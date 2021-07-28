Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları! 2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları milyonların gündemine geliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Herhangi bir üniversitesinin eğitim alanında eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. Peki Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları açıklandı mı? İşte, 2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eğitim ilgili meslekler için en çok ilgi gören Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|1.465
1.177
1.340
3.071
|453,84494
457,98843
440,14868
467,94103
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|1.596
1.185
1.240
3.026
|451,35193
457,85569
441,40305
468,22347
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
6+0
|6
4
4
6
|1.620
1.068
3.500
18.981
|450,88622
460,16781
420,60097
423,27992
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
3+0
|5
3
3
3
|8.762
1.447
2.830
3.888
|408,45424
452,87005
424,64470
462,76569
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|90+3
90+3
100+3
90+3
|93
93
103
93
|16.285
11.348
13.400
22.451
|392,72449
406,46165
390,99972
418,12621
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|31.161
29.786
26.200
40.036
|373,93129
382,08302
373,79131
397,96767
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|34.807
28.390
27.800
41.571
|370,41043
383,42567
372,21801
396,50799
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
65+2
65+2
40+1
|72
67
67
41
|47.341
36.659
34.300
46.204
|360,50117
376,13009
366,40081
392,25896
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|48.297
37.355
35.900
53.078
|359,87395
375,58548
365,00161
386,37069
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|48.358
39.753
40.200
59.085
|359,83282
373,75410
361,56443
381,61931
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|55.720
50.705
47.900
60.323
|355,10354
366,35620
356,37096
380,65766
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
5+0
|6
5
5
5
|59.876
41.260
49.100
83.148
|352,60997
372,67830
355,57229
364,68741
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
7+0
7+0
7+0
|9
7
7
7
|66.025
42.769
42.900
61.866
|349,11041
371,58854
359,67797
379,49548
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|70.178
60.345
58.700
67.744
|346,89088
360,77895
349,93174
375,16186
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|71.098
50.898
53.800
79.683
|346,43605
366,24342
352,66828
366,91630
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|76.587
61.217
63.800
74.251
|343,69669
360,32145
347,28563
370,59715
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
75+2
|72
72
72
77
|82.215
67.106
65.000
70.968
|341,02346
357,20734
346,67309
372,86264
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|86.177
69.807
73.100
78.810
|339,23600
355,81862
342,77889
367,47914
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|86.619
—
—
—
|339,03879
—
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|90+3
80+2
90+3
95+3
|93
82
93
98
|88.613
68.140
74.000
68.827
|338,18087
356,70218
342,38640
374,38444
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
4+0
4+0
6+0
|5
4
4
6
|95.069
60.784
71.600
1.271
|335,46554
360,55339
343,49140
485,80546
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|95.696
86.179
84.600
91.802
|335,23549
348,50131
337,78882
359,26469
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
5+0
4+0
3+0
|4
5
4
3
|100.940
72.934
77.200
104.571
|333,19445
354,33408
340,96174
351,90361
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|103.205
99.399
—
—
|332,32481
343,21496
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|107.480
90.449
81.600
95.427
|330,69775
346,77553
339,04202
357,17376
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
5+0
4+0
6+0
|9
5
4
6
|113.086
62.860
63.500
84.486
|328,66506
359,43826
347,39703
363,85239
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|114.105
90.091
82.600
89.471
|328,30104
346,92213
338,62419
360,69101
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|116.994
113.166
105.000
97.437
|327,27143
338,24115
330,03699
356,01213
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
70+2
65+2
65+2
|82
72
67
67
|121.018
108.143
96.800
102.680
|325,86236
339,97331
333,04068
352,94387
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|121.686
110.004
100.000
107.613
|325,62375
339,31329
331,73414
350,24471
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|125.844
113.412
107.000
114.492
|324,25533
338,15471
329,36963
346,54631
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
6+0
6+0
7+0
|10
6
6
7
|127.572
76.320
67.100
67.961
|323,67404
352,78969
345,60002
374,99453
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
75+2
|62
62
72
77
|134.007
122.551
118.000
111.949
|321,60840
335,10174
325,59408
347,93291
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|135.539
50.596
60.600
90.571
|321,11371
366,42877
348,88995
360,00233
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
3+0
|5
3
3
3
|136.529
67.192
64.000
64.402
|320,78331
357,15701
347,14895
377,59619
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|136.691
132.021
116.000
109.258
|320,73620
332,15628
326,16286
349,34576
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|138.248
128.303
115.000
126.531
|320,24301
333,29623
326,65382
340,35396
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|139.782
135.750
142.000
140.172
|319,78240
331,00805
318,42939
333,79119
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|140.859
126.191
118.000
127.311
|319,46033
333,94643
325,54540
339,96815
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|147.637
134.398
129.000
120.913
|317,40670
331,42739
322,15580
343,18850
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|152.384
140.741
119.000
129.126
|316,04908
329,48908
325,17769
339,08386
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|153.943
148.311
113.000
93.812
|315,58760
327,32654
327,06815
358,07231
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|154.823
145.093
140.000
—
|315,33675
328,22115
318,89500
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|157.489
141.552
113.000
113.187
|314,55030
329,25759
327,12092
347,24753
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|160.393
144.000
110.000
107.700
|313,74528
328,54638
328,28941
350,19860
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|163.829
150.337
132.000
148.428
|312,78883
326,74953
321,40139
329,91764
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|165.956
166.973
142.000
128.043
|312,19996
322,26758
318,21275
339,60862
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|166.180
156.549
130.000
128.240
|312,13621
325,07105
322,00881
339,50514
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
6+0
6+0
6+0
|9
6
6
6
|169.691
49.925
48.100
53.862
|311,18861
366,84229
356,25653
385,76331
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|184.906
166.950
153.000
175.258
|307,28642
322,27444
315,23743
318,49396
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|191.988
177.028
158.000
116.074
|305,52091
319,71246
313,89536
345,68975
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|192.063
167.411
158.000
206.115
|305,50016
322,15855
313,95173
306,78843
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|197.091
169.030
140.000
141.423
|304,27171
321,74254
318,78887
333,21137
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|204.077
204.916
198.000
128.759
|302,60743
313,12078
304,50898
339,25913
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|210.056
192.612
172.000
214.012
|301,23636
315,94975
310,57803
304,00328
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
60+2
70+2
70+2
|72
62
72
72
|210.989
178.729
166.000
129.331
|301,01745
319,29246
311,86591
338,98267
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
88
|211.482
187.656
161.000
204.664
|300,91827
317,13793
313,14353
307,29817
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|213.716
202.694
189.000
223.306
|300,39015
313,64056
306,58886
300,81419
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|214.184
185.766
141.000
135.705
|300,28366
317,58391
318,53479
335,85841
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
10+0
10+0
10+0
|12
10
10
10
|216.848
5.033
9.280
44.142
|299,66698
424,97514
399,68187
394,12732
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|217.704
197.252
179.000
140.699
|299,46987
314,88312
308,70936
333,56099
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
8+0
8+0
7+0
|12
8
8
7
|223.577
182.145
138.000
134.932
|298,14387
318,46706
319,45697
336,20989
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|224.119
208.554
166.000
166.653
|298,02519
312,29555
311,91438
322,06099
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|229.659
211.354
197.000
228.441
|296,82855
311,67473
304,64207
299,13381
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|231.191
222.455
190.000
155.327
|296,48223
309,28255
306,30554
326,84416
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|231.347
233.870
190.000
144.793
|296,44674
306,88933
306,30488
331,58683
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|238.812
222.388
202.000
259.436
|294,85312
309,30039
303,66391
289,59568
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|238.966
220.156
185.000
224.627
|294,81930
309,77741
307,44562
300,38100
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|241.373
242.907
206.000
130.565
|294,31609
305,06813
302,69373
338,38130
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|251.435
245.591
238.000
—
|292,19284
304,52570
296,27522
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|256.340
246.868
—
—
|291,18055
304,28457
—
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
85+3
80+2
|82
82
88
82
|260.090
227.152
193.000
240.539
|290,41503
308,29251
305,57971
295,26723
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
90+3
100+3
100+3
|82
93
103
103
|265.499
255.650
217.000
234.903
|289,30463
302,55297
300,50085
297,05631
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|270.901
262.332
230.000
272.781
|288,24774
301,24697
297,84454
285,76745
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|278.334
255.235
199.000
159.878
|286,80566
302,63416
304,33226
324,86380
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|282.043
267.977
217.000
199.731
|286,08291
300,13810
300,48445
309,10100
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|288.306
242.784
188.000
172.600
|284,89618
305,09211
306,82448
319,57992
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|288.874
247.935
200.000
175.081
|284,78972
304,07019
304,06416
318,56171
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
100+3
|82
82
93
103
|291.126
267.089
213.000
217.921
|284,36726
300,31484
301,32287
302,66281
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
5+0
7+0
8+0
|9
5
7
8
|291.372
497
66.000
78.812
|284,31556
477,62476
346,15997
367,47882
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|291.496
262.408
228.000
186.654
|284,29342
301,23151
298,20476
313,99548
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
65+2
60+2
|62
62
67
62
|292.425
246.452
163.000
151.045
|284,12779
304,37125
312,64926
328,73245
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|295.084
254.034
209.000
241.663
|283,62637
302,85833
302,05109
294,89658
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|300.504
260.654
218.000
240.932
|282,61618
301,57030
300,29432
295,12962
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|302.040
264.391
234.000
175.469
|282,32672
300,84743
297,09687
318,40470
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|308.962
285.728
218.000
147.549
|281,06270
296,84360
300,19456
330,32011
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|310.406
239.000
193.000
171.535
|280,79490
305,84378
305,52076
320,00099
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|311.583
283.094
201.000
198.579
|280,58181
297,32016
303,84510
309,51686
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|314.977
263.432
213.000
333.609
|279,95858
301,03740
301,18774
269,94561
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|318.042
303.293
235.000
232.687
|279,41789
293,70228
296,92712
297,76845
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
4+0
7+0
|6
5
4
7
|329.393
175.207
145.000
144.112
|277,38636
320,16079
317,38011
331,90177
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
70+2
80+2
80+2
|82
72
82
82
|332.019
278.668
212.000
210.817
|276,92906
298,10965
301,39710
305,12764
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|334.754
283.736
227.000
210.973
|276,44088
297,20918
298,37554
305,06802
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
80+2
80+2
|62
72
82
82
|339.747
287.841
266.000
401.607
|275,56165
296,47234
291,17498
254,43468
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|341.273
293.182
202.000
190.038
|275,29197
295,50293
303,58391
312,72031
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|341.771
290.690
233.000
307.665
|275,20434
295,95973
297,18116
276,38618
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|348.272
301.297
250.000
210.940
|274,07522
294,04978
294,14068
305,08124
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|353.184
326.663
257.000
279.053
|273,24337
289,65009
292,77062
284,02261
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|355.731
321.180
330.000
—
|272,81564
290,59451
280,64363
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|358.675
330.742
245.000
233.992
|272,32221
288,95557
294,98166
297,34811
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
90+3
100+3
110+3
|82
93
103
113
|358.757
303.212
269.000
391.771
|272,30932
293,71793
290,61190
256,57826
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
10+0
|7
7
7
6
|360.078
420.558
241.000
Dolmadı
|272,08229
274,91968
295,73317
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|361.142
282.206
270.000
174.896
|271,89853
297,46860
290,48788
318,64686
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|362.652
316.656
238.000
240.088
|271,64310
291,36736
296,35694
295,40359
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|363.083
341.584
240.000
217.579
|271,57234
287,15827
295,83956
302,77865
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|365.366
305.930
262.000
331.687
|271,20790
293,23490
291,86760
270,39788
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|369.622
364.774
249.000
268.618
|270,50356
283,40709
294,21280
286,94988
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|369.786
294.454
232.000
248.168
|270,47925
295,27036
297,43548
292,93354
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|372.358
279.435
249.000
336.171
|270,03407
297,96973
294,25206
269,31977
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|372.693
299.705
242.000
262.059
|269,97815
294,33473
295,48458
288,83034
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
85+3
|72
72
82
88
|383.474
323.684
303.000
456.433
|268,20559
290,14528
284,97694
242,64158
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|386.950
319.972
251.000
290.056
|267,63969
290,80397
293,86086
281,02030
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|396.131
383.621
294.000
248.332
|266,16797
280,46751
286,41401
292,88039
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|397.055
369.275
238.000
182.828
|266,01594
282,69040
296,35768
315,46384
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
90+3
90+3
|72
72
93
93
|399.060
375.134
326.000
235.843
|265,70517
281,77529
281,32397
296,74197
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
50+2
|82
82
82
52
|400.718
374.656
280.000
230.854
|265,44243
281,85493
288,70597
298,35485
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
65+2
60+2
|62
62
67
62
|407.421
377.322
281.000
257.730
|264,37250
281,43120
288,60344
290,10723
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|407.535
347.723
270.000
337.914
|264,35552
286,15749
290,41986
268,89795
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|409.819
359.862
309.000
461.989
|263,99776
284,18935
283,89222
241,45367
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|419.148
328.951
295.000
184.233
|262,52379
289,26322
286,26645
314,92810
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|419.356
380.070
277.000
279.364
|262,48795
281,00969
289,27000
283,94679
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
17+0
22+0
22+0
|25
17
22
8
|420.288
470.840
494.000
Dolmadı
|262,33591
267,76026
259,39259
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|422.521
331.651
285.000
341.415
|261,99691
288,80262
287,83595
268,08360
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|20+0
6+0
—
—
|20
6
—
—
|422.600
419.121
—
—
|261,98321
275,12224
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|422.794
371.765
309.000
364.733
|261,95311
282,29377
283,99320
262,64910
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|424.330
371.269
328.000
476.901
|261,71472
282,37995
280,97124
238,16615
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|431.397
366.892
262.000
254.180
|260,63422
283,06798
291,78695
291,17597
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|439.231
372.289
397.000
162.806
|259,43171
282,22042
271,20654
323,65658
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
58
|455.358
385.841
336.000
Dolmadı
|257,02403
280,13504
279,79030
Dolmadı
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|457.637
389.650
348.000
459.015
|256,66761
279,55589
278,01449
242,09080
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|457.816
389.966
340.000
513.171
|256,63945
279,50859
279,18842
229,08666
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
2+0
2+0
|5
3
2
2
|460.919
485.981
300.000
135.784
|256,18272
265,66978
285,33918
335,81876
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
100+3
|82
82
93
99
|461.898
405.586
372.000
Dolmadı
|256,04044
277,15121
274,67000
Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|467.481
426.666
363.000
242.309
|255,22470
274,02781
275,79753
294,70976
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|467.746
392.279
332.000
336.411
|255,18264
279,15484
280,45068
269,26048
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|477.492
441.701
283.000
286.004
|253,75395
271,84236
288,24119
282,11079
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|483.706
401.750
325.000
260.731
|252,86098
277,73546
281,39773
289,22586
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|493.825
410.291
368.000
326.580
|251,42897
276,43165
275,18016
271,65389
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|496.841
423.467
358.000
210.307
|250,99941
274,50004
276,52964
305,30094
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
63
|503.768
455.060
331.000
269.184
|250,02417
269,97220
280,48073
286,78528
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|507.299
442.266
355.000
414.985
|249,53013
271,75677
276,98057
251,53422
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|520.566
415.907
358.000
276.338
|247,67582
275,59473
276,61965
284,76052
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
70+2
80+2
80+2
|82
72
82
82
|540.107
405.790
326.000
276.475
|244,97027
277,12373
281,27765
284,72673
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
61
|544.103
418.495
407.000
Dolmadı
|244,43144
275,21668
269,96854
Dolmadı
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
70+2
|72
72
82
54
|544.170
445.511
412.000
Dolmadı
|244,42230
271,29420
269,24574
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|548.381
424.154
372.000
467.749
|243,84784
274,39801
274,62267
240,18551
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|551.069
439.595
329.000
243.779
|243,48324
272,16182
280,77315
294,25455
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
70+2
80+2
80+2
|82
72
82
82
|551.156
425.795
350.000
469.360
|243,46996
274,15571
277,76639
239,82793
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
57
|551.456
450.682
401.000
Dolmadı
|243,43200
270,57794
270,65864
Dolmadı
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|559.162
431.171
361.000
201.308
|242,36348
273,38372
276,13459
308,55328
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|577.264
449.402
343.000
341.904
|239,94167
270,75302
278,74627
267,95792
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
60+2
60+2
60+2
|82
62
62
62
|588.459
526.569
351.000
316.671
|238,43494
260,28247
277,56374
274,09543
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
57
|594.587
448.048
409.000
Dolmadı
|237,61084
270,92970
269,69562
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli
|SÖZ
|28+0
26+0
26+0
15+0
|28
26
26
12
|596.001
519.286
470.000
Dolmadı
|237,41831
261,25047
262,15319
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|596.040
459.868
398.000
433.194
|237,41343
269,30050
271,10867
247,64170
