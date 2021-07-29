Akdeniz Üniversitesi taban puanları listesi! 2021 Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|110
|3
|22700
|489.55612
|Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|60
|2
|28500
|355.20803
|Arkeoloji
|4
|EA
|60
|2
|593000
|248.87123
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|60
|2
|95900
|335.17691
|Coğrafya (İÖ)
|4
|SÖZ
|40
|1
|163000
|312.97649
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|40
|1
|61400
|254.58760
|Felsefe
|4
|EA
|70
|2
|511000
|259.82973
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|4
|DİL
|70
|2
|13800
|407.06126
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
|4
|DİL
|50
|2
|17300
|394.25782
|Latin Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|30
|1
|46900
|296.33490
|Psikoloji
|4
|EA
|90
|3
|32200
|403.28908
|Rus Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|40
|1
|25900
|363.93323
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|60
|2
|229000
|296.92553
|Sosyoloji
|4
|EA
|60
|2
|284000
|301.86162
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|121000
|325.98353
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|60
|2
|86200
|339.23600
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|50
|2
|140000
|319.78240
|Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|206000
|322.09022
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|57700
|446.34207
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|70
|2
|8670
|430.68082
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|70
|2
|15000
|394.71916
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|8790
|408.36721
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|70
|2
|56700
|386.44804
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|77200
|375.34173
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|43500
|363.31145
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|15200
|394.42676
|Fen Fakültesi
|Biyoloji
|4
|SAY
|55
|2
|342000
|270.21779
|Fizik
|4
|SAY
|25
|1
|350000
|268.02399
|Kimya
|4
|SAY
|25
|1
|292000
|286.09217
|Matematik
|4
|SAY
|70
|2
|226000
|312.50788
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|4
|SAY
|30
|1
|339000
|271.13260
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Sinema ve Televizyon
|4
|SÖZ
|60
|2
|96400
|334.95480
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|4
|SAY
|200
|5
|120000
|380.52264
|Hukuk Fakültesi
|4
|EA
|250
|7
|11700
|431.40881
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|70
|2
|458000
|267.91831
|Ekonometri
|4
|EA
|60
|2
|548000
|254.69037
|İktisat
|4
|EA
|80
|2
|401000
|277.47546
|İşletme
|4
|EA
|80
|2
|357000
|285.79059
|Maliye
|4
|EA
|80
|2
|327000
|292.04196
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|90
|3
|222000
|318.47514
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|80
|2
|360000
|285.14429
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|70
|2
|203000
|324.27034
|Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|329000
|291.67839
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|135
|4
|77900
|343.04859
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|15
|...
|----
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|80
|2
|151000
|316.51779
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|80
|2
|99600
|333.74150
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|80
|2
|72600
|345.65462
|Reklamcılık
|4
|SÖZ
|70
|2
|131000
|322.71742
|Kemer Denizcilik Fakültesi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|320000
|293.65266
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|4
|EA
|70
|2
|188000
|329.38376
|Hemşirelik
|4
|SAY
|75
|2
|152000
|355.23223
|Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|60
|2
|271000
|305.07480
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|30
|1
|284000
|301.88689
|Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
|4
|EA
|1
|...
|----
|Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|80
|2
|37200
|368.28703
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
|4
|SÖZ
|80
|2
|54800
|355.66137
|Rekreasyon Yönetimi
|4
|SÖZ
|50
|2
|314000
|280.16551
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|40
|1
|562000
|252.77535
|Turizm Rehberliği
|4
|DİL
|60
|2
|33300
|339.43519
|Turizm Rehberliği (İÖ)
|4
|DİL
|40
|1
|38100
|323.97543
|Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
|4
|SAY
|70
|2
|179000
|337.12356
|Mimarlık
|4
|SAY
|90
|3
|99800
|399.85296
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|70
|2
|333000
|272.93016
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|70
|2
|344000
|269.75046
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|70
|2
|43700
|462.70141
|Çevre Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|71000
|431.19324
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|60
|2
|98700
|401.01481
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|...
|----
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|232000
|309.40365
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|191000
|329.97174
|Jeoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|110000
|389.49959
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|80
|2
|103000
|397.11249
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|60
|2
|...
|----
|Gerontoloji
|4
|SAY
|60
|2
|367000
|263.52869
|Serik İşletme Fakültesi
|Ekonomi ve Finans
|4
|EA
|60
|2
|632000
|244.01627
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|30
|1
|642000
|242.91527
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|50
|2
|399000
|277.74022
|Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|482000
|239.12919
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|280
|7
|5990
|519.28818
|Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|70
|2
|10900
|403.18631
|Rekreasyon Yönetimi
|4
|SÖZ
|50
|2
|210000
|301.25029
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|70
|2
|444000
|270.19440
|Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
|4
|EA
|50
|2
|304000
|297.16805
|Turizm Rehberliği
|4
|DİL
|50
|2
|23200
|373.49767
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|60
|2
|399000
|277.74115
|Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu)
|4
|EA
|2
|619000
|245.58172
|Pazarlama
|4
|EA
|60
|2
|585000
|249.86988
|Pazarlama (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|656000
|241.30351
|Sigortacılık
|4
|EA
|50
|2
|708000
|235.47901
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|4
|EA
|60
|2
|247000
|311.34427
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|340000
|289.22442
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|60
|2
|150000
|343.12099
|Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|203000
|324.35386
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|40
|1
|306000
|281.24121
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|40
|1
|217000
|316.74433
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|40
|1
|375000
|282.34173
|Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu)
|4
|EA
|1
|543000
|255.32203
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|4
|SAY
|35
|1
|365000
|264.02410
|Tarımsal Biyoteknoloji
|4
|SAY
|40
|1
|387000
|258.56377
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|4
|SAY
|35
|1
|457000
|243.68416
|Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|40
|1
|349000
|268.27608
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|4
|SAY
|40
|1
|386000
|258.76426
|Zootekni
|4
|SAY
|40
|1
|457000
|243.72750
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|70
|2
|479000
|299.56132
|Adalet (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|606000
|282.47366
|Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
|Turist Rehberliği
|2
|TYT
|60
|2
|941000
|248.80232
|Elmalı Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|30
|1
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|45
|2
|820000
|259.76725
|Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|1
|...
|----
|Elektrik
|2
|TYT
|40
|1
|1336000
|235.79312
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1296000
|220.35028
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|30
|1
|1411000
|211.88291
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|45
|2
|1530000
|203.45794
|Pazarlama
|2
|TYT
|25
|1
|1560000
|201.35554
|Seracılık
|2
|TYT
|30
|1
|1724000
|186.22982
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|45
|2
|1000000
|265.29935
|Tarım Makineleri
|2
|TYT
|35
|1
|1727000
|185.34945
|Finike Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|35
|1
|1552000
|201.90381
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|2
|TYT
|80
|2
|1061000
|238.66396
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|60
|2
|1396000
|231.70677
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|1496000
|225.83782
|Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|70
|2
|631000
|279.48047
|İkram Hizmetleri
|2
|TYT
|45
|2
|1671000
|192.91563
|Pastacılık ve Ekmekçilik
|2
|TYT
|30
|1
|901000
|252.36945
|Korkuteli Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|30
|1
|1695000
|190.62485
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|40
|1
|929000
|267.31433
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|2
|TYT
|35
|1
|1314000
|219.04078
|Maliye
|2
|TYT
|70
|2
|1502000
|224.30144
|Mantarcılık
|2
|TYT
|20
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|40
|1
|1508000
|204.95909
|Pazarlama
|2
|TYT
|25
|1
|1659000
|193.99504
|Kumluca Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|40
|1
|1671000
|192.93227
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|40
|1
|1449000
|209.15640
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|40
|1
|1470000
|207.64473
|Seracılık
|2
|TYT
|40
|1
|1688000
|191.29023
|Manavgat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|60
|2
|573000
|286.58660
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|612000
|281.74781
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|825000
|259.27488
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|60
|2
|718000
|269.88323
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1026000
|241.61105
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|80
|2
|1380000
|214.12191
|İşletme Yönetimi (İÖ)
|2
|TYT
|70
|2
|1598000
|198.69840
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|70
|2
|1608000
|219.07828
|Organik Tarım
|2
|TYT
|40
|1
|1540000
|202.71785
|Pazarlama
|2
|TYT
|40
|1
|1436000
|210.07609
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|80
|2
|1158000
|230.79622
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
|2
|TYT
|70
|2
|1400000
|212.66301
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|2
|TYT
|60
|2
|1375000
|214.45859
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|549000
|289.64159
|Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|2
|...
|----
|Diyaliz
|2
|TYT
|70
|2
|591000
|306.39856
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|70
|2
|510000
|319.73777
|Fizyoterapi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|465000
|301.60524
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|70
|2
|349000
|347.08016
|İlk ve Acil Yardım (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|329000
|326.45204
|İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|2
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|70
|2
|578000
|285.94133
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|369000
|318.12567
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|455000
|303.12177
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|638000
|304.29333
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|711000
|294.98201
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|65
|2
|712000
|270.46454
|Yaşlı Bakımı (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|853000
|256.62603
|Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|2
|TYT
|30
|1
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|50
|2
|1003000
|265.37256
|Geleneksel El Sanatları
|2
|TYT
|20
|1
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|60
|2
|1029000
|264.02756
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|60
|2
|1359000
|215.68694
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|65
|2
|983000
|245.26228
|Moda Tasarımı
|2
|TYT
|50
|2
|1130000
|233.06621
|Optisyenlik
|2
|TYT
|75
|2
|535000
|291.49576
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|2
|TYT
|30
|1
|1697000
|190.36017
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|1199000
|248.79194
|Sahne ve Dekor Tasarımı
|2
|TYT
|25
|1
|1373000
|214.60234
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1463000
|208.11234
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|65
|2
|1339000
|217.12240
|Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|75
|2
|852000
|256.77223
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1042000
|240.27876
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|75
|2
|1154000
|231.12016
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1338000
|217.22278
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|TYT
|75
|2
|1233000
|225.02280
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1430000
|210.49646
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|75
|2
|997000
|244.06780
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1197000
|227.73836
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|75
|2
|1046000
|239.89679
|İşletme Yönetimi (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1262000
|222.84151
|Medya ve İletişim
|2
|TYT
|75
|2
|927000
|250.05397
|Medya ve İletişim (İÖ)
|2
|TYT
|70
|2
|1356000
|234.13228
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|140
|4
|1420000
|234.47974
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|2
|TYT
|140
|4
|1352000
|216.18176
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|TYT
|55
|2
|1057000
|239.01528
|Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)
|2
|TYT
|55
|2
|1339000
|217.08878
|Pazarlama
|2
|TYT
|75
|2
|1226000
|225.56796
|Pazarlama (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1403000
|212.46212
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|2
|TYT
|75
|2
|654000
|276.91294
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|855000
|256.47049
|Sosyal Hizmetler
|2
|TYT
|75
|2
|691000
|272.76632
|Sosyal Hizmetler (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|918000
|250.84026
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|75
|2
|1135000
|256.10269
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1136000
|232.58520
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|60
|2
|1488000
|206.39218
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|2
|TYT
|75
|2
|1381000
|234.91117
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
|2
|TYT
|75
|2
|1318000
|218.71994
|Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|70
|2
|375000
|317.01221
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|2
|TYT
|65
|2
|511000
|294.90886
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|70
|2
|709000
|270.78576
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|844000
|257.51827
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|2
|TYT
|65
|2
|1415000
|235.53790
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1252000
|223.61720
|Çevre Koruma ve Kontrol
|2
|TYT
|55
|2
|940000
|248.93271
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|TYT
|45
|2
|1435000
|210.12305
|Elektrik
|2
|TYT
|65
|2
|742000
|267.35665
|Elektrik (İÖ)
|2
|TYT
|55
|2
|986000
|244.93867
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1275000
|239.00931
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1152000
|251.81694
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|70
|2
|726000
|269.02032
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|2
|TYT
|45
|2
|1215000
|226.42424
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|1
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|70
|2
|684000
|273.49378
|İnşaat Teknolojisi (İÖ)
|2
|TYT
|70
|2
|987000
|244.86745
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|2
|TYT
|55
|2
|1262000
|245.43102
|Makine
|2
|TYT
|70
|2
|748000
|266.77130
|Makine (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1240000
|249.81065
|Mekatronik
|2
|TYT
|70
|2
|632000
|279.43442
|Mekatronik (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|876000
|254.55596
|Mobilya ve Dekorasyon
|2
|TYT
|60
|2
|1533000
|225.63570
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
|2
|TYT
|60
|2
|976000
|245.79229
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1117000
|234.05552
|Organik Tarım
|2
|TYT
|70
|2
|1104000
|235.17591
|Organik Tarım (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1362000
|215.41007
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|65
|2
|1083000
|257.66718
|Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
|2
|TYT
|45
|2
|1013000
|242.73068
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|70
|2
|651000
|277.26314
|Yapı Denetimi
|2
|TYT
|70
|2
|1131000
|232.98105
|Yapı Denetimi (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1224000
|225.74727