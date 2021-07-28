Üniversite sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümler! 2021 yılı 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümler

Geçtiğimiz aylarda YKS'ye giren ve bugün sınav sonucunu öğrenen yüzbinlerce üniversiteli adayı, üniversite bölümlerini ve puanlarını araştırarak okul tercihi yapmaya hazırlanıyor. Sözel puanı yüksek olanlar sözel bölümleri, sayısal ağırlıklı bir puan alanlar ise sayısal bölümleri inceliyor. Üniversite sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümler ve taban puanları merak ediliyor. İşte 2021 yılı 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümler.

4 YILLIK SÖZEL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)