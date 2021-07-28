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Haberler Eğitim Haberleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları! 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:28

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları! 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları! 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralama ve puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 EA 130 4 19800 416.27739
Bafra İşletme Fakültesi
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 EA 40 1 974000 208.00105
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih 4 SÖZ 50 2 396000 266.16776
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 110 3 24800 486.64465
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 4 DİL 50 2 35500 332.28860
Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY 20 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 50 2 221000 314.45008
Fizik Öğretmenliği 4 SAY 20 1
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 40 1 48300 292.30803
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 68500 434.10945
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 60 2 11500 417.13556
Matematik Öğretmenliği 4 SAY 20 1 65600 437.36645
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 16800 391.81736
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 90 3 11000 402.94191
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 64900 381.85880
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 88900 369.54608
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 43200 363.49849
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 16900 391.67225
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 4 EA 50 2 892000 218.44812
Biyoloji 4 SAY 30 1 366000 263.80383
Coğrafya 4 SÖZ 60 2 139000 320.06007
Felsefe 4 EA 50 2 655000 241.39318
Fizik 4 SAY 20 1 442000 246.57295
İstatistik 4 SAY 30 1 408000 253.68664
Kimya 4 SAY 30 1 365000 263.99584
Matematik 4 SAY 60 2 306000 281.10384
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 30 1 202000 324.23007
Psikoloji 4 EA 90 3 44500 394.03730
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 453000 257.41875
Sosyoloji 4 EA 50 2 326000 292.22834
Tarih 4 SÖZ 70 2 172000 310.55706
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 121000 325.86236
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım 4 SAY 40 1 303000 282.12020
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 4 EA 70 2 493000 262.48742
İktisat (İngilizce) 4 EA 40 1 364000 284.41828
İşletme 4 EA 60 2 496000 262.01900
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 70 2 275000 304.13742
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 60 2 372000 282.89692
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 180 5 74000 344.93891
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 125 4 154000 315.60952
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 20 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 15 ... ----
İletişim Fakültesi (Çarşamba)
Gazetecilik 4 SÖZ 70 2 352000 273.42982
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 70 2 257000 291.06228
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 60 2 412000 263.67955
İletişim ve Tasarımı 4 SÖZ 50 2 ... ----
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 70 2 212000 300.70358
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 80 2 124000 376.81662
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 40 1 374000 261.70151
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 80 2 79500 421.42240
Çevre Mühendisliği 4 SAY 20 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 75 2 122000 378.93596
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 60 2 135000 367.58669
Gıda Mühendisliği 4 SAY 40 1
Harita Mühendisliği 4 SAY 50 2
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 70 2 230000 310.44953
Kimya Mühendisliği 4 SAY 45 2 260000 297.74243
Makine Mühendisliği 4 SAY 70 2 156000 352.31281
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 30 1 290000 286.66042
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 80 2 131000 371.42329
Dil ve Konuşma Terapisi 4 SAY 60 2 56400 447.85385
Ebelik 4 SAY 75 2 206000 322.08863
Hemşirelik 4 SAY 110 3 119000 381.33629
Odyoloji 4 SAY 50 2 175000 339.78585
Ortez ve Protez 4 SAY 50 2 332000 273.15568
Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 346000 288.04596
Sosyal Hizmet 4 EA 70 2 221000 318.85975
Tıp Fakültesi 6 SAY 160 4 9550 510.94892
Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 SAY 60 2 11500 507.26335
Turizm Fakültesi (Bafra)
Turizm İşletmeciliği 4 EA 30 1 747000 231.43513
Turizm Rehberliği 4 DİL 50 2 43100 308.08740
Veteriner Fakültesi 5 SAY 75 2 79800 421.12309
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 40 1 ... ----
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon 4 EA 40 1 ... ----
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 35 1 397000 256.30127
Bitki Koruma 4 SAY 35 1 320000 276.67094
Tarım Ekonomisi 4 EA 35 1 443000 270.33526
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 SAY 25 1 395000 256.68186
Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 30 1 533000 230.74323
Tarla Bitkileri 4 SAY 35 1 448000 245.46185
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 25 1 522000 232.35532
Zootekni 4 SAY 25 1 501000 235.84770

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Adalet Meslek Yüksekokulu (Çarşamba)
Adalet 2 TYT 70 2 625000 280.22917
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 50 2
