dolmadı
226.623
Dolmadı
Dolmadı
250,80547
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0








DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 8+0








DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 4+0








GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
1+0
8+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
1+0
10+0

1
1
Dolmadı
259.000
Dolmadı
Dolmadı
258,55446
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
1+0
10+0

1
4
Dolmadı
298.000
Dolmadı
Dolmadı
248,41165
Dolmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
25+1
40+1
50+2		 4
2
7
23		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
60+2
60+2
60+2		 7
15
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
291.000
204.523		 Dolmadı
Dolmadı
250,25585
261,30368
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
40+1
56+2
56+2		 4
2
29
58		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
221.696		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,07556
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 29+0
8+0
10+0
 8
1
1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Makine Mühendisliği SAY 80+2
90+3
100+3
100+3		 32
65
103
103		 Dolmadı
Dolmadı
276.000
199.982		 Dolmadı
Dolmadı
253,93484
263,55840
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
65+2
60+2
60+2		 3
12
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
294.000
208.430		 Dolmadı
Dolmadı
249,45148
259,39806
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
30+1
30+1
30+1		 5
3
4
11		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 54+0
3+0
20+0
30+0		 11
1
4
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 47+0
2+0
10+0
16+0		 33
2
2
5		 Dolmadı
270.820
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
268,94246
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 9
53
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
271.000
199.647		 Dolmadı
Dolmadı
255,38429
263,73239
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
50+2
40+1
40+1		 14
33
41
41		 Dolmadı
Dolmadı
277.000
209.530		 Dolmadı
Dolmadı
253,69151
258,86508
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
40+1

 4
4

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
1+0
2+0
3+0		 1
1
2
3		 Dolmadı
200.933
194.000
154.607		 Dolmadı
294,51977
281,86933
290,45534
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Makine Mühendisliği SAY 30+1
50+2
60+2
60+2		 12
16
45
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.923		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,23713
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 59+0


 15


 Dolmadı


 Dolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 41
62
52
52		 Dolmadı
295.689
261.000
191.080		 Dolmadı
261,75259
258,11020
268,28042
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
20+1
25+1
25+1		 1
1
5
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
50+2
60+2
60+2		 3
3
23
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
232.466		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
248,20910
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Makine Mühendisliği SAY 30+1
60+2
85+3
85+3		 11
15
36
88		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224.295		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251,86534
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
40+1
40+1
 4
6
25
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Makine Mühendisliği SAY 25+1
40+1
60+2
60+2		 12
7
27
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.981		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,21456
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0
7+0
12+0
16+0		 15
2
4
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Makine Mühendisliği SAY 60+2
70+2
70+2
60+2		 14
47
72
62		 Dolmadı
Dolmadı
279.000
193.070		 Dolmadı
Dolmadı
253,17677
267,21210
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(HATAY) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 28
68
93
93		 Dolmadı
Dolmadı
278.000
200.891		 Dolmadı
Dolmadı
253,25678
263,10898
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0
4+0
10+0
15+0		 2

0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0


 19


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 13+0
13+0
13+0
10+0		 3

4
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0
22+0
18+0
 11
10
0
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
50+2
60+2
60+2		 7
13
38
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223.962		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,00379
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 13
45
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
271.000
195.006		 Dolmadı
Dolmadı
255,26187
266,14872
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet (KARAMAN) Makine Mühendisliği SAY 25+1
60+2
60+2
 1
5
14
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
60+2
65+2
55+2		 7
8
54
57		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
210.887		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
258,17425
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 44
62
62
62		 Dolmadı
294.397
259.000
193.818		 Dolmadı
262,10488
258,64150
266,80173
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
40+1
50+2
50+2		 2
5
23
52		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.504		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,41721
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
70+2
80+2
80+2		 16
54
82
82		 Dolmadı
Dolmadı
268.000
193.804		 Dolmadı
Dolmadı
256,13806
266,80785
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
60+2
32+1
 6
4
31
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Makine Mühendisliği SAY 60+2
80+2
85+3
85+3		 16
39
88
88		 Dolmadı
Dolmadı
292.000
210.650		 Dolmadı
Dolmadı
249,80717
258,30845
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
60+2
70+2
70+2		 6
7
46
72		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
220.595		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,58313
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 9+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
40+1
60+2
55+2		 3
4
19
57		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
239.381		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
245,24467
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 39+0
19+0
27+0
27+0		 21

4
8		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 14
44
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
261.000
197.933		 Dolmadı
Dolmadı
258,17979
264,58315
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 9
13
15
15		 Dolmadı
Dolmadı
292.000
207.477		 Dolmadı
Dolmadı
249,87746
259,85315
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
80+2
85+3
85+3		 16
26
88
88		 Dolmadı
Dolmadı
296.000
214.368		 Dolmadı
Dolmadı
248,81662
256,51430
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN) Makine Mühendisliği SAY 40+1


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
30+1
60+2
60+2		 3
3
13
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
227.617		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,36838
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0
45+0
36+0
 8
19
36
 Dolmadı
Dolmadı
275.000
 Dolmadı
Dolmadı
254,05886
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 69
62
62
62		 Dolmadı
285.950
247.000
185.449		 Dolmadı
264,46779
262,14081
271,37197
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
25+1
50+2
50+2		 4
13
12
38		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
30+1
85+3
85+3		 2
2
7
54		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
90+3
100+3
100+3		 84
93
103
103		 Dolmadı
287.050
254.000
192.271		 Dolmadı
264,15970
260,05141
267,65507
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
10+0
2+0
3+0		 2
9
2
3		 Dolmadı
Dolmadı
128.000
121.642		 Dolmadı
Dolmadı
319,13004
314,93653
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Makine Mühendisliği taban puanları 2021: Makine Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
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