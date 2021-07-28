Uluslararası İlişkiler taban puanları 2021: Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Uluslararası İlişkiler taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Uluslararası İlişkiler taban puanları açıklandı mı? 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iktisat ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Uluslararası İlişkiler taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|13+0
9+0
8+0
10+0
|13
9
8
10
|860
461
495
714
|499,19831
498,49201
490,35640
500,47891
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|21+0
14+0
20+0
20+0
|21
14
20
20
|1.607
1.274
2.320
4.217
|485,87462
476,12465
448,32330
464,74471
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|1.919
1.880
2.100
4.010
|481,45021
466,44416
451,10606
466,01219
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
4+0
5+0
5+0
|7
4
5
5
|3.121
2.023
3.950
6.083
|470,05817
464,41746
435,03482
455,58994
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|5.098
7.927
12.700
12.011
|456,25288
429,62529
408,87121
437,18283
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|14+0
2+0
2+0
2+0
|14
2
2
2
|12.286
17.623
44.800
27.862
|430,01830
410,43474
369,92818
411,57361
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|28+0
22+0
16+0
8+0
|28
22
16
8
|22.277
34.721
28.100
6.252
|6.252
413,14188
390,84156
386,45179
454,81199
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|146.284
140.806
123.000
71.915
|344,40892
329,91828
322,80928
372,16157
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|150.204
141.127
136.000
105.322
|342,90279
329,78987
317,53263
351,36562
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
4+0
8+0
7+0
|8
4
8
7
|151.187
128.247
113.000
68.375
|342,53469
335,04040
327,17139
374,67902
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
3+0
5+0
5+0
|5
3
5
5
|158.925
139.572
123.000
65.423
|339,59850
330,37792
322,71389
376,82162
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
4+0
4+0
—
|8
4
4
—
|159.701
148.957
162.000
—
|339,29739
326,76558
307,99996
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|180.707
—
—
—
|331,79029
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
4+0
4+0
|3
3
4
4
|187.514
140.124
108.000
65.345
|329,46924
330,16555
329,53207
376,87977
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|192.658
171.453
151.000
70.875
|327,76125
318,77465
311,80930
372,89300
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|60+2
90+3
90+3
90+3
|62
93
93
93
|195.107
188.897
172.000
99.892
|326,96018
313,11068
304,79775
354,50605
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|4+0
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|197.159
159.607
139.000
72.387
|326,30536
322,82279
316,53745
371,81662
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
4+0
8+0
7+0
|6
4
8
7
|201.135
149.555
151.000
72.260
| 325,00739
326,54345
311,84182
371,90848
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|203.445
186.894
171.000
109.291
|324,27034
313,74536
305,16046
349,11976
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|204.489
188.696
188.000
115.497
|323,95230
313,17962
299,83248
345,74227
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0
2+0
3+0
4+0
|4
2
3
4
|207.724
159.986
163.000
91.506
|322,91627
322,69150
307,72651
359,50544
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|211.554
172.201
165.000
94.051
|321,72363
318,50831
306,80311
358,00838
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|216.557
231.589
243.000
—
|320,20196
300,94195
285,43820
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
5+0
4+0
5+0
|15
5
4
5
|231.545
197.592
201.000
109.731
|315,73339
310,44245
296,10797
348,86220
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|110+3
120+3
125+4
125+4
|113
123
129
129
|236.794
225.249
218.000
129.805
|314,23875
302,63677
291,46097
338,34230
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
3+0
2+0
|3
3
3
2
|242.783
166.055
171.000
100.057
|312,59747
320,59197
305,04425
354,40720
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|242.839
226.695
201.000
119.564
|312,58229
302,24308
296,03711
343,62872
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|45+0
41+0
41+0
38+0
|45
41
41
38
|264.475
392.940
388.000
147.149
|306,78643
268,51319
258,44890
329,95118
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|265.939
274.568
282.000
—
|306,38731
290,65282
276,95983
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|4+0
3+0
5+0
6+0
|4
3
5
6
|266.426
237.797
237.000
109.625
|306,26162
299,35291
286,93182
348,92297
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|279.717
254.302
228.000
133.221
|302,90514
295,32995
288,95943
336,63890
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|285.752
286.316
—
—
|301,44951
288,09528
—
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|40+0
40+0
50+0
50+0
|40
40
46
50
|287.851
435.078
Dolmadı
174.633
|300,93659
262,19000
Dolmadı
317,82781
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
5+0
10+0
11+0
|6
5
10
11
|298.516
236.842
196.000
129.760
|298,43025
299,59008
297,37308
338,36658
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|300.903
313.841
311.000
160.532
|297,88540
282,44375
271,24623
323,86595
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
90+3
100+3
103+3
|82
93
103
106
|306.000
296.087
284.000
151.365
|296,71108
286,04725
276,62192
327,97037
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
40+1
—
|62
62
41
—
|307.233
311.956
314.000
—
|296,42379
282,80775
270,79121
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
4+0
4+0
4+0
|15
4
4
4
|327.296
215.102
172.000
107.065
|291,98790
305,42437
304,81492
350,39335
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|328.770
320.556
302.000
159.797
|291,67839
281,12743
272,92054
324,19492
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|344.489
327.809
313.000
170.296
|288,36380
279,75519
270,96238
319,66642
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|40+0
40+0
41+0
41+0
|40
40
28
41
|345.238
556.290
Dolmadı
273.370
|288,21078
246,76194
Dolmadı
282,87668
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|90+3
100+3
100+3
125+4
|93
103
103
129
|360.147
346.787
344.000
175.847
|285,16521
276,28436
265,34471
317,33749
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|364.351
361.835
431.000
—
|284,33206
273,61756
252,22695
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|373.649
335.941
331.000
172.371
|282,53278
278,23434
267,68583
318,79424
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|378.979
353.749
355.000
197.891
|281,52821
275,03365
263,59303
308,58789
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|406.389
402.807
430.000
214.059
|276,49990
266,96177
252,39756
302,62024
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|433.238
397.125
383.000
195.107
|271,89635
267,85285
259,13178
309,64894
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
100+3
103+3
|82
82
103
106
|452.166
450.887
486.000
209.248
|268,80606
259,98265
245,26678
304,37677
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
95+3
95+3
|93
93
98
98
|483.226
452.294
485.000
230.085
|263,92666
259,79342
245,47985
296,86607
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|120+3
120+3
120+3
80+2
|123
123
123
82
|490.241
450.431
436.000
190.082
|262,89140
260,04331
251,66941
311,59244
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|503.783
477.364
496.000
225.581
|260,88969
256,44187
244,11235
298,41271
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|506.669
482.125
475.000
239.998
|260,45996
255,82240
246,67708
293,44959
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
6+0
2+0
3+0
|6
6
2
3
|508.002
648.669
212.000
172.501
|260,26172
237,00861
293,23546
318,73930
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|100+3
110+3
120+3
120+3
|103
113
123
123
|508.312
473.292
470.000
212.950
|260,21263
256,96985
247,23400
303,01032
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
100+3
115+3
|93
93
103
118
|525.846
510.101
556.000
250.473
|257,71250
252,24644
237,55342
289,99516
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|40+0
18+0
5+0
25+0
|40
18
5
25
|532.002
393.561
339.000
236.090
|256,85971
268,41921
266,21340
294,80099
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|535.612
515.177
574.000
231.637
|256,37517
251,63475
235,68365
296,33320
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|542.888
555.123
691.000
—
|255,36789
246,89894
222,26099
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|2+0
3+0
10+0
10+0
|2
2
2
10
|544.271
Dolmadı
Dolmadı
528.173
|255,18276
Dolmadı
Dolmadı
209,56931
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2
65+2
65+2
65+2
|72
67
67
67
|548.790
527.955
591.000
261.108
|254,55302
250,08161
233,96972
286,61909
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|551.012
555.612
604.000
266.433
|254,24717
246,84032
232,68549
284,95139
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|552.689
537.645
—
—
|254,02321
248,92321
—
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESi (Devlet)(BALIKESİR)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|570.299
565.749
659.000
266.720
|251,71293
245,68586
226,78398
284,86371
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
5+0
6+0
|3
3
5
6
|578.535
481.818
691.000
262.802
|250,65711
255,85950
222,41301
286,09187
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|80+0
71+0
47+0
46+0
|80
71
47
46
|598.248
680.865
509.000
197.359
|248,16255
233,85561
242,57687
308,79401
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
80+2
85+3
85+3
|82
82
88
88
|616.674
590.829
673.000
270.708
|245,89351
242,97195
225,01216
283,66001
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|27+0
22+0
16+0
16+0
|27
14
16
16
|658.229
Dolmadı
340.000
118.929
|241,00006
Dolmadı
266,01039
343,96893
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38+0
15+0
15+0
25+0
|38
15
15
25
|692.609
727.153
722.000
438.388
|237,14701
229,24800
210,19355
241,01548
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
6+0
8+0
10+0
|3
1
3
10
|705.872
Dolmadı
Dolmadı
472.460
|235,68028
Dolmadı
Dolmadı
233,30611
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
95+3
95+3
|82
82
64
98
|707.172
710.963
Dolmadı
313.988
|235,54407
230,89313
Dolmadı
271,27316
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|709.576
653.066
721.000
305.126
|235,29145
236,57453
211,58826
273,67801
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESi (Devlet)(BALIKESİR)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|35+1
30+1
60+2
60+2
|36
31
21
62
|718.355
721.100
Dolmadı
342.631
|234,36150
229,87777
Dolmadı
263,68794
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
80+2
80+2
|41
41
34
82
|720.947
742.003
Dolmadı
328.131
|234,09080
227,62224
Dolmadı
267,49647
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|50+2
40+1
65+2
65+2
|52
41
28
67
|723.606
708.469
Dolmadı
338.419
|233,82018
231,14126
Dolmadı
264,80503
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|20+1
40+1
60+2
60+2
|21
8
13
62
|726.176
Dolmadı
Dolmadı
513.360
|233,55613
Dolmadı
Dolmadı
222,58019
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|50+2
60+2
100+3
115+3
|52
62
42
118
|729.546
739.045
Dolmadı
341.055
|233,20913
227,96398
Dolmadı
264,09975
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|80+2
90+3
120+3
120+3
|82
93
71
123
|741.835
726.555
Dolmadı
299.173
|231,96360
229,31006
Dolmadı
275,30322
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
41
62
|745.060
748.550
Dolmadı
328.141
|231,64191
226,84951
Dolmadı
267,49421
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
49
72
|757.908
728.081
Dolmadı
323.448
|230,38012
229,14762
Dolmadı
268,71087
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
46
62
|764.743
757.894
Dolmadı
393.934
|229,71305
225,70724
Dolmadı
251,14692
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
12
15
|768.876
808.277
Dolmadı
414.473
|229,29602
213,47898
Dolmadı
246,45072
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
70+2
70+2
|52
52
39
72
|773.570
768.746
Dolmadı
346.686
|228,84725
224,26226
Dolmadı
262,69301
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
36
62
|777.693
779.874
Dolmadı
342.314
|228,44862
222,48706
Dolmadı
263,77103
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
61
—
|797.165
808.736
Dolmadı
—
|226,62328
213,13858
Dolmadı
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|809.975
—
—
—
|225,49023
—
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
85+3
85+3
|52
52
29
88
|817.120
811.611
Dolmadı
362.854
|224,85618
210,97538
Dolmadı
258,68632
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4+0
6+0
18+0
13+0
|4
1
0
13
|817.353
Dolmadı
Dolmadı
497.612
|224,83491
Dolmadı
Dolmadı
227,36582
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|817.603
—
—
—
|224,81443
—
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
27
62
|836.028
821.911
Dolmadı
415.854
|223,22421
202,51005
Dolmadı
246,13680
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
20
62
|843.068
823.149
Dolmadı
392.577
|222,62629
200,99784
Dolmadı
251,45853
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|849.725
—
—
—
|222,06243
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0
8+0
—
—
|10
8
—
—
|869.544
789.227
—
—
|220,38755
220,65586
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
38
62
|878.277
789.803
Dolmadı
397.122
|219,63326
220,53579
Dolmadı
250,42947
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|30+1
30+1
60+2
60+2
|31
9
11
62
|891.524
Dolmadı
Dolmadı
454.259
|218,48098
Dolmadı
Dolmadı
237,42583
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|44+0
6+0
52+0
53+0
|44
2
12
53
|905.230
Dolmadı
Dolmadı
462.704
|217,25494
Dolmadı
Dolmadı
235,55059
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|37+0
5+0
26+0
23+0
|37
5
9
23
|912.143
627.130
Dolmadı
331.147
|216,60353
239,16879
Dolmadı
266,68808
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|15+0
15+0
20+0
20+0
|15
15
12
20
|918.159
775.461
Dolmadı
526.793
|216,02758
223,22178
Dolmadı
212,76197
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
28
19
62
|940.124
Dolmadı
Dolmadı
389.947
|213,68034
Dolmadı
Dolmadı
252,09818
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
70+2
70+2
|41
30
20
72
|947.796
Dolmadı
Dolmadı
402.768
|212,71978
Dolmadı
Dolmadı
249,14029
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
40
28
62
|949.887
Dolmadı
Dolmadı
428.716
|212,43964
Dolmadı
Dolmadı
243,19050
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|400+10
500+13
2000+50
5000+125
|410
321
312
444
|950.350
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|212,37175
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|6+0
6+0
10+0
8+0
|6
6
4
6
|955.276
530.278
Dolmadı
Dolmadı
|211,67371
249,80822
Dolmadı
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|19+0
36+0
24+0
—
|19
9
3
—
|956.084
Dolmadı
Dolmadı
—
|211,55354
Dolmadı
Dolmadı
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|30+1
40+1
60+2
—
|31
16
9
—
|959.604
Dolmadı
Dolmadı
—
|211,01979
Dolmadı
Dolmadı
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
35
16
—
|960.916
Dolmadı
Dolmadı
—
|210,80283
Dolmadı
Dolmadı
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|20+1
30+1
50+2
—
|21
9
10
—
|965.494
Dolmadı
Dolmadı
—
|210,00832
Dolmadı
Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|968.832
—
—
—
|209,34342
—
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|977.303
—
—
—
|207,11953
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|983.007
—
—
—
|204,54527
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2+0
1+0
5+0
—
|—
—
0
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
10+0
6+0
|—
—
0
6
|—
Dolmadı
Dolmadı
487.593
|—
Dolmadı
Dolmadı
229,85039
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
8+0
8+0
|—
—
1
8
|—
Dolmadı
Dolmadı
342.112
|—
Dolmadı
Dolmadı
263,82868
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
|Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|3+0
5+0
5+0
5+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK)
|Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK)
|Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|5+0
8+0
8+0
10+0
|—
—
0
3
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5+0
25+0
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|30+1
30+1
40+1
—
|19
15
16
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|35+0
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|25+0
5+0
21+0
26+0
|10
3
2
11
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
17+0
45+0
54+0
|3
—
1
37
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|21+0
11+0
27+0
36+0
|4
—
1
17
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|17+0
2+0
22+0
10+0
|1
—
2
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|45+0
12+0
52+0
47+0
|41
10
15
47
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
363.435
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
258,53080
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
27+0
27+0
15+0
|5
6
3
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
493.203
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
228,47120
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|17+0
27+0
36+0
16+0
|2
1
5
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
504.028
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225,59811
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0
7+0
10+0
13+0
|1
—
1
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|20+0
10+0
14+0
13+0
|6
7
10
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
422.206
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,67179
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
11+0
12+0
16+0
|2
2
5
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
447.557
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
238,91688
|BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
|Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
10+0
10+0
|1
3
0
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK)
|Uluslararası İlişkiler
(%75 İndirimli)
|EA
|5+0
5+0
15+0
10+0
|4
2
1
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
511.322
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,30065