MSB Pertem işçi alımında kritik tarih geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı için gerçekleştirilecek olan işçi alımı kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılacak olan MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Peki, MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır?

2021 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bugün tamamlanacak. Kura çekimleri bugün saat 10:30'da noter huzurunda yapılıyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile