ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin merakla bekledi YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercih tarihleri için geri sayım sürerken, AUZEF taban puanları da öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Fakültesi AUZEF taban puanları her sene belirli dönemlerde açıklanıyor. Peki, bu sene üniversite tercihleri öncesi AUZEF taban puanları nasıl şekillendi, AUZEF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı? İşte, önceki sınav döneminde açıklanan ve Anadolu Üniversitesi AUZEF'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi taban puanları...
AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI TABLOSU
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (A.Ö.)
|EA
|1,435
|244,9369
|624,721
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.)
|EA
|103
|243,2543
|638,778
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|103
|240,6027
|661,619
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji (A.Ö.)
|EA
|308
|238,6256
|679,239
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (A.Ö.)
|EA
|257
|238,6012
|679,465
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (A.Ö.)
|EA
|205
|232,6835
|734,810
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.)
|EA
|308
|232,2143
|739,352
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.)
|SAY
|154
|232,0233
|524,372
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (A.Ö.)
|SÖZ
|1,025
|227,0587
|676,568
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (A.Ö.)
|EA
|154
|225,5968
|808,790
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|308
|225,5859
|808,935
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (A.Ö.)
|EA
|154
|216,2527
|915,838
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya (A.Ö.)
|SÖZ
|1,435
|205,959
|811,833
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.)
|EA
|820
|Dolmadı
|–
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rekreasyon (A.Ö.)
|EA
|820
|Dolmadı
|–
AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI TABLOSU
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Adalet (A.Ö.)
|TYT
|1,538
|242,0877
|1020304
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (A.Ö.)
|TYT
|3,075
|221,704
|1277812
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.)
|TYT
|2,050
|213,1781
|1392685
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.)
|TYT
|2,050
|209,3687
|1445520
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.)
|TYT
|1,025
|205,2952
|1503468
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (A.Ö.)
|TYT
|2,255
|196,7928
|1623748
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.)
|TYT
|1,025
|193,7971
|1661464
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm (A.Ö.)
|TYT
|308
|193,1235
|1669185
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (A.Ö.)
|TYT
|820
|193,0032
|1670491
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.)
|TYT
|2,050
|191,6808
|1684476
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (A.Ö.)
|TYT
|462
|189,4323
|1704475