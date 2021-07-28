Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları! 2021 Sivil Havacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Bu alanda eğitim almak isteyen üniversite adayları, Sivil Havacılık taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. TYT'de iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Sivil Havacılık taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Sivil Havacılık puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|11
|332,37109
|302.910
|İZMİR EKONOMİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|5
|324,08668
|339.959
|TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|11
|321,20859
|353.619
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|12
|317,57626
|371.829
|İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|8
|312,39161
|400.003
|KAPADOKYA Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Burslu)
|TYT
|12
|308,15723
|424.281
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|12
|304,21912
|448.175
|MALTEPE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|8
|302,41068
|459.842
|TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|5
|300,06837
|475.155
|İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60
|299,18244
|481.172
|İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|8
|297,88803
|489.963
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|295,93439
|503.318
|ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|100
|294,89140
|510.723
|İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|294,64968
|512.450
|İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|11
|292,37658
|528.731
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60
|291,30699
|536.651
|BEYKOZ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|11
|290,45308
|543.052
|İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|12
|286,26446
|575.503
|KAPADOKYA Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|12
|286,18862
|576.136
|İSTİNYE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|285,81721
|579.140
|İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|12
|285,66339
|580.346
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|284,94281
|586.038
|İSTANBUL MEDİPOL Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|284,78543
|587.302
|BEYKOZ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|11
|283,41447
|598.497
|İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|12
|283,33644
|599.166
|BEYKENT Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|282,19635
|608.552
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|50
|281,81174
|611.685
|İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|7
|280,15761
|625.671
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|4
|280,06434
|626.425
|NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|279,49928
|631.237
|DOĞUŞ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|276,53427
|656.982
|İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|274,82027
|672.166
|İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|12
|273,94690
|680.015
|NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|273,66780
|682.566
|BEYKENT Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6
|271,48137
|702.862
|İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|270,19088
|714.943
|İSTİNYE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|269,54297
|721.001
|İSTANBUL RUMELİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|7
|269,36538
|722.690
|İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|268,23365
|733.629
|İSTANBUL ESENYURT Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|10
|267,82271
|737.599
|ANTALYA AKEV Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|8
|267,68664
|738.899
|UŞAK Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60
|266,44875
|751.187
|DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|7
|262,26387
|793.170
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|70
|261,70938
|798.957
|KTO KARATAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|10
|261,30779
|803.197
|KIRKLARELİ Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60
|258,49395
|833.205
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|9
|258,08117
|837.674
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|253,57380
|887.004
|İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
|TYT
|4
|252,51566
|899.015
|UŞAK Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|251,64857
|908.912
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|70
|251,33124
|912.593
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40
|250,51026
|921.924
|MALTEPE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|32
|247,88308
|952.115
|KIRKLARELİ Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|246,47753
|968.330
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|50
|239,43879
|1.051.970
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|237,83169
|1.071.239
|İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|237,34787
|1.077.060
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|52
|234,22125
|1.115.233
|KIBRIS İLİM Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu)
|TYT
|5
|231,08508
|1.154.407
|GÜMÜŞHANE Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60
|230,96470
|1.155.939
|GİRNE Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|3
|230,06368
|1.167.450
|BEYKENT Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|229,36045
|1.176.462
|İZMİR EKONOMİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|31
|228,50571
|1.187.453
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40
|228,30048
|1.190.095
|İSTANBUL MEDİPOL Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|227,70292
|1.197.913
|GÜMÜŞHANE Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|223,73133
|1.250.472
|İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|221,55937
|1.279.746
|BİNGÖL Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40
|220,06472
|1.299.830
|MUŞ ALPARSLAN Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40
|218,33118
|1.323.018
|GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|13
|217,43431
|1.334.774
|NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|217,21616
|1.337.763
|DOĞUŞ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|216,51023
|1.347.232
|IĞDIR Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40
|216,19227
|1.351.621
|BAYBURT Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40
|214,15315
|1.379.522
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|45
|213,93414
|1.382.525
|İSTİNYE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|213,05430
|1.394.384
|İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|212,76802
|1.398.387
|BEYKENT Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|50
|212,71867
|1.399.064
|TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|59
|209,29131
|1.446.648
|GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|4
|208,72952
|1.454.594
|MALTEPE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|10
|207,47636
|1.472.380
|KTO KARATAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|204,15251
|1.519.643
|KAPADOKYA Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|203,53667
|1.528.439
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|64
|202,91665
|1.537.548
|AKDENİZ KARPAZ Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|5
|201,59744
|1.556.650
|İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|199,69330
|1.583.720
|NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|1
|197,70735
|1.611.319
|BEYKOZ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|195,44063
|1.641.393
|İSTİNYE Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|194,19109
|1.656.758
|BEYKOZ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|191,81296
|1.683.105
|İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|190,64114
|1.694.383
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|190,60214
|1.694.747
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|16
|190,46134
|1.695.934
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|35
|190,08084
|1.699.283
|TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|53
|183,45960
|1.732.018
|İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|179,27957
|1.737.336
|ANTALYA AKEV Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|4
|İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|45
|İSTANBUL ESENYURT Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|23
|İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|4
|İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|34
|İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL RUMELİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|KAPADOKYA Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|KTO KARATAY Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|20
|NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|25
|GİRNE Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|17
|KIBRIS İLİM Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2
|İSTANBUL RUMELİ Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1
|AKDENİZ KARPAZ Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|8