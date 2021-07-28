Bu yıl YKS birincisi kim oldu? 2021 YKS sınavı birincisi kim oldu ve hangi şehirden çıktı, kaç kişi full çekti?

2021 YKS sonuçları için geri sayım bu sabah sona erdi. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilirken, illere göre ve sınav türlerine göre YKS birincisi ise merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, YKS birincilerinin çıktığı şehirleri paylaştı. TYT, AYT ve YDT sınavında birinci çıkaran şehirler belli oldu. Halis Aygün'ün paylaştığı verilere göre, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi şehirden çıktı ve kaç kişi full çekti? İşte, ÖSYM'nin açıklaması...
TYT BİRİNCİSİ 2021
TYT birincisi: Adana
AYT BİRİNCİSİ 2021
AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana
2021 YDT BİRİNCİSİ
YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa
2021-YKS Birincilerimizin İlleri— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 28, 2021
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana
YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.