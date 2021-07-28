Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları! 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|4
|SAY
|60
|2
|...
|----
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|4
|SAY
|30
|1
|631000
|218.44735
|Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|40
|1
|...
|----
|Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|104000
|395.62855
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|4
|DİL
|60
|2
|19200
|387.56691
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|30100
|374.99053
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|60
|2
|138000
|347.77134
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|140000
|347.10711
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|40
|1
|78200
|342.92073
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|35300
|369.94082
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|4
|DİL
|70
|2
|36700
|328.44943
|Matematik
|4
|SAY
|25
|1
|388000
|258.39103
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|30
|1
|457000
|243.75041
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|60
|2
|817000
|200.87992
|Sosyoloji
|4
|EA
|70
|2
|955000
|211.66419
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|592000
|237.90222
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|431000
|260.63422
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|669000
|228.00560
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|4
|EA
|20
|1
|963000
|210.39511
|İşletme
|4
|EA
|20
|1
|969000
|209.31155
|Maliye
|4
|EA
|40
|1
|898000
|217.91773
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|722000
|233.98334
|Sağlık Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|858000
|221.39878
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|916000
|216.27753
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|30
|1
|960000
|211.01979
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|117
|3
|210000
|301.28806
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|108
|3
|314000
|280.12052
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|13
|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|12
|...
|----
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|60
|2
|654000
|229.80621
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|4
|SÖZ
|60
|2
|585000
|238.92844
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|80
|2
|647000
|230.73319
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|267000
|295.19018
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Mimarlık
|4
|SAY
|60
|2
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|70
|2
|605000
|221.61604
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|4
|EA
|80
|2
|263000
|307.22612
|Ebelik
|4
|SAY
|70
|2
|234000
|308.75918
|Hemşirelik
|4
|SAY
|100
|3
|196000
|327.38289
|Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|65
|2
|294000
|285.21023
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|110
|3
|21000
|492.07086
|Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|60
|2
|144000
|361.04356
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|20
|1
|520000
|232.76539
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|30
|1
|435000
|248.03842
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|30
|1
|608000
|246.89521
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|50
|2
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|1151000
|231.40086
|Elektrik
|2
|TYT
|35
|1
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Makine
|2
|TYT
|30
|1
|1729000
|184.66262
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|20
|1
|Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|50
|2
|1718000
|205.71957
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|80
|2
|...
|----
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1684000
|191.76428
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|50
|2
|1121000
|233.77495
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|20
|1
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|2
|TYT
|30
|1
|1481000
|206.86387
|Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|40
|1
|1463000
|233.28377
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|40
|1
|1148000
|252.73325
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|2
|TYT
|30
|1
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|50
|2
|1237000
|224.77703
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
|2
|TYT
|80
|2
|660000
|304.44169
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|959000
|247.33159
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1487000
|227.79656
|Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|100
|3
|...
|----
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|50
|2
|389000
|314.30541
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|75
|2
|1312000
|219.15399
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1615000
|197.43659
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|50
|2
|757000
|265.86580
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|949000
|248.13937
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|100
|3
|...
|----
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|30
|1
|694000
|298.32984
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|50
|2
|1484000
|230.26432
|Yaşlı Bakımı (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1326000
|218.09380
|Sorgun Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|45
|2
|1691000
|208.81043
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|20
|1
|Optisyenlik
|2
|TYT
|60
|2
|909000
|251.64312
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1742000
|174.01652
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|TYT
|40
|1
|1544000
|202.47110
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Şefaatli Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|TYT
|20
|1
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|40
|1
|1142000
|232.06703
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|TYT
|40
|1
|Tapu ve Kadastro
|2
|TYT
|40
|1
|1035000
|240.82460
|Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|80
|2
|1023000
|241.85064
|Adalet (İÖ)
|2
|TYT
|70
|2
|1223000
|225.77973
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|2
|TYT
|80
|2
|838000
|258.04269
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|60
|2
|1575000
|200.29315
|Sosyal Güvenlik (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|Yozgat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|50
|2
|...
|----
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|2
|TYT
|45
|2
|...
|----
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|...
|----
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Elektrik
|2
|TYT
|50
|2
|...
|----
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|İç Mekan Tasarımı
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Makine
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|TYT
|50
|2
|...
|----
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Tarım Makineleri
|2
|TYT
|20
|1
|...
|----