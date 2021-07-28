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Giriş Tarihi: 28.7.2021 07:05 Son Güncelleme: 28.7.2021 07:55

Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı - Aday işlemleri sayfası!

Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı - Aday işlemleri sayfası!

ÖSYM, 2021 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden YKS sonucu sorgulama ekranı üniversite adayı öğrencilerin erişimine açıldı. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler, ÖSYM üzerinden YKS sonuçları, puan durumu ve sıralaması gibi verilere erişebilecek.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre 2021 YKS sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ile YKS sonucu görüntüleme işlemini gerçekleştirebilecek. YKS sonuçları sorgulama ekranı ve YKS ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan son duyuru...

2021 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YKS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan
200150361 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 381,17173 440,08834 --- --- --- ---
200150352 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 28 221,33361 351,06405 --- --- --- ---
200150758 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 3 3 317,00025 328,96551 --- --- --- ---
200150767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 20 20 212,35986 277,79740 --- --- --- ---
200150652 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 5 5 326,84287 375,41577 --- --- --- ---
200150661 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 31 31 226,94834 292,41650 --- --- --- ---
200190038 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 313,73746 316,64944 --- --- --- ---
200190039 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 20 208,55541 283,17753 --- --- --- ---
200150679 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 6 6 320,13835 356,53196 --- --- --- ---
200150688 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 34 34 232,75390 261,14082 --- --- --- ---
200150025 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu) TYT 5 5 380,80622 422,92510 --- --- --- ---
200150255 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli) TYT 31 31 270,14774 373,87254 --- --- --- ---
200150404 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 341,80096 371,37151 --- --- --- ---
200150397 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 31 31 254,24193 285,41278 --- --- --- ---
200150185 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu) TYT 5 5 301,97749 322,95506 --- --- --- ---
200150334 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 31 31 220,68093 261,00519 --- --- --- ---
200150201 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 5 5 299,02359 333,24432 --- --- --- ---
200150343 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT 28 24 186,37810 265,37857 --- --- --- ---
200190058 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 5 331,80657 377,69180 --- --- --- ---
200190059 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 28 28 241,89410 298,50624 --- --- --- ---
200150167 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 7 7 360,37229 406,09041 --- --- --- ---
200150264 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 38 38 276,03787 310,38816 --- --- --- ---
200150501 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 341,46900 399,87297 --- --- --- ---
200150494 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38 38 261,49494 285,85234 --- --- --- ---
200150697 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu) TYT 5 5 328,21053 336,81732 --- --- --- ---
200150704 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli) TYT 31 31 221,89182 282,06724 --- --- --- ---
200150713 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu) TYT 7 7 334,05884 492,91272 --- --- --- ---
200150722 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 38 215,22724 279,81325 --- --- --- ---

- ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.

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Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı - Aday işlemleri sayfası!
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