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT 50 2 1316000 218.87033
Lojistik 2 TYT 70 2 1497000 205.72122
Posta Hizmetleri 2 TYT 60 2 1495000 205.89240
Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 1713000 188.24398
Bafra Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 50 2 1143000 253.62448
Bitki Koruma 2 TYT 40 1 1444000 209.44319
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1 1602000 198.40999
Organik Tarım 2 TYT 40 1 1725000 185.86489
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 50 2 1443000 209.55767
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 30 1
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 50 2 1714000 188.03202
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 60 2 1187000 228.50295
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 50 2 1533000 203.20715
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 1033000 240.98903
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 TYT 45 2 1429000 233.16534
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 60 2 1674000 192.63411
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 80 2 1614000 197.53471
Sosyal Güvenlik 2 TYT 60 2 1560000 224.37614
Sosyal Güvenlik (İÖ) 2 TYT 60 2 1682000 191.89054
Havza Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 40 1 1400000 212.67887
Emlak Yönetimi 2 TYT 30 1
Fizyoterapi 2 TYT 80 2 512000 294.71914
Fizyoterapi (İÖ) 2 TYT 60 2 619000 280.91285
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1313000 242.01119
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 1356000 215.85791
İşletme Yönetimi 2 TYT 45 2 1662000 193.76069
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 30 1 1717000 205.46145
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 622000 304.31260
Anestezi 2 TYT 65 2 313000 330.10966
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 40 1 765000 289.86612
Diyaliz 2 TYT 70 2 433000 306.70271
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 391000 341.14290
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 TYT 60 2 491000 319.85258
Odyometri 2 TYT 60 2 448000 304.26230
Optisyenlik 2 TYT 60 2 772000 286.74991
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2 541000 290.73607
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 636000 278.90728
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 60 2 580000 285.71643
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 50 2 912000 271.76532
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2 ... ----
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 60 2 360000 319.80007
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 650000 301.03027
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 65 2 448000 304.33024
Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 748000 266.77529
Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 TYT 60 2 1169000 248.82108
Samsun Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayım Teknolojileri 2 TYT 55 2 1494000 224.02808
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 534000 291.62526
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 950000 248.04292
Çocuk Gelişimi 2 TYT 65 2 859000 278.36861
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 1072000 237.74454
Grafik Tasarımı 2 TYT 70 2 1105000 259.90932
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 60 2 1113000 234.37770
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 1630000 196.29458
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT 60 2 1023000 241.83193
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1336000 239.76810
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1 ... ----
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT 40 1 1317000 218.79043
Seracılık 2 TYT 35 1 1534000 203.17080
Tarım Makineleri 2 TYT 30 1 1399000 212.69316
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 50 2 1131000 232.94381
Terme Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 2 TYT 40 1 1696000 190.50829
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT 40 1 1438000 209.89334
Gıda Teknolojisi 2 TYT 40 1 1309000 219.37571
Lojistik 2 TYT 40 1 1511000 204.74591
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1 1698000 190.22864
Pazarlama 2 TYT 30 1
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 50 2 1101000 235.38865
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 40 1 1588000 219.79346
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 897000 252.71431
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 1099000 235.56707
İç Mekan Tasarımı 2 TYT 40 1 1377000 214.34413
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 30 1 1713000 207.40331
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 30 1 1732000 183.30313
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 50 2 1185000 228.68436
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 2 TYT 30 1 1451000 209.00272
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 50 2 815000 260.16916
Elektrik 2 TYT 45 2 967000 246.60165
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1172000 229.69553
Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT 40 1 1536000 203.05509
Gıda Teknolojisi 2 TYT 40 1 1192000 228.17256
Kimya Teknolojisi 2 TYT 40 1 1452000 229.09152
Mekatronik 2 TYT 40 1 903000 252.17868
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 1062000 238.63372
Silah Sanayi Teknikerliği 2 TYT 40 1 869000 255.21795
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları! 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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