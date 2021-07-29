YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınav sonucu sorgulama işlemlerini yaparken bir yandan da üniversite tercihleri hakkında araştırmalara başladı. Bu noktada, üniversite taban & tavan puanları, başarı sıralamaları ve üniversite bölümleri gibi birçok konu yoğun olarak öğrenilmeye çalışılıyor. En çok araştırılan başlıklar arasında ise 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim konusu yer alıyor.
ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?
İşte, detaylar;
Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve lisans ile ön lisans bölümleri ÖSYM tarafından paylaşıldı.
YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.