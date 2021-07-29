Ba hangi element? Ba simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tablonun elementlerin sınıflandırılması için hayati öneme sahip olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Tabloda elementlere verilen simgeler ve bu imgelerin temsil ettiği elementlerin simgeleri internet aramalarında çok sık karşılaşılan konular arasında yer alıyor. Periyodik cetvel araştırmalarında sık sık karşılaşılan Ba simgesi hangi elementin sembolüdür? sorusunun cevabını ve Ba elementinin özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz...

PERİYODİK TABLODA BA HANGİ ELEMENT?

Kimyasal elementler için Ba simgesi ile gösterilen element Baryum elementidir. Baryum elementi periyodik cetvel üzerinde Ba harfleriyle gösterilir.

BARYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Baryum elementi Ba simgesini Yunanca "ağır" anlamına gelen "barys" kelimesinden almaktadır. Baryum elementi İngilizce de "ağırlık, yoğunluk" anlamına gelen Barite kelimesiyle anılmaktadır.

Periyodik tablonun toprak alkali metaller grubunda yer alan Baryum elementinin atom numarası 56'dır.

Baryum elementinin keşfi 1700'lü yıllara dayanır. 1774 yılında İsveçli kimyacı Carl Wilhelm Sheele Baryum elementini ilk defa tanımlayan bilim insanıdır ancak Baryum'un keşfi 1808 yılında Sir Humphry Davy tarafından yapılmıştır.

Element halindeyken beyaz ve gri metalik bir renge sahip olan Baryum yüksek reaktivitelikten dolayı element halinde bulunmaz. Oldukça yumuşak bir metal olan Baryum elementi doğada maddenin katı halinde bulunur ancak 727 derecede eridiği bilinmektedir.

Metalik Baryum elementi yakıldığı zaman elma yeşili bir renge bürünür ancak baryumun metalik halde saklanması oldukça zordur.

Neredeyse bütün bileşikleri ise zehirli olan baryum elementi aktif bir element olduğu için suya, havaya ve asitlere çok çabuk reaksiyon verir.

Toprak alkali grup içerisinde bulunan elementlerin neredeyse hepsi birbirine benzese de Kalsiyum, Stronsiyum, Baryum elementleri diğer toprak alkali grubu elementlerinden farklıdır.

Kalsiyum, Stronsiyum, Baryum elementleri adi derecede suyu ayrıştırlar ve bu ayrışmadan Hidrojen açığa çıkar.

Yüksek reaktivitelikten dolayı doğada element halinde bulunmayan Baryum'un en sık bulunan kaynağı Barit ve viterittir. Viterit (Baryunm karbonat) geçmiş yıllarda fare zehri olarak da kullanılmıştır.

Neredeyse tüm ametallerle reaksiyona girebilen Baryum elementinin bileşikleri genelde zehirlidir. Sadece hastanelerde tıbbi görüntüleme işlemlerinden önce içilen baryum sülfat bileşiği suda çözülmediği için zararlı değildir.

Oldukça hafif olan Baryum elementinin yoğunluğu demir yoğunluğunun yarısına denk düşmektedir.

Baryumun kullanım alanı çoğunlukla madencilik ve endüstridir. Kurşun, Gümüş, Çinko üretiminde kullanılan Baryum elementinin bileşikleri kullanım alanlarını genişletmektedir.

Baryum bileşenlerinden Baryum sülfatın kullanım alanları:

Gama ve x ışını yayma özelliğine (radyoopak) sahip olması nedeniyle sağlık sektöründe röntgen uygulamaları, kanser teşhislerinde,

Kâğıt kaplamalarda,

Batarya ve pil üretiminde,

Yağlı boya üretiminde beyazlatıcı pigment ve inceltici olarak,

Plastik ürünlerin üretiminde ve tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Baryum bileşiklerinden Baryum karbonat özel camların üretiminde kullanılırken bir diğer Baryum bileşiği Baryum oksit petrol sanayisinde kullanılır.

En yaygın baryum bileşiği olan Baryum nitrat, yeşil alev vermesi nedeniyle havai kullanılır.

Baryum bileşikleriyle temas etmek sakıncalıdır. Suda çözülebilen baryum bileşikleri felçlere ve ölüme neden olabilir.

BA PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Baryum elementi periyodik tablo üzerinde 2. grupta, 6. periyotta ve s grubunda yer alır.