YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınav sonucu sorgulama işlemlerini yaparken bir yandan da üniversite tercihleri hakkında araştırmalara başladı. Bu noktada, üniversite taban & tavan puanları, başarı sıralamaları ve üniversite bölümleri gibi birçok konu yoğun olarak öğrenilmeye çalışılıyor. En çok araştırılan başlıklar arasında ise 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim konusu yer alıyor.

260, 280, 300, 320, 340, 350 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?

İşte, detaylar;