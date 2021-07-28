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Haberler Eğitim Haberleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları! 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:41

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları! 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları! 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Sivas’ta eğitim görmek isteyen adaylar Cumhuriyet Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ile 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 110 3 31600 477.63966
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 90 3 44500 461.75809
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL 90 3 65000 245.15900
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ 80 2 796000 211.10751
Felsefe 4 EA 30 1 921000 215.76885
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL 40 1 69600 233.28895
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 70 2 30300 349.44049
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 31300 346.04368
Psikoloji 4 EA 120 3 96300 365.96736
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 731000 220.54376
Sosyal Hizmet 4 EA 60 2 313000 295.12370
Sosyal Hizmet (İÖ) 4 EA 40 1 434000 271.78972
Sosyoloji 4 EA 80 2 817000 224.88003
Sosyoloji (İÖ) 4 EA 40 1 913000 216.47601
Tarih 4 SÖZ 70 2 398000 265.80605
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 60 2 720000 221.84824
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 278000 286.80566
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 80 2 540000 244.97027
Türk Halkbilimi 4 SÖZ 55 2 763000 216.58571
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 30 1 246000 303.36300
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 87400 412.80637
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 60 2 17600 392.95287
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 70 2 25900 379.54118
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 120000 355.47674
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 125000 353.09505
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 65900 349.16497
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 31300 373.79937
Fen Fakültesi
Biyokimya 4 SAY 40 1 477000 239.94500
Biyoloji 4 SAY 20 1 457000 243.79313
Fizik 4 SAY 20 1 532000 230.93507
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 20 1 400000 255.50761
Kimya 4 SAY 20 1 434000 248.23796
Matematik 4 SAY 50 2 357000 266.15679
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 50 2 413000 252.66635
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 30 1 946000 212.99304
Ekonometri 4 EA 30 1 ... ----
Finans ve Bankacılık 4 EA 70 2 870000 220.33615
İktisat 4 EA 30 1 886000 218.98671
İşletme 4 EA 50 2 906000 217.14909
Maliye 4 EA 80 2 794000 226.87287
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 70 2 ... ----
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 70 2 907000 217.06057
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 60 2 416000 274.76062
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 135 4 131000 322.58595
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 125 4 213000 300.47548
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 15 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 15 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 80 2 606000 236.12247
Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 80 2 766000 216.20440
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 70 2 431000 260.68824
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 70 2 626000 233.44923
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 70 2 482000 253.09031
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 70 2 668000 228.09556
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 70 2 208000 321.03731
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 50 2 547000 228.72713
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 70 2 209000 320.52107
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 262000 297.01134
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 65 2 271000 293.63961
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 1
Kimya Mühendisliği 4 SAY 20 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 30 1
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 60 2 ... ----
Ebelik 4 SAY 90 3 228000 311.49260
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 80 2 259000 298.15008
Hemşirelik 4 SAY 170 5 172000 341.55433
Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 515000 259.30024
Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 60 2 740000 232.10688
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik 4 SAY 100 3 205000 322.46149
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY 40 1 ... ----
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 20 1
Tıp Fakültesi 6 SAY 200 5 17800 496.67523
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 60 2 99700 333.67858
Turizm İşletmeciliği 4 EA 20 1
Veteriner Fakültesi 5 SAY 65 2 128000 374.17224
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Finans ve Bankacılık 4 EA 30 1
Sigortacılık 4 EA 30 1 ... ----

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 60 2 1081000 258.03086
Aşçılık 2 TYT 40 1 1166000 251.10268
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 60 2 1215000 226.39841
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 60 2 1620000 197.10966
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 60 2 1541000 202.64837
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) 2 TYT 40 1
Dış Ticaret 2 TYT 60 2 1622000 196.92429
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT 60 2 1209000 226.85833
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT 60 2 1481000 206.88095
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 2 TYT 50 2 1719000 187.28372
İşletme Yönetimi 2 TYT 55 2 1552000 201.93494
Maliye 2 TYT 60 2 1336000 217.33298
Maliye (İÖ) 2 TYT 50 2 1669000 193.17323
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT 35 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1556000 201.65069
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 60 2 1444000 209.50735
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 TYT 60 2
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT 60 2 1576000 200.22186
Sosyal Güvenlik 2 TYT 60 2 1148000 231.60504
Sosyal Güvenlik (İÖ) 2 TYT 60 2 1555000 201.70471
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 55 2 1586000 199.55855
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 20 1
Elektrik 2 TYT 50 2
Lojistik 2 TYT 20 1
Raylı Sistemler Makinistliği 2 TYT 60 2 1139000 232.32774
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 20 1
Gemerek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 20 1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 20 1
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 40 1 1021000 242.03960
Maliye 2 TYT 20 1
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT 30 1 ... ----
Gürün Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 30 1 1260000 223.01290
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 20 1
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT 40 1 1642000 195.36804
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT 25 1 1346000 216.57629
Sosyal Hizmetler 2 TYT 30 1 ... ----
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 30 1
Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 1080000 237.10862
Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT 70 2 1607000 198.00022
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 50 2 1622000 196.96461
İmranlı Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 35 1 1441000 209.69301
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 50 2 1062000 238.58971
Kangal Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 20 1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 20 1
Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT 30 1 ... ----
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT 30 1 ... ----
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 50 2 1525000 203.77015
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 45 2 1458000 208.48754
Posta Hizmetleri 2 TYT 45 2 1628000 196.48505
Sosyal Güvenlik 2 TYT 30 1 ... ----
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 510000 294.93119
Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT 70 2 540000 290.87075
Anestezi 2 TYT 70 2 380000 316.07337
Çocuk Gelişimi 2 TYT 70 2 728000 268.78880
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 70 2 634000 279.17866
Diyaliz 2 TYT 70 2 535000 291.56799
Eczane Hizmetleri 2 TYT 70 2 548000 289.79858
Fizyoterapi 2 TYT 70 2 755000 292.49093
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 329000 326.48620
Odyometri 2 TYT 70 2 801000 286.45895
Optisyenlik 2 TYT 70 2 665000 275.67123
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 653000 276.99084
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 451000 303.75728
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 541000 290.67216
Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 1201000 248.02605
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 70 2 861000 255.87045
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 30 1
Elektrik 2 TYT 50 2 1413000 230.21029
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 40 1 1376000 214.40355
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1343000 216.80631
Geleneksel El Sanatları 2 TYT 30 1
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 65 2 1314000 218.99348
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1037000 240.68534
Makine 2 TYT 40 1 1570000 220.15598
Mekatronik 2 TYT 40 1 1253000 223.55725
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT 65 2 1579000 200.05105
Organik Tarım 2 TYT 40 1 1702000 189.76761
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 30 1 1501000 228.86578
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT 60 2 990000 244.65671
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 30 1
Yapı Denetimi 2 TYT 40 1 1547000 202.28035
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 30 1
Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 1149000 231.54033
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT 30 1 ... ----
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 40 1 ... ----
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 40 1
Çocuk Gelişimi 2 TYT 70 2 1148000 231.63292
Eczane Hizmetleri 2 TYT 40 1 ... ----
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 20 1
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 70 2 1032000 241.11693
Maliye 2 TYT 25 1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 40 1 1557000 201.55825
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 30 1
Çocuk Gelişimi 2 TYT 50 2 1152000 231.24550
Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 50 2 985000 245.06385
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 40 1 1675000 192.56367
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2 617000 281.17759
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT 30 1
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 30 1
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 25 1
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT 30 1 ... ----

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları! 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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