Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Uluslararası İlişkiler taban puanları 2021: Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:08

Uluslararası İlişkiler taban puanları 2021: Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Uluslararası İlişkiler taban puanları 2021: Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Uluslararası İlişkiler taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Herhangi bir üniversitesinin sağlık alanında eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. Peki Uluslararası İlişkiler taban puanları açıklandı mı? İşte, 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Uluslararası İlişkiler taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Uluslararası İlişkiler taban puanları açıklandı mı? 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANLARI 2021 KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iktisat ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Uluslararası İlişkiler taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 13+0
9+0
8+0
10+0		 13
9
8
10		 860
461
495
714		 499,19831
498,49201
490,35640
500,47891
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 21+0
14+0
20+0
20+0		 21
14
20
20		 1.607
1.274
2.320
4.217		 485,87462
476,12465
448,32330
464,74471
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 1.919
1.880
2.100
4.010		 481,45021
466,44416
451,10606
466,01219
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
4+0
5+0
5+0		 7
4
5
5		 3.121
2.023
3.950
6.083		 470,05817
464,41746
435,03482
455,58994
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 5.098
7.927
12.700
12.011		 456,25288
429,62529
408,87121
437,18283
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0
2+0
2+0
2+0		 14
2
2
2		 12.286
17.623
44.800
27.862		 430,01830
410,43474
369,92818
411,57361
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 28+0
22+0
16+0
8+0		 28
22
16
8		 22.277
34.721
28.100
6.252		 6.252
413,14188
390,84156
386,45179
454,81199
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 146.284
140.806
123.000
71.915		 344,40892
329,91828
322,80928
372,16157
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 150.204
141.127
136.000
105.322		 342,90279
329,78987
317,53263
351,36562
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
4+0
8+0
7+0		 8
4
8
7		 151.187
128.247
113.000
68.375		 342,53469
335,04040
327,17139
374,67902
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
3+0
5+0
5+0		 5
3
5
5		 158.925
139.572
123.000
65.423		 339,59850
330,37792
322,71389
376,82162
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
4+0
4+0
 8
4
4
 159.701
148.957
162.000
 339,29739
326,76558
307,99996
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1


 41


 180.707


 331,79029
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
4+0
4+0		 3
3
4
4		 187.514
140.124
108.000
65.345		 329,46924
330,16555
329,53207
376,87977
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 192.658
171.453
151.000
70.875		 327,76125
318,77465
311,80930
372,89300
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 60+2
90+3
90+3
90+3		 62
93
93
93		 195.107
188.897
172.000
99.892		 326,96018
313,11068
304,79775
354,50605
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 4+0
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 197.159
159.607
139.000
72.387		 326,30536
322,82279
316,53745
371,81662
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
4+0
8+0
7+0		 6
4
8
7		 201.135
149.555
151.000
72.260		 325,00739
326,54345
311,84182
371,90848
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Uluslararası İlişkiler EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 203.445
186.894
171.000
109.291		 324,27034
313,74536
305,16046
349,11976
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 204.489
188.696
188.000
115.497		 323,95230
313,17962
299,83248
345,74227
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0
2+0
3+0
4+0		 4
2
3
4		 207.724
159.986
163.000
91.506		 322,91627
322,69150
307,72651
359,50544
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 211.554
172.201
165.000
94.051		 321,72363
318,50831
306,80311
358,00838
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 216.557
231.589
243.000
 320,20196
300,94195
285,43820
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
5+0
4+0
5+0		 15
5
4
5		 231.545
197.592
201.000
109.731		 315,73339
310,44245
296,10797
348,86220
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 110+3
120+3
125+4
125+4		 113
123
129
129		 236.794
225.249
218.000
129.805		 314,23875
302,63677
291,46097
338,34230
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
3+0
2+0		 3
3
3
2		 242.783
166.055
171.000
100.057		 312,59747
320,59197
305,04425
354,40720
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 242.839
226.695
201.000
119.564		 312,58229
302,24308
296,03711
343,62872
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 45+0
41+0
41+0
38+0		 45
41
41
38		 264.475
392.940
388.000
147.149		 306,78643
268,51319
258,44890
329,95118
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 265.939
274.568
282.000
 306,38731
290,65282
276,95983
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 4+0
3+0
5+0
6+0		 4
3
5
6		 266.426
237.797
237.000
109.625		 306,26162
299,35291
286,93182
348,92297
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 279.717
254.302
228.000
133.221		 302,90514
295,32995
288,95943
336,63890
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 70+2
70+2

 72
72

 285.752
286.316

 301,44951
288,09528
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 40+0
40+0
50+0
50+0		 40
40
46
50		 287.851
435.078
Dolmadı
174.633		 300,93659
262,19000
Dolmadı
317,82781
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
5+0
10+0
11+0		 6
5
10
11		 298.516
236.842
196.000
129.760		 298,43025
299,59008
297,37308
338,36658
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 300.903
313.841
311.000
160.532		 297,88540
282,44375
271,24623
323,86595
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 80+2
90+3
100+3
103+3		 82
93
103
106		 306.000
296.087
284.000
151.365		 296,71108
286,04725
276,62192
327,97037
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
40+1
 62
62
41
 307.233
311.956
314.000
 296,42379
282,80775
270,79121
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
4+0
4+0
4+0		 15
4
4
4		 327.296
215.102
172.000
107.065		 291,98790
305,42437
304,81492
350,39335
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 328.770
320.556
302.000
159.797		 291,67839
281,12743
272,92054
324,19492
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 344.489
327.809
313.000
170.296		 288,36380
279,75519
270,96238
319,66642
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 40+0
40+0
41+0
41+0		 40
40
28
41		 345.238
556.290
Dolmadı
273.370		 288,21078
246,76194
Dolmadı
282,87668
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 90+3
100+3
100+3
125+4		 93
103
103
129		 360.147
346.787
344.000
175.847		 285,16521
276,28436
265,34471
317,33749
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 364.351
361.835
431.000
 284,33206
273,61756
252,22695
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 373.649
335.941
331.000
172.371		 282,53278
278,23434
267,68583
318,79424
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 378.979
353.749
355.000
197.891		 281,52821
275,03365
263,59303
308,58789
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 406.389
402.807
430.000
214.059		 276,49990
266,96177
252,39756
302,62024
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Uluslararası İlişkiler EA 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 433.238
397.125
383.000
195.107		 271,89635
267,85285
259,13178
309,64894
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
100+3
103+3		 82
82
103
106		 452.166
450.887
486.000
209.248		 268,80606
259,98265
245,26678
304,37677
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
95+3
95+3		 93
93
98
98		 483.226
452.294
485.000
230.085		 263,92666
259,79342
245,47985
296,86607
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Uluslararası İlişkiler EA 120+3
120+3
120+3
80+2		 123
123
123
82		 490.241
450.431
436.000
190.082		 262,89140
260,04331
251,66941
311,59244
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 503.783
477.364
496.000
225.581		 260,88969
256,44187
244,11235
298,41271
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Uluslararası İlişkiler EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 506.669
482.125
475.000
239.998		 260,45996
255,82240
246,67708
293,44959
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
6+0
2+0
3+0		 6
6
2
3		 508.002
648.669
212.000
172.501		 260,26172
237,00861
293,23546
318,73930
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Uluslararası İlişkiler EA 100+3
110+3
120+3
120+3		 103
113
123
123		 508.312
473.292
470.000
212.950		 260,21263
256,96985
247,23400
303,01032
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
100+3
115+3		 93
93
103
118		 525.846
510.101
556.000
250.473		 257,71250
252,24644
237,55342
289,99516
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 40+0
18+0
5+0
25+0		 40
18
5
25		 532.002
393.561
339.000
236.090		 256,85971
268,41921
266,21340
294,80099
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 535.612
515.177
574.000
231.637		 256,37517
251,63475
235,68365
296,33320
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 542.888
555.123
691.000
 255,36789
246,89894
222,26099
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 2+0
3+0
10+0
10+0		 2
2
2
10		 544.271
Dolmadı
Dolmadı
528.173		 255,18276
Dolmadı
Dolmadı
209,56931
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Uluslararası İlişkiler EA 70+2
65+2
65+2
65+2		 72
67
67
67		 548.790
527.955
591.000
261.108		 254,55302
250,08161
233,96972
286,61909
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 551.012
555.612
604.000
266.433		 254,24717
246,84032
232,68549
284,95139
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2
40+1

 52
41

 552.689
537.645

 254,02321
248,92321
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESi (Devlet)(BALIKESİR) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 570.299
565.749
659.000
266.720		 251,71293
245,68586
226,78398
284,86371
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
5+0
6+0		 3
3
5
6		 578.535
481.818
691.000
262.802		 250,65711
255,85950
222,41301
286,09187
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 80+0
71+0
47+0
46+0		 80
71
47
46		 598.248
680.865
509.000
197.359		 248,16255
233,85561
242,57687
308,79401
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 80+2
80+2
85+3
85+3		 82
82
88
88		 616.674
590.829
673.000
270.708		 245,89351
242,97195
225,01216
283,66001
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 27+0
22+0
16+0
16+0		 27
14
16
16		 658.229
Dolmadı
340.000
118.929		 241,00006
Dolmadı
266,01039
343,96893
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 38+0
15+0
15+0
25+0		 38
15
15
25		 692.609
727.153
722.000
438.388		 237,14701
229,24800
210,19355
241,01548
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
6+0
8+0
10+0		 3
1
3
10		 705.872
Dolmadı
Dolmadı
472.460		 235,68028
Dolmadı
Dolmadı
233,30611
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
95+3
95+3		 82
82
64
98		 707.172
710.963
Dolmadı
313.988		 235,54407
230,89313
Dolmadı
271,27316
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 709.576
653.066
721.000
305.126		 235,29145
236,57453
211,58826
273,67801
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESi (Devlet)(BALIKESİR) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 35+1
30+1
60+2
60+2		 36
31
21
62		 718.355
721.100
Dolmadı
342.631		 234,36150
229,87777
Dolmadı
263,68794
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
80+2
80+2		 41
41
34
82		 720.947
742.003
Dolmadı
328.131		 234,09080
227,62224
Dolmadı
267,49647
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 50+2
40+1
65+2
65+2		 52
41
28
67		 723.606
708.469
Dolmadı
338.419		 233,82018
231,14126
Dolmadı
264,80503
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 20+1
40+1
60+2
60+2		 21
8
13
62		 726.176
Dolmadı
Dolmadı
513.360		 233,55613
Dolmadı
Dolmadı
222,58019
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 50+2
60+2
100+3
115+3		 52
62
42
118		 729.546
739.045
Dolmadı
341.055		 233,20913
227,96398
Dolmadı
264,09975
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 80+2
90+3
120+3
120+3		 82
93
71
123		 741.835
726.555
Dolmadı
299.173		 231,96360
229,31006
Dolmadı
275,30322
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
41
62		 745.060
748.550
Dolmadı
328.141		 231,64191
226,84951
Dolmadı
267,49421
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
49
72		 757.908
728.081
Dolmadı
323.448		 230,38012
229,14762
Dolmadı
268,71087
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
46
62		 764.743
757.894
Dolmadı
393.934		 229,71305
225,70724
Dolmadı
251,14692
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
12
15		 768.876
808.277
Dolmadı
414.473		 229,29602
213,47898
Dolmadı
246,45072
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
70+2
70+2		 52
52
39
72		 773.570
768.746
Dolmadı
346.686		 228,84725
224,26226
Dolmadı
262,69301
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
36
62		 777.693
779.874
Dolmadı
342.314		 228,44862
222,48706
Dolmadı
263,77103
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
61
 797.165
808.736
Dolmadı
 226,62328
213,13858
Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 14+0


 14


 809.975


 225,49023
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
85+3
85+3		 52
52
29
88		 817.120
811.611
Dolmadı
362.854		 224,85618
210,97538
Dolmadı
258,68632
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 4+0
6+0
18+0
13+0		 4
1
0
13		 817.353
Dolmadı
Dolmadı
497.612		 224,83491
Dolmadı
Dolmadı
227,36582
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 40+1


 41


 817.603


 224,81443
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
27
62		 836.028
821.911
Dolmadı
415.854		 223,22421
202,51005
Dolmadı
246,13680
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
20
62		 843.068
823.149
Dolmadı
392.577		 222,62629
200,99784
Dolmadı
251,45853
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 1+0


 1


 849.725


 222,06243
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0
8+0

 10
8

 869.544
789.227

 220,38755
220,65586
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
38
62		 878.277
789.803
Dolmadı
397.122		 219,63326
220,53579
Dolmadı
250,42947
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 30+1
30+1
60+2
60+2		 31
9
11
62		 891.524
Dolmadı
Dolmadı
454.259		 218,48098
Dolmadı
Dolmadı
237,42583
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 44+0
6+0
52+0
53+0		 44
2
12
53		 905.230
Dolmadı
Dolmadı
462.704		 217,25494
Dolmadı
Dolmadı
235,55059
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 37+0
5+0
26+0
23+0		 37
5
9
23		 912.143
627.130
Dolmadı
331.147		 216,60353
239,16879
Dolmadı
266,68808
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Uluslararası İlişkiler EA 15+0
15+0
20+0
20+0		 15
15
12
20		 918.159
775.461
Dolmadı
526.793		 216,02758
223,22178
Dolmadı
212,76197
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
28
19
62		 940.124
Dolmadı
Dolmadı
389.947		 213,68034
Dolmadı
Dolmadı
252,09818
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
70+2
70+2		 41
30
20
72		 947.796
Dolmadı
Dolmadı
402.768		 212,71978
Dolmadı
Dolmadı
249,14029
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
40
28
62		 949.887
Dolmadı
Dolmadı
428.716		 212,43964
Dolmadı
Dolmadı
243,19050
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 400+10
500+13
2000+50
5000+125		 410
321
312
444		 950.350
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 212,37175
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Uluslararası İlişkiler EA 6+0
6+0
10+0
8+0		 6
6
4
6		 955.276
530.278
Dolmadı
Dolmadı		 211,67371
249,80822
Dolmadı
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 19+0
36+0
24+0
 19
9
3
 956.084
Dolmadı
Dolmadı
 211,55354
Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 30+1
40+1
60+2
 31
16
9
 959.604
Dolmadı
Dolmadı
 211,01979
Dolmadı
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 40+1
40+1
40+1
 41
35
16
 960.916
Dolmadı
Dolmadı
 210,80283
Dolmadı
Dolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 20+1
30+1
50+2
 21
9
10
 965.494
Dolmadı
Dolmadı
 210,00832
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 1+0


 1


 968.832


 209,34342
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2


 52


 977.303


 207,11953
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0


 34


 983.007


 204,54527
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 2+0
1+0
5+0

0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
10+0
6+0

0
6
Dolmadı
Dolmadı
487.593
Dolmadı
Dolmadı
229,85039
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
8+0
8+0

1
8
Dolmadı
Dolmadı
342.112
Dolmadı
Dolmadı
263,82868
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0








AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 3+0
5+0
5+0
5+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK) Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 10+0








ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK) Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 5+0
8+0
8+0
10+0

0
3
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 5+0
25+0

 1


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 17+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 30+1
30+1
40+1
 19
15
16
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 35+0


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 25+0
5+0
21+0
26+0		 10
3
2
11		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
17+0
45+0
54+0		 3

1
37		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 21+0
11+0
27+0
36+0		 4

1
17		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 17+0
2+0
22+0
10+0		 1

2
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 45+0
12+0
52+0
47+0		 41
10
15
47		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
363.435		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
258,53080
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
27+0
27+0
15+0		 5
6
3
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
493.203		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
228,47120
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 17+0
27+0
36+0
16+0		 2
1
5
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
504.028		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225,59811
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0
7+0
10+0
13+0		 1

1
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 20+0
10+0
14+0
13+0		 6
7
10
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
422.206		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,67179
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
11+0
12+0
16+0		 2
2
5
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
447.557		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
238,91688
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 5+0
5+0
10+0
10+0		 1
3
0
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK) Uluslararası İlişkiler
(%75 İndirimli)		 EA 5+0
5+0
15+0
10+0		 4
2
1
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
511.322		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,30065

ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası İlişkiler taban puanları 2021: Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA