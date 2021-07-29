Au hangi element? Au simgesi hangi elementin sembolüdür?

Aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları kimyasal maddelere element deniyor. Her elementin bir adı ve bir ya da birkaç harften oluşan simgeleri bulunuyor. İnsan vücudunun, nesnelerin ve besinlerin yapısını oluşturan elementlerin simgelerini bilmek oldukça önemlidir. Bu yazımızda günlük yaşamda da sıkça kullanılan Au elementini ve Au elementinin özelliklerini inceleyeceğiz...

AU HANGİ ELEMENT?

Periyodik tablo ile ilgili araştırma yapanların en sık sorduğu sorulardan biri de Au simgesi hangi elementin sembolüdür? sorusu. Periyodik tablonun en popüler ve en değerli elementlerinden biri olan Altın elementi Au simgesiyle gösterilir.

ALTIN ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Adını Latince Aurum kelimesinden alan altın elementİ Au simgesiyle ifade edilir ve atom numarası 79'dur.

Doğadaki varlığı ve keşfi oldukça eskiye dayanan Altın elementi parlak sarı bir renge sahiptir ve ışıl ışıl parlayan bir metaldir.

Altın elementi yumuşak, sünek ve dövülgen yapısıyla saf halde bile parıldamasıyla göz kamaştırır.

Doğada serbest halde karşımıza çıkabilen Altın elementi asitlere karşı dayanıklılığıyla dikkat çekse de kolay işlenebilmesi ve şekil verilebilmesi nedeniyle ilkçağlardan bu yana kullanılır.

Doğadaki kararlı elementlerin başında gelen Altın elementi kolay kolay tepkimeye girmez.

Altın elementi havadan ve sudan etkilenmez bu da ona asla paslanmayan bir element olma özelliği getirir.

Tepkimeye girmediği için kararmayan ve donuklaşmayan altına dövülerek şekil verilebilir.

Tarih boyunca her zaman en kıymetli metal olan altın M.Ö. 3200'lü yıllarda para olarak da kullanılmıştır.

Tarih boyunca ve bugün hala ziynet eşyası olarak kullanılır.

Türkiye'de Mersin, Antakya, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa, İzmir ve çevresinden altın madenleri bulunur.

Dünya üzerinde altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler şöyledir: Avustralya (% 17) Rusya (% 14) Güney Afrika Cumhuriyeti (% 10,5) Amerika Birleşik Devletleri (% 5) Endonezya (% 5) Akarsularda, okyanuslarda, volkanik kuvarslarda da altına rastlanır.

Doğada %100 saf altın bulunmaz. Doğada rastlanacak en saf altının saflık oranı binde 999,9'dur.

Altın elementinin saflık derecesi kimya biliminde "yüzde" ile gösterilirken mücevher/ziynet eşyası sektöründe "karat" veya "ayar" kelimeleriyle ifade edilir.

Altın elementinin oldukça yumuşak bir metal olduğunu yukarıda da belirtmiştik. Öyle ki 10 g altın dövülerek 11 m²'lik ince bir levha haline getirilebilir. Ya da 10 gr altın yine işlenerek 570 m uzunluğunda ince bir tel haline getirilebilir.

Altın elementinin en dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de çok iyi bir iletken olmasıdır. Gümüş ve bakırdan sonra en yüksel elektrik iletkeni olan altın kolay kolay kimyasal tepkimeye girmez bu da altını elektrik ve elektronik endüstrisinde önemli bir metal yapar.

Altın elementi üzerine düşen kızılötesi ışınların yüzde 98'ini yansıtır.

Altın elementinin kullanım alanına göre gümüş, nikel, bakır, paladyum alaşımları da bulunur.

Altın elementi doğada maddenin katı halinde bulunur ve 12,55 kJ/mol ısı seviyesinde eridiği bilinir.

AU PERİYODİK TABLODA NEREDE?

Altın elementinin periyodik tablodaki konumu şöyle: