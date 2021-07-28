Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları! 2021 Polislik için kaç puan ve kaç net yapmak gerekiyor?

Polis adayı olmak isteyen on binlerce öğrenci YKS sonuçları sonrası gözlerini polislik taban puanları ve tercih şartlarına çevirdi. 2021 PMYO Polislik başvurusu için "Polislik kaç puan, TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?" soruları da bu nokta da araştırılıyor. Her sene üç oturumdan oluşan YKS'ye bilindiği üzere yüz binlerce öğrenci katılım sağlıyor. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net yapmak gerekir? İşte, polislik ile ilgili merak edilen bilgiler...