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
40+1
60+2
60+2
|52
41
62
62
|605.358
455.775
396.000
528.930
|236,17713
269,86971
271,35478
223,24779
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
52
|628.471
435.830
397.000
Dolmadı
|233,12591
272,71801
271,24199
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|629.070
463.325
404.000
491.423
|233,05077
268,82317
270,32737
234,85503
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0
30+0
35+0
40+0
|51
30
24
40
|629.098
823.269
Dolmadı
268.883
|233,04688
223,23143
Dolmadı
286,87171
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|647.262
438.447
383.000
236.937
|230,71349
272,33330
273,11257
296,39703
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|650.659
464.481
435.000
—
|230,28296
268,66702
266,42449
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|653.892
441.025
379.000
294.409
|229,87331
271,94245
273,67856
279,84457
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|665.627
462.703
521.000
212.551
|228,41159
268,90893
256,41695
304,50610
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|668.902
486.905
417.000
340.549
|228,00560
265,54136
268,66236
268,27863
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
65+2
60+2
|62
62
67
62
|689.296
503.323
428.000
484.332
|225,50328
263,34364
267,22647
236,50287
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
50+2
|41
41
62
52
|761.082
501.052
560.000
297.815
|216,82962
263,64837
252,23839
278,93878
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|799.872
536.474
573.000
280.921
|210,30497
258,99810
250,84631
283,52736
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
40+0
20+0
20+0
|28
14
20
10
|804.558
Dolmadı
254.000
Dolmadı
|209,03790
Dolmadı
293,28249
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|15+0
15+0
8+0
10+0
|15
15
8
10
|818.585
769.695
652.000
236.936
|198,17650
230,91072
242,99496
296,39723
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
60+2
70+2
60+2
|72
62
72
62
|822.306
493.385
424.000
369.723
|192,10321
264,66798
267,79706
261,49518
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
|SÖZ
|4000+100
4000+100
3000+75
4000+100
|2613
3846
3075
2699
|Dolmadı
Dolmadı
749.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
233,81726
Dolmadı
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|31+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
4+0
|3
4
4
4
|Dolmadı
700.986
619.000
347.248
|Dolmadı
238,99908
246,19505
266,70839
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|53+0
14+0
53+0
65+0
|41
13
31
39
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
60+2
|37
41
62
62
|Dolmadı
491.229
527.000
282.504
|Dolmadı
264,96327
255,72082
283,07727
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|70+0
39+0
30+0
21+0
|30
36
30
19
|Dolmadı
Dolmadı
582.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
249,96608
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|54+0
20+0
17+0
54+0
|40
20
17
19
|Dolmadı
752.736
786.000
Dolmadı
|Dolmadı
232,96191
230,28408
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
17+0
25+0
25+0
|7
4
12
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|39+0
45+0
37+0
37+0
|38
36
37
28
|Dolmadı
Dolmadı
862.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
221,47121
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|54+0
11+0
30+0
59+0
|25
8
12
36
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0
8+0
—
—
|2
3
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|46+0
40+0
50+0
43+0
|24
28
50
43
|Dolmadı
Dolmadı
877.000
519.654
|Dolmadı
Dolmadı
218,55590
226,95933
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|21+0
45+0
36+0
27+0
|2
4
23
27
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
449.857
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,04589
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
36+0
18+0
54+0
|11
22
17
32
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|57
62
62
62
|Dolmadı
523.856
554.000
328.292
|Dolmadı
260,64184
252,82878
271,24203
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|20+0
44+0
—
—
|11
5
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|36+0
30+0
30+0
45+0
|33
30
30
29
|Dolmadı
685.112
892.000
Dolmadı
|Dolmadı
240,84099
211,33789
Dolmadı
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|10+0
10+0
10+0
10+0
|5
10
10
10
|Dolmadı
491.779
739.000
329.000
|Dolmadı
264,88920
234,72873
271,07042
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
10+0
10+0
5+0
|1
1
2
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
543.382
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
199,78577
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|6+0
10+0
10+0
10+0
|1
—
7
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|30+0
6+0
6+0
7+0
|7
6
6
7
|Dolmadı
606.005
561.000
267.120
|Dolmadı
250,26765
252,14862
287,37303
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
8+0
9+0
8+0
|9
8
9
8
|Dolmadı
667.625
643.000
237.887
|Dolmadı
242,87505
243,87220
296,09754
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
5+0
9+0
17+0
|1
—
0
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|20+0
9+0
4+0
4+0
|10
7
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
471.000
285.952
|Dolmadı
Dolmadı
262,02291
282,12787