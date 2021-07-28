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Giriş Tarihi: 28.7.2021 07:50 Son Güncelleme: 28.7.2021 07:57

YKS sonuçları sonrası gözler üniversite tercihlerinde: 2021 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS sonuçları sonrası gözler üniversite tercihlerinde: 2021 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM YKS tercih takvimi

2021 YKS sonuçları için bekleyiş bu sabah sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan duyurudu, YKS sonuçları ve merak edilen tüm bilgileri aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açıldığı açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih tarihleri de merak konusu oldu. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS üniversite tercih tarihleri ve "YKS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...

YKS 2021 sonuçları açıklandı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan YKS tercihleri için de geri sayım başladı. Üniversite tercihleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında yapılacak. Üniversitesi tercihlerine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusunun yanıtı üniversite adayları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimi tercih tarihleri veYKS 2021 sonuçarı haberimizde yer alıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri...


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM tarafından bu sabah açıklandı.

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan
200150361 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 381,17173 440,08834 --- --- --- ---
200150352 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 28 221,33361 351,06405 --- --- --- ---
200150758 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 3 3 317,00025 328,96551 --- --- --- ---
200150767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 20 20 212,35986 277,79740 --- --- --- ---
200150652 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 5 5 326,84287 375,41577 --- --- --- ---
200150661 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 31 31 226,94834 292,41650 --- --- --- ---
200190038 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 313,73746 316,64944 --- --- --- ---
200190039 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 20 208,55541 283,17753 --- --- --- ---
200150679 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 6 6 320,13835 356,53196 --- --- --- ---
200150688 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 34 34 232,75390 261,14082 --- --- --- ---
200150025 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu) TYT 5 5 380,80622 422,92510 --- --- --- ---
200150255 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli) TYT 31 31 270,14774 373,87254 --- --- --- ---
200150404 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 341,80096 371,37151 --- --- --- ---
200150397 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 31 31 254,24193 285,41278 --- --- --- ---
200150185 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu) TYT 5 5 301,97749 322,95506 --- --- --- ---
200150334 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 31 31 220,68093 261,00519 --- --- --- ---
200150201 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 5 5 299,02359 333,24432 --- --- --- ---
200150343 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT 28 24 186,37810 265,37857 --- --- --- ---
200190058 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 5 331,80657 377,69180 --- --- --- ---
200190059 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 28 28 241,89410 298,50624 --- --- --- ---
200150167 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 7 7 360,37229 406,09041 --- --- --- ---
200150264 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 38 38 276,03787 310,38816 --- --- --- ---
200150501 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 341,46900 399,87297 --- --- --- ---
200150494 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38 38 261,49494 285,85234 --- --- --- ---
200150697 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu) TYT 5 5 328,21053 336,81732 --- --- --- ---
200150704 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli) TYT 31 31 221,89182 282,06724 --- --- --- ---
200150713 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu) TYT 7 7 334,05884 492,91272 --- --- --- ---
200150722 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 38 215,22724 279,81325 --- --- --- ---

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ



YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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YKS sonuçları sonrası gözler üniversite tercihlerinde: 2021 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM YKS tercih takvimi
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