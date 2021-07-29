Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021! Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi

Ankara Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Ankara Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Ankara Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite
|Fakülte
|Bölüm
|Puan Türü
|Genel Kont.
|Yerleşen
|Taban Puan
|Tavan Puan
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC)
|DİL
|1
|0
|—
|—
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC)
|DİL
|1
|0
|—
|—
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Jeofizik Müh.
|SAY
|15
|0
|—
|—
|ANKARA Ü.
|Tıp Fak.
|Tıp Fak. (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|532,59951
|535,80802
|ANKARA Ü.
|Tıp Fak.
|Tıp Fak.
|SAY
|320
|320
|528,03669
|536,91259
|ANKARA Ü.
|Diş Hekimliği Fak.
|Diş Hekimliği Fak.
|SAY
|140
|140
|490,49886
|497,23767
|ANKARA Ü.
|Diş Hekimliği Fak.
|Diş Hekimliği Fak. (İngilizce)
|SAY
|30
|30
|489,31062
|500,34535
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Bilgisayar Müh. (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|486,29577
|509,89476
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|474,50575
|499,01264
|ANKARA Ü.
|Eczacılık Fak.
|Eczacılık Fak.
|SAY
|140
|140
|472,57294
|511,30114
|ANKARA Ü.
|Eczacılık Fak.
|Eczacılık Fak. (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|471,18297
|527,58292
|ANKARA Ü.
|Hukuk Fak.
|Hukuk Fak.
|EA
|550
|550
|467,40221
|519,38327
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Bilgisayar Müh.
|SAY
|80
|80
|467,06589
|485,83267
|ANKARA Ü.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fak. (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|455,21295
|481,98576
|ANKARA Ü.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fak.
|SAY
|165
|165
|444,93616
|490,18537
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Psikoloji
|EA
|100
|100
|427,08547
|445,77844
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|60
|425,71951
|452,20634
|ANKARA Ü.
|Sağlık Bilimleri Fak.
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|80
|80
|424,99174
|448,72262
|ANKARA Ü.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Özel Eğitim Öğr.
|SÖZ
|80
|80
|417,28213
|449,26109
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|50
|50
|415,01419
|448,69024
|ANKARA Ü.
|Hemşirelik Fak.
|Hemşirelik
|SAY
|180
|180
|414,44041
|472,27202
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|50
|52
|414,40954
|440,92033
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Biyomedikal Müh. (İngilizce)
|SAY
|65
|65
|413,61104
|449,43703
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50
|52
|412,09986
|480,92973
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Sinoloji
|DİL
|30
|31
|405,93093
|495,24898
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)
|DİL
|40
|41
|401,82994
|478,62384
|ANKARA Ü.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|401,38837
|495,74000
|ANKARA Ü.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Okul Öncesi Öğr.
|SÖZ
|70
|70
|400,67324
|429,80377
|ANKARA Ü.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat (İngilizce)
|SÖZ
|20
|20
|399,87054
|444,72197
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Kimya Müh. (İngilizce)
|SAY
|100
|101
|396,50428
|436,71402
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Tarih
|SÖZ
|70
|70
|392,16932
|451,34676
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|388,60286
|451,90868
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|DİL
|30
|31
|387,97837
|452,08291
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60
|60
|385,50611
|431,17717
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Dilbilimi
|DİL
|40
|41
|381,60126
|497,04486
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Politika ve Ekonomi (İngilizce)
|EA
|40
|40
|380,49902
|422,56464
|ANKARA Ü.
|İletişim Fak.
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60
|60
|379,34140
|459,84167
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|378,47558
|444,92790
|ANKARA Ü.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Sınıf Öğr.
|EA
|70
|70
|378,12747
|402,49583
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Enerji Müh. (İngilizce)
|SAY
|35
|35
|378,02473
|426,21282
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Biyoloji (İngilizce)
|SAY
|30
|30
|374,71974
|450,83756
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İşletme (İngilizce)
|EA
|30
|30
|374,17966
|399,38884
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)
|DİL
|50
|52
|367,59799
|424,50445
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Maliye
|EA
|60
|60
|367,07488
|392,12947
|ANKARA Ü.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Sosyal Bilgiler Öğr.
|SÖZ
|60
|60
|366,65477
|400,58919
|ANKARA Ü.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|230
|230
|365,21268
|475,18703
|ANKARA Ü.
|İletişim Fak.
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|62
|363,73059
|443,90817
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|60
|61
|361,92889
|416,23157
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|71
|359,83282
|417,75545
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100
|103
|358,71173
|490,71722
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Matematik
|SAY
|60
|60
|358,60305
|409,47398
|ANKARA Ü.
|İletişim Fak.
