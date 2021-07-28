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Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:05 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:08

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları! 2021 Sivil Havacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları! 2021 Sivil Havacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye girmeye hak kazanan yüz binlerce öğrenci, hedeflerine uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Üniversite araştırmalarının arasında, Sivil Havacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları da yer alıyor. İşte Sivil Havacılık taban puanları, sıralaması ve kontenjanları.

Bu alanda eğitim almak isteyen üniversite adayları, Sivil Havacılık taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. TYT'de iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Sivil Havacılık taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Sivil Havacılık puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 11 332,37109 302.910
İZMİR EKONOMİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 5 324,08668 339.959
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 11 321,20859 353.619
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 317,57626 371.829
İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 8 312,39161 400.003
KAPADOKYA Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Burslu) TYT 12 308,15723 424.281
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 304,21912 448.175
MALTEPE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 8 302,41068 459.842
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 5 300,06837 475.155
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60 299,18244 481.172
İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) TYT 8 297,88803 489.963
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 9 295,93439 503.318
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100 294,89140 510.723
İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 8 294,64968 512.450
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 11 292,37658 528.731
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60 291,30699 536.651
BEYKOZ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) TYT 11 290,45308 543.052
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) TYT 12 286,26446 575.503
KAPADOKYA Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 286,18862 576.136
İSTİNYE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 285,81721 579.140
İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 285,66339 580.346
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 9 284,94281 586.038
İSTANBUL MEDİPOL Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 284,78543 587.302
BEYKOZ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 11 283,41447 598.497
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 283,33644 599.166
BEYKENT Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 282,19635 608.552
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50 281,81174 611.685
İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 7 280,15761 625.671
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 4 280,06434 626.425
NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 279,49928 631.237
DOĞUŞ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 276,53427 656.982
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 274,82027 672.166
İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 273,94690 680.015
NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 9 273,66780 682.566
BEYKENT Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 6 271,48137 702.862
İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 9 270,19088 714.943
İSTİNYE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 5 269,54297 721.001
İSTANBUL RUMELİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 7 269,36538 722.690
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 8 268,23365 733.629
İSTANBUL ESENYURT Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 10 267,82271 737.599
ANTALYA AKEV Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 8 267,68664 738.899
UŞAK Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60 266,44875 751.187
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) TYT 7 262,26387 793.170
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70 261,70938 798.957
KTO KARATAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 10 261,30779 803.197
KIRKLARELİ Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60 258,49395 833.205
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 258,08117 837.674
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 16 253,57380 887.004
İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 4 252,51566 899.015
UŞAK Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 251,64857 908.912
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70 251,33124 912.593
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40 250,51026 921.924
MALTEPE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 32 247,88308 952.115
KIRKLARELİ Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 246,47753 968.330
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50 239,43879 1.051.970
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 237,83169 1.071.239
İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 47 237,34787 1.077.060
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 52 234,22125 1.115.233
KIBRIS İLİM Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) TYT 5 231,08508 1.154.407
GÜMÜŞHANE Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60 230,96470 1.155.939
GİRNE Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 3 230,06368 1.167.450
BEYKENT Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 34 229,36045 1.176.462
İZMİR EKONOMİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 31 228,50571 1.187.453
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40 228,30048 1.190.095
İSTANBUL MEDİPOL Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 51 227,70292 1.197.913
GÜMÜŞHANE Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 223,73133 1.250.472
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 59 221,55937 1.279.746
BİNGÖL Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40 220,06472 1.299.830
MUŞ ALPARSLAN Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40 218,33118 1.323.018
GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) TYT 13 217,43431 1.334.774
NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 50 217,21616 1.337.763
DOĞUŞ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 51 216,51023 1.347.232
IĞDIR Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40 216,19227 1.351.621
BAYBURT Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40 214,15315 1.379.522
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 45 213,93414 1.382.525
İSTİNYE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 51 213,05430 1.394.384
İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 68 212,76802 1.398.387
BEYKENT Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 50 212,71867 1.399.064
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 59 209,29131 1.446.648
GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 4 208,72952 1.454.594
MALTEPE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 10 207,47636 1.472.380
KTO KARATAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 20 204,15251 1.519.643
KAPADOKYA Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68 203,53667 1.528.439
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 64 202,91665 1.537.548
AKDENİZ KARPAZ Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 5 201,59744 1.556.650
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 51 199,69330 1.583.720
NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 1 197,70735 1.611.319
BEYKOZ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 59 195,44063 1.641.393
İSTİNYE Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25 194,19109 1.656.758
BEYKOZ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 59 191,81296 1.683.105
İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51 190,64114 1.694.383
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 190,60214 1.694.747
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 16 190,46134 1.695.934
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 35 190,08084 1.699.283
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 53 183,45960 1.732.018
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 179,27957 1.737.336
ANTALYA AKEV Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 42
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 47
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 4
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 47
İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45
İSTANBUL ESENYURT Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 59
İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 38
İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 23
İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 4
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 34
İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 68
İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 42
İSTANBUL RUMELİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 38
KAPADOKYA Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68
KTO KARATAY Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 20
NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 50
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) TYT 25
GİRNE Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 17
KIBRIS İLİM Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) TYT 25
İSTANBUL GEDİK Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 2
İSTANBUL RUMELİ Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 1
NİŞANTAŞI Ü. (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 1
AKDENİZ KARPAZ Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 25
GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) TYT 8
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları! 2021 Sivil Havacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
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