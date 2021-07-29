ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020 (BİR ÖNCEKİ YIL)
|100410969
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık
|EA
|50
|52
|216,82920
|241,72392
|2
|0
|---
|---
|100410793
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi
|EA
|40
|41
|221,30958
|248,30230
|1
|0
|---
|---
|100490183
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|100490199
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Finans Yönetimi
|EA
|25
|26
|210,87411
|285,01388
|1
|0
|---
|---
|100490202
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Endüstriyel Tasarım
|SAY
|40
|41
|230,13974
|310,01621
|1
|0
|---
|---
|100490203
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sigortacılık
|EA
|20
|16
|189,61430
|239,32962
|1
|0
|---
|---
|100410687
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30
|31
|296,48592
|396,75325
|1
|0
|---
|---
|100410678
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|421,62061
|452,90148
|2
|2
|366,05113
|379,31075
|100410015
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|378,80443
|411,52341
|2
|2
|317,82573
|340,84317
|100410024
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|61
|356,64104
|387,27522
|2
|1
|329,72104
|329,72104
|100410033
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|61
|349,50881
|372,32181
|2
|1
|300,09114
|300,09114
|100410042
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|374,33057
|425,74743
|2
|2
|333,59718
|343,62861
|100410069
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|60
|62
|284,14294
|341,23861
|2
|0
|---
|---
|100430267
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|50
|52
|261,28023
|286,15223
|2
|0
|---
|---
|100410078
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|50
|52
|239,74051
|307,88158
|2
|0
|---
|---
|100430319
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|217,60763
|254,09569
|1
|0
|---
|---
|100410924
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|40
|41
|218,36615
|351,04759
|1
|0
|---
|---
|100410103
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|258,12648
|307,02976
|1
|0
|---
|---
|100410112
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|50
|51
|269,62601
|321,90033
|2
|1
|255,91884
|255,91884
|100410809
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60
|62
|276,19400
|298,17534
|2
|0
|---
|---
|100490197
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|60
|60
|374,57335
|391,57788
|2
|2
|295,20508
|298,14233
|100410121
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|237,61477
|311,63578
|2
|0
|---
|---
|100430055
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|60
|62
|220,44675
|311,78593
|2
|0
|---
|---
|100410139
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|81
|259,16218
|339,57138
|2
|1
|225,17677
|225,17677
|100430064
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|237,55968
|377,14709
|2
|0
|---
|---
|100410148
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|72
|294,81930
|365,83112
|2
|0
|---
|---
|100430073
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|263,99776
|292,72361
|2
|0
|---
|---
|100410784
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|60
|336,43558
|401,49023
|2
|2
|261,13599
|303,10045
|100430531
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ)
|EA
|60
|60
|325,77271
|336,25215
|2
|2
|231,64130
|237,10794
|100410157
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon
|SÖZ
|60
|62
|262,66476
|391,46910
|2
|0
|---
|---
|100410836
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|140
|140
|410,66944
|434,23654
|4
|4
|381,45202
|391,60784
|100410166
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|60
|62
|225,17070
|289,88313
|2
|0
|---
|---
|100410175
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|60
|62
|226,74423
|333,33795
|2
|0
|---
|---
|100410184
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)
|EA
|60
|62
|236,46335
|329,72040
|2
|0
|---
|---
|100410193
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|90
|92
|239,91548
|286,74836
|3
|1
|225,57303
|225,57303
|100430107
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|40
|41
|226,04569
|308,51190
|1
|0
|---
|---
|100410978
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|253,37307
|332,05730
|2
|0
|---
|---
|100430655
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|40
|41
|229,65715
|310,71941
|1
|0
|---
|---
|100490204
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|70
|72
|223,52374
|328,34312
|2
|0
|---
|---
|100490200
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|100410766
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|110
|112
|300,09228
|397,13397
|3
|1
|285,63527
|285,63527
|100430522
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ)
|SÖZ
|90
|93
|276,70716
|314,43116
|3
|0
|---
|---
|100410696
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|60
|32
|283,39488
|307,09708
|2
|0
|---
|---
|100410872
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|100410633
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği
|SAY
|80
|47
|283,51790
|346,89898
|2
|0
|---
|---
|100410218
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|30
|3
|293,82320
|297,92405
|1
|0
|---
|---
|100410536
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
|SAY
|30
|2
|322,37718
|326,80403
|1
|0
|---
|---
|100410624
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|50
|11
|283,72367
|386,22699
|2
|0
|---
|---
|100410493
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|5
|283,59256
|315,54142
|1
|0
|---
|---
|100410236
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği
|SAY
|10
|4
|285,65007
|350,07029
|1
|0
|---
|---
|100410245
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|SAY
|20
|0
|---
|---
|1
|0
|---
|---
|100490191
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi
|EA
|50
|50
|313,76642
|331,49152
|2
|2
|248,02044
|284,81889
|100410987
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet
|EA
|50
|51
|276,59698
|315,61673
|2
|1
|236,03423
|236,03423
|100410651
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|301,43057
|354,34719
|2
|0
|---
|---
|100410669
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|2
|285,11890
|288,53314
|1
|0
|---
|---
|100410615
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|288,03198
|383,63233
|2
|0
|---
|---
|100410712
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|32
|283,41183
|331,75018
|2
|0
|---
|---
|100410599
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|20
|9
|283,84563
|295,66155
|1
|0
|---
|---
|100410827
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60
|60
|348,64527
|416,55917
|2
|2
|298,77311
|319,77548
|100430567
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
|SÖZ
|60
|61
|333,61532
|361,81980
|2
|1
|219,98605
|219,98605
|100410818
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|30
|31
|212,15884
|259,78963
|1
|0
|---
|---
|100410933
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|50
|52
|280,42841
|402,46841
|2
|0
|---
|---
|100430601
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ)
|DİL
|40
|41
|259,49125
|301,94516
|1
|0
|---
|---
|100410324
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|80
|392,24590
|430,29291
|2
|2
|311,11154
|317,39941