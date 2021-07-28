Bu yıl YKS birincisi kim oldu? 2021 YKS sınavı birincisi kim oldu ve hangi şehirden çıktı, kaç kişi full çekti?

2021 YKS sonuçları için geri sayım bu sabah sona erdi. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilirken, illere göre ve sınav türlerine göre YKS birincisi ise merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, YKS birincilerinin çıktığı şehirleri paylaştı. TYT, AYT ve YDT sınavında birinci çıkaran şehirler belli oldu. Halis Aygün'ün paylaştığı verilere göre, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi şehirden çıktı ve kaç kişi full çekti? İşte, ÖSYM'nin açıklaması...

2021 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?

TYT BİRİNCİSİ 2021

TYT birincisi: Adana