Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları! 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Çorlu Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|128000
|373.92946
|Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|60
|2
|166000
|345.21250
|Biyomedikal Mühendisliği
|4
|SAY
|40
|1
|Çevre Mühendisliği
|4
|SAY
|15
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|40
|1
|...
|----
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|205000
|322.52825
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|40
|1
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|244000
|304.28639
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|60
|2
|299000
|283.63929
|Tekstil Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|80
|2
|47200
|295.57826
|Arkeoloji
|4
|EA
|40
|1
|845000
|222.49577
|Biyoloji
|4
|SAY
|20
|1
|396000
|256.48402
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|60
|2
|272000
|287.99159
|Fizik
|4
|SAY
|20
|1
|497000
|236.47998
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|80
|2
|55400
|271.19330
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|70
|2
|21700
|378.75613
|Kimya
|4
|SAY
|20
|1
|366000
|263.92344
|Matematik
|4
|SAY
|50
|2
|343000
|269.98938
|Psikoloji
|4
|EA
|60
|2
|78400
|374.71318
|Sosyoloji
|4
|EA
|60
|2
|588000
|249.44662
|Tarih
|4
|SÖZ
|70
|2
|336000
|276.25608
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|70
|2
|239000
|294.85312
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
|4
|SAY
|80
|2
|196000
|327.55281
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|70
|2
|429000
|249.30610
|Hukuk Fakültesi
|4
|EA
|120
|3
|29000
|406.09612
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|60
|2
|724000
|233.75300
|İktisat
|4
|EA
|60
|2
|651000
|241.81341
|İşletme
|4
|EA
|60
|2
|635000
|243.66235
|Maliye
|4
|EA
|60
|2
|571000
|251.64582
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|503000
|261.07265
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|60
|2
|551000
|254.24717
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|108
|3
|180000
|308.56833
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|70
|2
|260000
|290.35874
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|12
|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|10
|...
|----
|Sağlık Yüksekokulu
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|4
|SAY
|50
|2
|376000
|261.23113
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|70
|2
|207000
|321.36084
|Hemşirelik
|4
|SAY
|100
|3
|180000
|336.26814
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|110
|3
|15100
|500.93739
|Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|60
|2
|102000
|397.69836
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|25
|1
|439000
|247.27333
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|40
|1
|370000
|262.82988
|Biyosistem Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|434000
|248.17667
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|40
|1
|549000
|254.47510
|Tarımsal Biyoteknoloji
|4
|SAY
|25
|1
|554000
|227.83546
|Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|30
|1
|467000
|241.80306
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|4
|SAY
|20
|1
|528000
|231.49918
|Zootekni
|4
|SAY
|20
|1
|549000
|228.54557
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|50
|2
|1725000
|185.85074
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|50
|2
|1528000
|203.58277
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|50
|2
|1099000
|235.52815
|Lojistik
|2
|TYT
|60
|2
|1602000
|198.36968
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|40
|1
|899000
|252.49432
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|Çorlu Meslek Yüksekokulu
|Deri Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1537000
|222.46424
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|2
|TYT
|40
|1
|1516000
|204.38381
|Geleneksel El Sanatları
|2
|TYT
|30
|1
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1227000
|225.50563
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|50
|2
|1610000
|197.78497
|Kooperatifçilik
|2
|TYT
|20
|1
|Makine
|2
|TYT
|60
|2
|1289000
|220.86227
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|60
|2
|1667000
|193.33210
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1631000
|215.89140
|Pazarlama
|2
|TYT
|50
|2
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|45
|2
|1661000
|213.99621
|Bilgi Yönetimi
|2
|TYT
|35
|1
|1519000
|204.18078
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|25
|1
|Makine
|2
|TYT
|45
|2
|1604000
|198.23997
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|45
|2
|1719000
|205.31471
|Malkara Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
|2
|TYT
|60
|2
|1695000
|207.61387
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1584000
|199.69685
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|30
|1
|Makine
|2
|TYT
|60
|2
|1681000
|192.03298
|Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|25
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|40
|1
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|40
|1
|1564000
|201.10501
|Muratlı Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|30
|1
|Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1165000
|230.26877
|Maliye
|2
|TYT
|50
|2
|1608000
|197.98409
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|45
|2
|1567000
|200.86886
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|811000
|260.58905
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|65
|2
|519000
|293.76498
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|55
|2
|748000
|266.74849
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|55
|2
|543000
|290.51360
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|55
|2
|1278000
|244.67930
|Saray Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|55
|2
|1694000
|190.71618
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|25
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|20
|1
|Tapu ve Kadastro
|2
|TYT
|35
|1
|944000
|248.55089
|Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|80
|2
|1550000
|202.04125
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|2
|TYT
|80
|2
|1256000
|223.28380
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|70
|2
|1299000
|220.11007
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|80
|2
|1671000
|210.89391
|İşletme Yönetimi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1717000
|187.49649
|Lojistik
|2
|TYT
|70
|2
|1354000
|225.75786
|Lojistik (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1704000
|199.88531
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|80
|2
|1463000
|208.12305
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|Sosyal Hizmetler
|2
|TYT
|60
|2
|991000
|244.51415
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|1628000
|214.56606
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|1653000
|194.50839
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|50
|2
|1575000
|200.31129
|Şarköy Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Şarap Üretim Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|1451000
|208.98836
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|40
|1
|1671000
|192.94830
|Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|848000
|284.02192
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|799000
|261.72599
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|946000
|248.38577
|Elektrik
|2
|TYT
|50
|2
|1116000
|234.16104
|Elektrik (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|1519000
|220.06311
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1367000
|215.07869
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1594000
|221.22115
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|80
|2
|1224000
|225.72094
|Giyim Üretim Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|65
|2
|1512000
|224.22565
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1597000
|219.06983
|Makine
|2
|TYT
|50
|2
|1449000
|232.48066
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|2
|TYT
|30
|1
|1471000
|226.52735
|Mekatronik
|2
|TYT
|60
|2
|1217000
|248.45523
|Mobilya ve Dekorasyon
|2
|TYT
|30
|1
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1166000
|230.14393
|Seracılık
|2
|TYT
|30
|1
|Tarım Makineleri
|2
|TYT
|25
|1
|1624000
|196.75383
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Yapı Denetimi
|2
|TYT
|45
|2
|1515000
|204.47555