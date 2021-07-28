Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları! 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları