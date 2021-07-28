Uluslararası İlişkiler taban puanları 2021: Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Uluslararası İlişkiler taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Uluslararası İlişkiler taban puanları açıklandı mı? 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANLARI 2021 KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iktisat ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Uluslararası İlişkiler taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) (Burslu) EA 13+0

9+0

8+0

10+0 13

9

8

10 860

461

495

714 499,19831

498,49201

490,35640

500,47891 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) (Burslu) EA 21+0

14+0

20+0

20+0 21

14

20

20 1.607

1.274

2.320

4.217 485,87462

476,12465

448,32330

464,74471 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

25+1 31

31

31

26 1.919

1.880

2.100

4.010 481,45021

466,44416

451,10606

466,01219 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) (Burslu) EA 7+0

4+0

5+0

5+0 7

4

5

5 3.121

2.023

3.950

6.083 470,05817

464,41746

435,03482

455,58994 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) EA 80+2

80+2

75+2

75+2 82

82

77

77 5.098

7.927

12.700

12.011 456,25288

429,62529

408,87121

437,18283 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) (Burslu) EA 14+0

2+0

2+0

2+0 14

2

2

2 12.286

17.623

44.800

27.862 430,01830

410,43474

369,92818

411,57361 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 28+0

22+0

16+0

8+0 28

22

16

8 22.277

34.721

28.100

6.252 6.252

413,14188

390,84156

386,45179

454,81199