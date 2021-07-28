Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Final Okulları'nda okuyan 19 yaşındaki Hasan Mert, AYT sözelde Türkiye birincisi oldu. Şimdilik hangi bölümü seçeceği konusunda karar vermediğini söyleyen Hasan Mert, "Tercih döneminde üniversitelere göre karar vereceğim. Hayalimde CEO olmak var ama hangi bölümü okumalıyım ne yapmalıyım bilmiyorum. Sadece çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Hedefimde birincilik vardı. Son 1 aydır birinciliği düşünüyordum." dedi. Ayrıca TYT Türkiye birincisi ve AYT sayısal birincisinin de Adana'dan çıktığını öğrenen Hasan Mert, "Bizim havamız, suyumuz farklı demek ki" diye yorumda bulundu.

DERS DERSTE ÖĞRENİLİYOR

Gelecek sene sınava girecek arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Türkiye birincisi Hasan Mert, "Sınava girecek arkadaşlarım önceki yıllar çıkmış soruları çok iyi incelemesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını çok iyi incelemeleri lazım ve dersi derste dinlemeleri gerekiyor. Ders en iyi derste öğreniliyor ben bunu deneyimlemiş oldum." diye konuştu.

"BİZİM HAVAMIZ, SUYUMUZ FARKLI"

TYT Türkiye birincisi ve AYT sayısal birincisinin de Adana'dan çıktığını öğrenen, arkadaşlarını tebrik eden Hasan Mert, "Bizim havamız, suyumuz farklı demek ki. Bu sene çok iyi dereceler çıktı. diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gelecek sene girecek arkadaşlarım başkalarını değil de kendilerini takip etsinler. Aileme ve öğretmenlerime de çok teşekkür ederim" derken baba Şevket Mert (55) ise gururlu olduğunu söyleyerek, "Hasan küçüklüğünden bu yana programlı çalışıyordu. Günde 6-7 saat çalışırdı. Mutluyum, tarifi zor bir duygu. Heyecanlıyım" diye konuştu.

"ADANA DİĞER İLLERİ SOLLAMIŞ DURUMDA"

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ise Adana tarihinin ilk Türkiye birincisinin de kendi okullarından çıktığını belirterek, "Bugün de bir Türkiye birincisi çıktı ve bu bizim için gurur verici. Adana bu sene sınav sonuçlarında Türkiye'deki bütün illeri sollamış durumda. Bize verdiği desteklerden dolayı Adana Valimize ve Adana İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hasan bu güler yüzüyle eminim ki gelecekte inşallah bir bilim adamı olacak. İnşallah ileride bugün konuştuğumuz aşıların birinin mucidi olacak" dedi.