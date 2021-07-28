Türkiye’nin gururu gençler

Türkiye
Fizik Milli Takımı Üyesi Bahçeşehir Koleji
Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, uluslararası fizik olimpiyatından madalyalarla döndü. 17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen 51'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhOInternational Physics Olympiad) Türkiye'yi başarıyla temsil eden ekipten Bayram Alp Şahin
gümüş madalya kazandı. Emir Akdağ
ve Yaman Bora Gümüş
, Alper Tezcan
ve Eser İlke Genç
bronz madalya almaya hak kazandılar. 76 ülkeden 384 öğrencinin katıldığı fizik olimpiyatı, bu yıl Litvanya merkezli olarak çevrimiçi gerçekleştirildi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal elemeleri başarıyla geçerek Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda temsil eden Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 2021 yılının ilk yarısında uluslararası bilim olimpiyatlarında toplam 12 madalya getirdi.
KIZ ÖĞRENCILERE ALKIŞ
1967'den beri düzenlenen ve Türkiye'nin 1985'ten beri katılımcısı olduğu IPhO'da Türkiye Fizik Milli Takımı
'nda şimdiye kadar yer alan ve madalya kazanan 4 kızdan 2'si Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi
öğrencisi. Yetiştirdikleri kız öğrencilerin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kız çocukları akıllarına koydukları her şeyi yapabileceklerini biliyorlar ve hedeflerine doğru azimle koşuyorlar. Bilimde, sanatta, sporda her alanda Türkiye'nin aydınlık yüzleri kızlarımız" dedi.