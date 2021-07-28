Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları! 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları