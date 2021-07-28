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Haberler Eğitim Haberleri MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları, isim listesi! MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:35 Son Güncelleme: 28.7.2021 10:45

MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları, isim listesi! MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama

MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları, isim listesi! MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama

MSB Pertem işçi alımı için başvuruların tamamlanması sonrası kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. MSB tarafından açıklanan takvime göre, MSB Pertem 2553 işçi alımı kura sonuçları bugün açıklanıyor! Peki, MSB Pertem işçi alımı kura sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, 2021 Temmuz MSB Pertem ilçi alımı kura sonuçları ve isim listesi...

MSB Pertem işçi alımında kritik tarih geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı için gerçekleştirilecek olan işçi alımı kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılacak olan MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Peki, MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır?

2021 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bugün tamamlanacak. Kura çekimleri bugün saat 10:30'da noter huzurunda yapılıyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • Zimmet,
  • İrtikap,
  • Rüşvet,
  • Hırsızlık,
  • Dolandırıcılık,
  • Sahtecilik,
  • Güveni kötüye kullanma,
  • Hileli iflas,
  • İhaleye fesat karıştırma,
  • Edimin ifasına fesat karıştırma,
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.

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MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları, isim listesi! MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama
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