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|60
|355,13028
|413,54383
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İşletme
|EA
|60
|61
|354,74604
|405,59447
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Coğrafya
|SÖZ
|50
|50
|352,75130
|411,15570
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Gıda Müh. (İngilizce)
|SAY
|90
|93
|347,60408
|394,65060
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
|DİL
|50
|52
|347,08389
|404,98681
|ANKARA Ü.
|Sağlık Bilimleri Fak.
|Çocuk Gelişimi
|EA
|60
|60
|344,42571
|370,25429
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC)
|DİL
|1
|1
|341,66309
|341,66309
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Kimya (İngilizce)
|SAY
|20
|21
|338,01792
|420,10505
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Coğrafya (İngilizce)
|SÖZ
|40
|41
|337,92646
|386,21643
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Matematik (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|337,48432
|452,54991
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Sosyoloji
|EA
|50
|51
|334,08234
|412,50867
|ANKARA Ü.
|Sağlık Bilimleri Fak.
|Sosyal Hizmet
|EA
|80
|80
|333,91041
|371,96597
|ANKARA Ü.
|Hemşirelik Fak.
|Ebelik
|SAY
|120
|120
|332,75065
|376,26307
|ANKARA Ü.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|50
|52
|330,80556
|365,77013
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|40
|41
|330,02410
|431,54917
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50
|52
|328,32421
|453,64756
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30
|31
|323,06014
|444,96124
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Fizik Müh. (İngilizce)
|SAY
|50
|52
|316,44996
|421,49417
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|50
|52
|312,93156
|392,75593
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Arkeoloji (İngilizce)
|EA
|20
|21
|308,61078
|423,63355
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Bitki Koruma
|SAY
|45
|45
|306,97577
|454,35734
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Felsefe (İngilizce)
|EA
|40
|41
|305,10056
|392,42530
|ANKARA Ü.
|Sağlık Bilimleri Fak.
|Sağlık Yönetimi
|EA
|80
|82
|304,42416
|363,04180
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Felsefe
|EA
|40
|41
|300,45825
|395,66673
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Halkbilimi
|SÖZ
|50
|51
|300,29659
|399,97292
|ANKARA Ü.
|Sağlık Bilimleri Fak.
|Ortez ve Protez
|SAY
|55
|55
|296,61420
|342,15342
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Kimya
|SAY
|60
|62
|290,55037
|338,57719
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Sümeroloji
|SÖZ
|20
|21
|290,07231
|380,09997
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Tarım Ekonomisi
|EA
|50
|51
|289,85807
|382,83013
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Jeofizik Müh. (İngilizce)
|SAY
|15
|4
|288,98395
|323,92692
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|35
|36
|288,67370
|359,50966
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|40
|41
|288,53801
|340,79611
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20
|21
|286,55532
|329,39199
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Biyoloji
|SAY
|90
|92
|286,50732
|372,67993
|ANKARA Ü.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.
|SAY
|20
|7
|284,14403
|310,34353
|ANKARA Ü.
|Mühendislik Fak.
|Jeoloji Müh. (İngilizce)
|SAY
|40
|27
|283,36333
|334,46428
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|İstatistik
|SAY
|60
|62
|282,03684
|304,36535
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|75
|77
|279,34427
|322,86081
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Fizik
|SAY
|30
|31
|278,87059
|445,26633
|ANKARA Ü.
|Fen Fak.
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|40
|40
|275,81854
|357,18067
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|45
|47
|275,69139
|358,24308
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh.
|SAY
|45
|47
|269,78945
|411,69415
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Tarla Bitkileri
|SAY
|45
|46
|266,29980
|362,35293
|ANKARA Ü.
|Uygulamalı Bilimler Fak.
|Aktüerya Bilimleri
|SAY
|60
|62
|264,42945
|278,00533
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Antropoloji
|EA
|40
|41
|263,12763
|400,51661
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100
|103
|260,47830
|499,98785
|ANKARA Ü.
|Uygulamalı Bilimler Fak.
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|EA
|70
|72
|259,74912
|421,06355
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Klasik Arkeoloji
|EA
|40
|41
|259,60700
|421,09514
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Zootekni
|SAY
|45
|47
|259,03578
|317,95984
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Su Ürünleri Müh. (İngilizce)
|SAY
|30
|31
|257,75311
|309,96297
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe)
|DİL
|30
|31
|256,67586
|369,87367
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|103
|254,30504
|441,63404
|ANKARA Ü.
|Güzel Sanatlar Fak.
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|EA
|40
|41
|249,34471
|332,96669
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Su Ürünleri Müh.
|SAY
|30
|31
|248,70500
|334,98340
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|EA
|30
|31
|248,59418
|300,34143
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|50
|52
|247,63775
|277,32283
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100
|103
|244,79267
|455,34281
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|30
|31
|242,68105
|382,46956
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Fars Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|241,58297
|403,79683
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim)
|EA
|100
|103
|241,56154
|391,70539
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|35
|36
|237,78565
|312,79919
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|103
|236,81975
|398,95585
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Coğrafya (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|103
|236,26614
|389,95289
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|103
|234,33872
|405,86492
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|103
|234,28176
|387,04643
|ANKARA Ü.
|Ziraat Fak.
|Süt Teknolojisi
|SAY
|25
|26
|230,10575
|261,33175
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Hititoloji
|DİL
|20
|21
|227,92361
|311,07722
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Hungaroloji
|DİL
|30
|31
|227,35222
|323,12970
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|İşletme (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
|EA
|100
|103
|221,57664
|393,74695
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca)
|DİL
|20
|21
|213,39397
|256,50819
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20
|3
|211,94534
|328,75275
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Hindoloji
|DİL
|30
|29
|197,91786
|493,41009
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Aktüerya Bilimleri (Uzaktan Öğretim)
|SAY
|50
|36
|194,92398
|323,52315
|ANKARA Ü.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice)
|DİL
|20
|9
|194,12114
|306,00326
|ANKARA Ü.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|Sinoloji (Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100
|57
|192,71743
|444,64032