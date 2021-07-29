2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları - 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sıralama ve puanları!
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|60
|2
|144000
|361.17929
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|...
|----
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|4
|DİL
|60
|2
|25300
|365.87488
|İşletme Fakültesi
|İşletme (İngilizce)
|4
|EA
|60
|2
|589000
|249.34322
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
|4
|EA
|50
|2
|568000
|252.03355
|Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
|4
|EA
|60
|2
|320000
|293.51549
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
|4
|SAY
|80
|2
|231000
|309.99512
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|70
|2
|120000
|380.35671
|Biyomühendislik (İngilizce)
|4
|SAY
|20
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|70
|2
|158000
|350.35459
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|70
|2
|237000
|307.37243
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|25
|1
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|40
|1
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|60
|2
|223000
|313.53888
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|60
|2
|...
|----
|Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|4
|EA
|50
|2
|513000
|259.54261
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|4
|EA
|50
|2
|553000
|254.02321