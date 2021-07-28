Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları! 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P. Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 110 3 31600 477.63966 Eczacılık Fakültesi 5 SAY 90 3 44500 461.75809 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL 90 3 65000 245.15900 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ 80 2 796000 211.10751 Felsefe 4 EA 30 1 921000 215.76885 Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL 40 1 69600 233.28895 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 70 2 30300 349.44049 İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 31300 346.04368 Psikoloji 4 EA 120 3 96300 365.96736 Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 731000 220.54376 Sosyal Hizmet 4 EA 60 2 313000 295.12370 Sosyal Hizmet (İÖ) 4 EA 40 1 434000 271.78972 Sosyoloji 4 EA 80 2 817000 224.88003 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 40 1 913000 216.47601 Tarih 4 SÖZ 70 2 398000 265.80605 Tarih (İÖ) 4 SÖZ 60 2 720000 221.84824 Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 278000 286.80566 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 80 2 540000 244.97027 Türk Halkbilimi 4 SÖZ 55 2 763000 216.58571 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 30 1 246000 303.36300 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 87400 412.80637 İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 60 2 17600 392.95287 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 70 2 25900 379.54118 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 120000 355.47674 Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 125000 353.09505 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 65900 349.16497 Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 31300 373.79937 Fen Fakültesi Biyokimya 4 SAY 40 1 477000 239.94500 Biyoloji 4 SAY 20 1 457000 243.79313 Fizik 4 SAY 20 1 532000 230.93507 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 20 1 400000 255.50761 Kimya 4 SAY 20 1 434000 248.23796 Matematik 4 SAY 50 2 357000 266.15679 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 50 2 413000 252.66635 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 30 1 946000 212.99304 Ekonometri 4 EA 30 1 ... ---- Finans ve Bankacılık 4 EA 70 2 870000 220.33615 İktisat 4 EA 30 1 886000 218.98671 İşletme 4 EA 50 2 906000 217.14909 Maliye 4 EA 80 2 794000 226.87287 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 70 2 ... ---- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 70 2 907000 217.06057 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 60 2 416000 274.76062 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 SÖZ 135 4 131000 322.58595 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 125 4 213000 300.47548 İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 15 ... ---- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 15 ... ---- İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ 80 2 606000 236.12247 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 80 2 766000 216.20440 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 70 2 431000 260.68824 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 70 2 626000 233.44923 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 70 2 482000 253.09031 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 70 2 668000 228.09556 Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAY 70 2 208000 321.03731 Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 50 2 547000 228.72713 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 70 2 209000 320.52107 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 262000 297.01134 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 65 2 271000 293.63961 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 1 Kimya Mühendisliği 4 SAY 20 1 Makine Mühendisliği 4 SAY 30 1 Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 60 2 ... ---- Ebelik 4 SAY 90 3 228000 311.49260 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 80 2 259000 298.15008 Hemşirelik 4 SAY 170 5 172000 341.55433 Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 515000 259.30024 Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 60 2 740000 232.10688 Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY 100 3 205000 322.46149 Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY 40 1 ... ---- Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 20 1 Tıp Fakültesi 6 SAY 200 5 17800 496.67523 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 60 2 99700 333.67858 Turizm İşletmeciliği 4 EA 20 1 Veteriner Fakültesi 5 SAY 65 2 128000 374.17224 Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık 4 EA 30 1 Sigortacılık 4 EA 30 1 ... ----

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları