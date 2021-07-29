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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:06 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:10

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları! 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları! 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020 (BİR ÖNCEKİ YIL)

100410969 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık EA 50 52 216,82920 241,72392 2 0 --- ---
100410793 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi EA 40 41 221,30958 248,30230 1 0 --- ---
100490183 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- --- --- --- ---
100490199 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 25 26 210,87411 285,01388 1 0 --- ---
100490202 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Endüstriyel Tasarım SAY 40 41 230,13974 310,01621 1 0 --- ---
100490203 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sigortacılık EA 20 16 189,61430 239,32962 1 0 --- ---
100410687 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 31 296,48592 396,75325 1 0 --- ---
100410678 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 421,62061 452,90148 2 2 366,05113 379,31075
100410015 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 378,80443 411,52341 2 2 317,82573 340,84317
100410024 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 356,64104 387,27522 2 1 329,72104 329,72104
100410033 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 349,50881 372,32181 2 1 300,09114 300,09114
100410042 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 374,33057 425,74743 2 2 333,59718 343,62861
100410069 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 284,14294 341,23861 2 0 --- ---
100430267 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 50 52 261,28023 286,15223 2 0 --- ---
100410078 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 52 239,74051 307,88158 2 0 --- ---
100430319 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) SÖZ 40 41 217,60763 254,09569 1 0 --- ---
100410924 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 40 41 218,36615 351,04759 1 0 --- ---
100410103 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 20 21 258,12648 307,02976 1 0 --- ---
100410112 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 50 51 269,62601 321,90033 2 1 255,91884 255,91884
100410809 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 62 276,19400 298,17534 2 0 --- ---
100490197 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 60 60 374,57335 391,57788 2 2 295,20508 298,14233
100410121 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 237,61477 311,63578 2 0 --- ---
100430055 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 60 62 220,44675 311,78593 2 0 --- ---
100410139 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 259,16218 339,57138 2 1 225,17677 225,17677
100430064 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 237,55968 377,14709 2 0 --- ---
100410148 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 294,81930 365,83112 2 0 --- ---
100430073 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 72 263,99776 292,72361 2 0 --- ---
100410784 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 60 336,43558 401,49023 2 2 261,13599 303,10045
100430531 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) EA 60 60 325,77271 336,25215 2 2 231,64130 237,10794
100410157 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon SÖZ 60 62 262,66476 391,46910 2 0 --- ---
100410836 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 140 140 410,66944 434,23654 4 4 381,45202 391,60784
100410166 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 60 62 225,17070 289,88313 2 0 --- ---
100410175 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 60 62 226,74423 333,33795 2 0 --- ---
100410184 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 60 62 236,46335 329,72040 2 0 --- ---
100410193 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 90 92 239,91548 286,74836 3 1 225,57303 225,57303
100430107 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 40 41 226,04569 308,51190 1 0 --- ---
100410978 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 253,37307 332,05730 2 0 --- ---
100430655 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 229,65715 310,71941 1 0 --- ---
100490204 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70 72 223,52374 328,34312 2 0 --- ---
100490200 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- --- --- --- ---
100410766 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 110 112 300,09228 397,13397 3 1 285,63527 285,63527
100430522 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90 93 276,70716 314,43116 3 0 --- ---
100410696 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği SAY 60 32 283,39488 307,09708 2 0 --- ---
100410872 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 --- --- --- --- --- ---
100410633 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği SAY 80 47 283,51790 346,89898 2 0 --- ---
100410218 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 30 3 293,82320 297,92405 1 0 --- ---
100410536 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 30 2 322,37718 326,80403 1 0 --- ---
100410624 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 50 11 283,72367 386,22699 2 0 --- ---
100410493 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 20 5 283,59256 315,54142 1 0 --- ---
100410236 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği SAY 10 4 285,65007 350,07029 1 0 --- ---
100410245 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY 20 0 --- --- 1 0 --- ---
100490191 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi EA 50 50 313,76642 331,49152 2 2 248,02044 284,81889
100410987 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet EA 50 51 276,59698 315,61673 2 1 236,03423 236,03423
100410651 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 62 301,43057 354,34719 2 0 --- ---
100410669 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 2 285,11890 288,53314 1 0 --- ---
100410615 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 60 62 288,03198 383,63233 2 0 --- ---
100410712 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 32 283,41183 331,75018 2 0 --- ---
100410599 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği SAY 20 9 283,84563 295,66155 1 0 --- ---
100410827 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 348,64527 416,55917 2 2 298,77311 319,77548
100430567 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60 61 333,61532 361,81980 2 1 219,98605 219,98605
100410818 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 30 31 212,15884 259,78963 1 0 --- ---
100410933 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 50 52 280,42841 402,46841 2 0 --- ---
100430601 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40 41 259,49125 301,94516 1 0 --- ---
100410324 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 80 80 392,24590 430,29291 2 2 311,11154 317,39941

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Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları! 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
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