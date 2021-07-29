Atılım Üniversitesi taban puanları- 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Atılım Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Atılım Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj (Burslu İng.)
|SAY
|3
|515,5645
|7,442
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıp (Burslu İng.)
|SAY
|10
|510,1564
|9,963
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıp (%25 İnd. İng.)
|SAY
|12
|486,7228
|24,730
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıp (Ücretli İng.)
|SAY
|48
|470,6893
|37,184
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|12
|463,012
|43,457
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|9
|460,6983
|45,350
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|6
|460,3631
|45,622
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|11
|450,3346
|54,268
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|7
|443,9213
|59,885
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|8
|442,6164
|61,009
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|8
|430,5757
|71,500
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|6
|429,8492
|72,142
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Burslu)
|EA
|30
|426,4098
|13,919
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.)
|DİL
|7
|425,2077
|9,715
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Burslu)
|SAY
|5
|424,5159
|76,764
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Burslu İng.)
|SAY
|5
|424,2408
|77,027
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Otomotiv Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|5
|423,6095
|77,586
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|4
|410,4861
|89,669
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Burslu İng.)
|SAY
|9
|405,8728
|94,002
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Burslu İng.)
|EA
|10
|404,8688
|30,353
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uçak Elektrik ve Elektroniği (Burslu İng.)
|SAY
|6
|397,9926
|101,648
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.)
|DİL
|7
|396,4574
|16,666
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|5
|393,8456
|105,820
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|5
|386,3643
|113,703
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|7
|381,3615
|119,145
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu İng.)
|SAY
|6
|375,5685
|125,824
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (%25 İnd.)
|EA
|89
|373,2739
|81,288
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
|EA
|10
|364,4271
|99,681
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Burslu)
|SAY
|6
|363,9457
|140,041
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Burslu İng.)
|SAY
|4
|363,679
|140,370
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik (Burslu İng.)
|SAY
|7
|358,0292
|147,815
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu)
|EA
|6
|349,4961
|133,703
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Burslu İng.)
|EA
|5
|349,1352
|134,609
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Burslu İng.)
|EA
|6
|346,9285
|139,979
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|8
|346,7511
|70,471
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Burslu İng.)
|EA
|8
|337,0554
|165,759
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|34
|336,7608
|179,529
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
|EA
|8
|335,0213
|171,413
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Burslu İng.)
|EA
|6
|333,9027
|174,603
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu İng.)
|EA
|8
|331,4403
|181,720
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.)
|SAY
|68
|325,6209
|199,179
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (%25 İnd. İng.)
|EA
|10
|323,2147
|206,774
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu)
|EA
|4
|320,779
|214,624
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (%25 İnd. İng.)
|SAY
|54
|318,4844
|213,140
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Burslu)
|EA
|6
|317,0047
|227,167
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Maliye (Burslu)
|EA
|7
|314,9936
|234,108
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Burslu)
|EA
|3
|314,4446
|236,072
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|46
|306,2899
|239,327
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Adalet (Burslu)
|TYT
|6
|301,9693
|462,696
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|37
|297,5867
|260,517
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd. İng.)
|SAY
|59
|289,1431
|283,029
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Burslu İng.)
|EA
|4
|276,1546
|408,305
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (%25 İnd. İng.)
|SAY
|25
|267,9296
|350,397
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj (Ücretli İng.)
|SAY
|22
|263,8016
|366,133
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Ücretli İng.)
|EA
|49
|261,3911
|500,363
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd. İng.)
|SAY
|51
|254,3543
|405,358
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İnd.)
|EA
|40
|251,2672
|573,710
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (%50 İnd. İng.)
|EA
|25
|247,942
|600,030
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.)
|DİL
|40
|247,1
|64,270
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (%50 İnd.)
|SAY
|37
|244,7593
|451,525
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uçak Elektrik ve Elektroniği (%25 İnd. İng.)
|SAY
|37
|240,4589
|474,469
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
|EA
|17
|234,6209
|715,898
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İnd. İng.)
|SAY
|37
|233,1993
|516,954
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İnd.)
|EA
|37
|228,3216
|779,016
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik (%25 İnd. İng.)
|SAY
|41
|219,7829
|620,105
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd. İng.)
|EA
|46
|219,1322
|884,114
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd.)
|EA
|47
|218,3569
|892,929
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (%50 İnd. İng.)
|EA
|37
|216,6035
|912,143
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (%50 İnd. İng.)
|SAY
|23
|216,342
|645,519
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Maliye (%50 İnd.)
|EA
|38
|213,9476
|937,885
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Adalet (%50 İnd.)
|TYT
|34
|213,843
|1383782
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (%50 İnd. İng.)
|EA
|46
|210,7972
|960,951
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|81
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (%50 İnd. İng.)
|EA
|34
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (%50 İnd.)
|EA
|20
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (%50 İnd.)
|EA
|37
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İnd.)
|EA
|22
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (%50 İnd. İng.)
|EA
|22
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|45
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|25
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|40
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|25
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|43
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|29
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (%25 İnd.)
|SAY
|29
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Otomotiv Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|30
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)
|SÖZ
|45
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İnd. İng.)
|DİL
|39
|Dolmadı
|–