Mülteci çocuklara el verdi

Suriye
'deki iç savaştan kaçarak Adana
'ya yerleşen hukuk fakültesi öğrencisi Ahmed
Muhemit, çadırda yaşayan mülteci çocuklara okuma yazma öğretiyor. Muhemit, "Türkiye
'de olmaktan çok mutluyuz. Devlet bize her konuda yardımcı oluyor" dedi. Ülkesindeki savaştan 8 yıl önce kaçan Muhemit, çadırlarda tarım işçiliği yaparak hayatını sürdürmeye başladı. Genç adam bir süre sonra kendisi gibi çadırda yaşayan çocukların okula gitmediğini ve eğitimden geri kaldığını fark etti. Ailelerle görüşen Ahmed Muhemit, kendi çadırında çocuklara Türkçe, Arapça ve İngilizce
okuma yazma öğretmeye başladı. İlk başta 10 çocukla eğitime başlayan Muhemit, zamanla öğrencisi sayısı artınca tarım işçiliğini bırakıp gün boyu çocuklara ders vermeye başladı.
KONTEYNER YAPILDI
İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan bir hayırsever bölgeyi ziyaret ettiğinde Ahmed Muhemit'in derme çatma bir çadırda eğitim verdiğini görünce hemen sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kısa süre içerisinde topladığı parayla bölgeye konteynerden bir sınıf yaptıran hayırsever sayesinde çocuklar artık konteynerde eğitim görerek hem koronavirüs döneminde eğitim öğretimden geri kalmıyor hem de güzel vakit geçiriyor.