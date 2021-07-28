Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Tarih öğretmenliği taban puanları 2021 | Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:54 Son Güncelleme: 28.7.2021 11:55

Tarih öğretmenliği taban puanları 2021 | Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu

Tarih öğretmenliği taban puanları 2021 | Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonucu sorgulama işlemini yaparken tercihler hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, en çok araştırılan bölümlerin başında Tarih öğretmenliği de bulunuyor. Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021, bu bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları paylaşıldı. Peki, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Tarih öğretmenliği taban puanları kaç? İşte, Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Tarih öğretmenliği taban puanları kaç?

İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;

Üniversite

Yılı

Türü

Katsayı

Yerleşen Son Kişi

Yerl.

TYT Türkçe

TYT Sosyal

TYT Mat

TYT Fen

AYT Mat

AYT Fizik

AYT Kimya

AYT Biyoloji
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 400,208 21 28,00 14,00 10,50 1,00 20,50 5,25 2,25 7,25 8,75 6,00 3,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 374,610 21 24,00 16,75 6,25 0,75 19,50 4,00 3,50 9,75 10,00 5,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 317,907 21 31,25 14,00 0,75 1,00 14,75 8,75 5,00 8,50 8,50 6,50 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 408,890 21 18,50 12,75 4,00 --- 19,00 5,25 3,50 7,25 8,50 4,00 4,75
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 386,849 21 14,00 11,50 9,50 3,25 19,25 1,25 3,50 7,50 8,50 5,00 3,50
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 420,100 21 27,75 10,50 5,25 1,00 19,25 0,75 2,50 4,25 8,50 6,00 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 400,550 21 21,50 15,00 3,25 3,75 12,75 2,50 2,25 8,50 9,75 3,25 3,75
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarih öğretmenliği taban puanları 2021 | Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA