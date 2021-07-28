YKS sonuçları sonrası gözler üniversite tercihlerinde: 2021 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS 2021 sonuçları açıklandı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan YKS tercihleri için de geri sayım başladı. Üniversite tercihleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında yapılacak. Üniversitesi tercihlerine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusunun yanıtı üniversite adayları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimi tercih tarihleri veYKS 2021 sonuçarı haberimizde yer alıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM tarafından bu sabah açıklandı.
|Program Kodu
|Program Adı
|Puan Türü
|Genel Kont.
|Genel Yerl.
|En Küçük Puan
|En Büyük Puan
|OB Kont.
|OB Yer.
|OBK En Küçük Puan
|OBK En Büyük Puan
|200150361
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu)
|TYT
|5
|5
|381,17173
|440,08834
|---
|---
|---
|---
|200150352
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|221,33361
|351,06405
|---
|---
|---
|---
|200150758
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
|TYT
|3
|3
|317,00025
|328,96551
|---
|---
|---
|---
|200150767
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|212,35986
|277,79740
|---
|---
|---
|---
|200150652
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|TYT
|5
|5
|326,84287
|375,41577
|---
|---
|---
|---
|200150661
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|226,94834
|292,41650
|---
|---
|---
|---
|200190038
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|3
|313,73746
|316,64944
|---
|---
|---
|---
|200190039
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|208,55541
|283,17753
|---
|---
|---
|---
|200150679
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|6
|6
|320,13835
|356,53196
|---
|---
|---
|---
|200150688
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|34
|232,75390
|261,14082
|---
|---
|---
|---
|200150025
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|380,80622
|422,92510
|---
|---
|---
|---
|200150255
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|270,14774
|373,87254
|---
|---
|---
|---
|200150404
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|5
|341,80096
|371,37151
|---
|---
|---
|---
|200150397
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|254,24193
|285,41278
|---
|---
|---
|---
|200150185
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu)
|TYT
|5
|5
|301,97749
|322,95506
|---
|---
|---
|---
|200150334
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|220,68093
|261,00519
|---
|---
|---
|---
|200150201
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu)
|TYT
|5
|5
|299,02359
|333,24432
|---
|---
|---
|---
|200150343
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|24
|186,37810
|265,37857
|---
|---
|---
|---
|200190058
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|331,80657
|377,69180
|---
|---
|---
|---
|200190059
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|241,89410
|298,50624
|---
|---
|---
|---
|200150167
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|TYT
|7
|7
|360,37229
|406,09041
|---
|---
|---
|---
|200150264
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|276,03787
|310,38816
|---
|---
|---
|---
|200150501
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
|TYT
|7
|7
|341,46900
|399,87297
|---
|---
|---
|---
|200150494
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|261,49494
|285,85234
|---
|---
|---
|---
|200150697
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu)
|TYT
|5
|5
|328,21053
|336,81732
|---
|---
|---
|---
|200150704
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|221,89182
|282,06724
|---
|---
|---
|---
|200150713
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|7
|334,05884
|492,91272
|---
|---
|---
|---
|200150722
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|215,22724
|279,81325
|---
|---
|---
|---
YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.