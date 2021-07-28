Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları! 2021 Sivil Havacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Bu alanda eğitim almak isteyen üniversite adayları, Sivil Havacılık taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. TYT'de iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Sivil Havacılık taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Sivil Havacılık puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!