Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları! 2021 Polislik için kaç puan ve kaç net yapmak gerekiyor?

Polis adayı olmak isteyen on binlerce öğrenci YKS sonuçları sonrası gözlerini polislik taban puanları ve tercih şartlarına çevirdi. 2021 PMYO Polislik başvurusu için "Polislik kaç puan, TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?" soruları da bu nokta da araştırılıyor. Her sene üç oturumdan oluşan YKS'ye bilindiği üzere yüz binlerce öğrenci katılım sağlıyor. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net yapmak gerekir? İşte, polislik ile ilgili merak edilen bilgiler...
PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.