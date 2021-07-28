İnsanlar sağlıklı ve iyi bir beslenme için geçmiş dönemlerden bu yana doğal besin maddelerinin peşinden gitmiştir. Son yıllarda ise propolis içeriğindeki 22 bileşen ile kişilerin en çok tercih ettiği doğal besin maddesi haline gelmiştir. Propolisin insan sağlığına faydaları ve az bulunması ise fiyatlarının da yüksek olmasına yol açmaktadır. Propolisin kullanım miktarı ise çok önemli bir yere sahiptir. Fazla kullanımında insan sağlığına zarar veren bir maddeye dönüşebilir. Peki, Propolis nasıl tüketilir? Propolis günde kaç damla içilir?

PROPOLİS NASIL TÜKETİLİR?

Aktarlarda kolaylıkla bulunabilecek bir besin maddesi olan propolis iki farklı şekilde satılır. Hem tane hem de sıvı halinde propolis bulabilirsiniz. Sıvı olarak satılan propolisi ekmek, bal, yoğurt ya da pekmez gibi besin maddeleri ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Tane halinde olan ve suyun içinde çözünebilen propolisi ise meyve sularınıza, sütünüze, çay ya da kahve gibi içeceklerinize ekleyebilirsiniz.

PROPOLİS GÜNDE KAÇ DAMLA İÇİLİR?

Propolis tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Yetişkinler ve çocuklarda propolis tüketimi farklı oranlarda önerilmektedir. Propolis günde ne kadar tüketilmeli? sorusu kişilerin en çok araştırıldığı konulardan biridir. Eğer yetişkinler propolis tüketecek ise günde en az 20 en fazla 80 damla tüketilmesinde bir sakınca yoktur. 12 yaş ve üzeri çocuklarda ise günlük tüketilmesi önerilen propolis damla sayısı 20 damlayı geçmemelidir.

PROPOLİS AÇ MI İÇİLİR TOK MU?

Propolis tüketiminde aç ya da tok karna tüketilmesi gibi bir zorunluluk bulunmaz. İster kahvaltıdan önce ister sonra aç ya da tok karnına önerilen miktarlarda propolis kullanabilirsiniz.

TOZ PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

Propolis, doğada bulunan mucizevi bir besindir. İnsan sağlığı için sayısız faydaları bulunur. Yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan propolis kansere karşı da koruyuculuk sağlar. İçeriğindeki C vitamini oranı ile kanser hücrelerini engeller. Propolisin bir diğer faydası ise cilt sağlığıdır. Doğal antioksidan olan propolis cildi yeniler. Aynı zamanda vücudu mikroplara karşı da korur. Bağışıklığı güçlendiren propolis sayesinde hastalıklara yakalanma oranında düşüş sağlanır. Ağız ve ağız içi yaralarının iyileştirilmesi için de propolise başvurulur. Bunun yanı sıra pek çok faydası da bulunan propolisin hem ham hem de toz versiyonları gün içerisinde gönül rahatlığı ile kullanılır. Toz propolis en çok bal ile tüketilir. Önerilen versiyonu da budur. Bunun yanı sıra soğuk içeceklerinize ya da yoğurtlara eklenerek tüketilebilir. Ancak propolis kullanımında dikkatli olunmalıdır. Alerjisi olan kişiler ilk olarak doktora görünmeli, doktor onayı ile birlikte kullanılmalıdır.

HAM PROPOLİS NASIL ÇÖZÜLÜR?

Ham versiyonda bulunan propolis kovan içerisinden çıkarıldığında balmumu ile birliktedir. Ancak sindirim sistemimiz bal mumunu sindiremez. Bu yüzden de propolis ve bal mumu birbirinden ayrıştırılmalıdır. Ham propolisi çözmek için su kullanılabilir. Su dolu bir kap içerisinde bal mumu ile bulunan propolis kalıbı bekletilir. Bu bekleme sırasında bitki kalıntıları ile birlikte larvalar da ayrışır. Bu ayrışmanın ardından propolis farklı besin maddeleri ile tüketilebilir. Ham propolisin çözünmeden kullanılması mümkün olmadığı için su içine damlatılır ve ardından tüketime hazır hale gelir.