YKS sonuçları sonrası gözler üniversite tercihlerinde: 2021 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS 2021 sonuçları açıklandı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan YKS tercihleri için de geri sayım başladı. Üniversite tercihleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında yapılacak. Üniversitesi tercihlerine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusunun yanıtı üniversite adayları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimi tercih tarihleri veYKS 2021 sonuçarı haberimizde yer alıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri...