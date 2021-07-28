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Haberler Eğitim Haberleri Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları! 2021 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:23

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları! 2021 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları! 2021 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nin taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları ile 2021 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

MUĞLA SITKI KOCAMAN ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 140 502,82717 13.966
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 501,23370 14.940
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 40 483,34471 27.251
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75 442,13450 61.448
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 432,11584 70.183
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 414,82818 11.986
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 402,68452 14.972
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 398,96437 100.694
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 397,85627 13.369
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50 396,89793 102.753
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 390,98270 18.185
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 60 387,80521 54.361
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 385,44093 21.086
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 382,81247 23.187
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 373,66712 80.517
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 70 370,03446 132.390
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 363,14644 102.406
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80 360,65789 144.372
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180 358,53604 147.146
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 355,42886 55.188
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 140 345,84935 165.061
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70 343,01788 169.477
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 341,39088 32.761
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100 333,79472 184.616
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 330,77953 309.707
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 320,24301 138.248
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 60 318,97758 212.090
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 309,90853 231.132
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70 309,35391 254.666
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 304,80486 242.847
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 50 303,33460 277.928
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 45 302,26933 248.922
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 300,83927 252.351
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler SÖZ 80 300,83500 211.853
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 60 300,75066 212.188
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA 40 296,87124 305.260
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) SÖZ 60 296,82855 229.659
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 296,34523 500.466
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 293,06465 523.754
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50 289,55689 281.835
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 289,12912 553.346
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 287,98264 562.022
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yat Kaptanlığı TYT 30 286,33562 574.963
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 65 283,94714 594.112
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 283,34911 299.591
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60 281,97332 376.564
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 70 280,91972 306.952
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 45 279,53398 630.953
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80 278,53701 395.150
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 276,07964 661.047
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 70 275,91381 409.667
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 20 275,37338 324.491
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (İÖ) (Ücretli) SÖZ 60 274,74284 344.418
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 274,17821 677.924
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 65 273,49249 684.173
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60 271,72241 434.256
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20 271,55238 337.466
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mekan Tasarımı TYT 40 270,41335 712.858
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 65 267,94398 736.464
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet TYT 60 267,70316 738.752
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 60 267,11270 462.669
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 55 265,30179 762.660
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 264,86906 404.295
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 40 264,81521 767.525
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) TYT 50 264,18603 773.715
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) EA 30 263,52846 485.916
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 263,06775 415.704
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 261,98821 796.061
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 261,24458 803.854
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) EA 70 261,15566 501.988
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60 260,62928 810.340
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 30 260,43468 379.486
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 90 258,79311 518.297
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 60 257,12320 393.369
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 65 257,03663 848.759
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) TYT 60 256,70391 852.392
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği TYT 60 255,54496 865.126
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı TYT 20 254,70249 874.387
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tapu ve Kadastro TYT 50 254,48663 876.782
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90 252,86066 561.452
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 55 252,84358 895.239
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20 252,26500 414.844
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 45 251,52461 910.322
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 55 250,64038 920.399
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 55 249,34073 935.182
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) TYT 50 248,32418 947.019
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40 248,20690 948.401
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 55 247,45277 957.138
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 80 246,02852 615.534
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 50 245,53741 979.218
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30 244,90196 986.906
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 30 244,38526 993.010
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70 244,16232 631.079
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 40 243,90498 998.716
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20 243,30960 459.127
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimari Restorasyon TYT 60 243,12582 1.007.967
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 60 242,74231 1.012.483
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40 242,15892 1.019.462
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 242,11921 1.019.908
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) EA 50 240,67173 661.042
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30 239,67215 1.049.128
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret TYT 55 239,62650 1.049.689
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 70 239,30781 673.113
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80 239,17982 674.302
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40 239,16010 1.055.327
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 50 238,47387 680.588
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği TYT 50 238,18971 1.066.876
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 30 238,01352 1.069.062
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 45 237,94758 1.069.861
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) EA 80 237,83771 686.375
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60 237,63885 1.073.542
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 60 237,53864 689.007
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Teknolojisi TYT 40 236,62813 1.085.787
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60 236,35343 699.778
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60 235,79427 1.096.057
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği (İÖ) (Ücretli) TYT 55 235,25028 1.102.620
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60 235,12795 1.104.105
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik TYT 50 234,34903 1.113.635
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İÖ) (Ücretli) EA 60 234,23887 719.540
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi ve Finans EA 70 234,05560 721.311
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İÖ) (Ücretli) EA 40 232,58167 735.829
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20 231,96902 524.728
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) EA 30 231,33778 748.186
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) (Ücretli) EA 40 230,30076 758.704
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 40 229,06197 771.309
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50 228,58312 776.340
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 60 226,83774 1.209.320
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70 226,78715 1.209.969
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 50 226,73350 1.210.671
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 50 225,82465 1.222.770
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 50 224,80897 1.236.252
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60 223,72781 1.250.520
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80 223,56070 1.252.822
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret TYT 55 223,43437 1.254.496
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60 221,88782 1.275.270
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50 221,16749 1.284.883
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 221,12512 1.285.441
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50 220,98920 1.287.266
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60 220,40630 1.295.157
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 219,64416 1.305.432
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 219,31333 1.309.888
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) TYT 40 218,43436 1.321.640
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) TYT 55 216,30925 1.349.975
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama TYT 45 216,08964 1.353.064
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 215,53982 1.360.525
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) TYT 60 215,49164 1.361.202
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler TYT 50 215,00269 1.367.836
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) TYT 50 213,68962 1.385.901
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 25 212,85378 1.397.111
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 50 212,58859 1.400.869
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 212,45910 1.402.610
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60 210,70036 1.427.075
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45 209,93779 1.437.658
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30 209,53009 1.443.291
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kozmetik Teknolojisi TYT 25 208,89923 1.452.252
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 208,45713 1.458.439
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) TYT 60 207,94273 1.465.736
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) TYT 55 207,50880 1.471.922
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30 207,11552 1.477.490
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 25 206,49728 1.486.246
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Organik Tarım TYT 40 205,73575 1.497.173
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Animasyonu TYT 40 205,48257 1.500.813
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 204,81052 1.510.266
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) TYT 40 204,02127 1.521.532
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama TYT 30 202,79164 1.539.333
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 202,32361 1.546.020
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler (İÖ) (Ücretli) TYT 45 202,21557 1.547.580
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60 201,47822 1.558.391
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40 199,26124 1.589.903
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50 198,55264 1.599.664
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arıcılık TYT 25 196,92477 1.622.112
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25 195,85735 1.636.053
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 193,87026 1.660.596
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seracılık TYT 25 192,10060 1.680.160
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40 190,25956 1.697.700
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Animasyonu (İÖ) (Ücretli) TYT 40 188,10828 1.713.860
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İkram Hizmetleri TYT 50 184,38788 1.729.964
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) EA 1
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Marina ve Yat İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yat Kaptanlığı (KKTC Uyruklu) TYT 1
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 30
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geleneksel El Sanatları TYT 25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25

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