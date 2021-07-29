Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları güncel bilgiler! 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

|Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
|5
|SAY
|68
|
|
|Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|5
|SAY
|12
|22900
|489.25871
|Eğitim Bilimleri Fakültesi
|
|
|
|
|
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|12
|295000
|284.92092
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|2
|52100
|452.79960
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|DİL
|22
|48800
|290.82422
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|DİL
|8
|9040
|455.13609
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|DİL
|20
|22100
|377.36054
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|5
|286000
|285.36628
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|3
|7100
|435.85435
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|15
|202000
|303.03024
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|5
|
|
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|7
|13100
|428.01982
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|37
|282000
|302.34461
|Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|4
|EA
|95
|
|
|Hukuk Fakültesi (Burslu)
|4
|EA
|22
|3590
|466.32644
|Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)
|4
|EA
|30
|
|
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|
|
|
|
|
|Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|14
|563000
|252.72066
|Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|9
|6280
|450.35590
|Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|40
|384000
|280.59137
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|16
|607000
|247.11892
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|6
|7920
|443.52737
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|21
|352000
|286.81332
|İşletme (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|47
|524000
|257.96230
|İşletme (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|15
|5600
|453.62825
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|38
|271000
|305.13728
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|5
|634000
|243.82125
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|3
|18800
|417.74942
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|15
|539000
|255.92018
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|64
|294000
|299.43809
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|14
|3390
|467.70718
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|18
|43700
|394.59510
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|25
|478000
|264.75364
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|7
|8830
|440.16189
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|17
|256000
|308.98661
|Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|17
|692000
|237.23075
|Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|6
|14400
|425.48155
|Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|20
|409000
|276.03565
|Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|4
|...
|----
|Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|3
|...
|----
|Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|16
|...
|----
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|35
|511000
|259.80465
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|11
|10200
|435.90414
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|EA
|30
|287000
|301.09225
|İletişim Fakültesi
|
|
|
|
|
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|40
|337000
|271.71320
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|10
|33200
|475.71287
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|19
|139000
|365.07417
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|21
|767000
|215.99933
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|7
|5470
|419.92980
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|21
|488000
|252.19119
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|19
|515000
|248.40673
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|6
|2190
|442.90551
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|18
|213000
|300.54813
|Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|26
|668000
|228.15487
|Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|8
|4140
|426.58416
|Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|22
|292000
|284.23192
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|21
|522000
|247.44423
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|7
|2660
|437.39370
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|21
|154000
|315.65570
|Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|21
|537000
|245.38942
|Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|7
|3610
|430.13075
|Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|21
|261000
|290.14801
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
|
|
|
|
|Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|26
|380000
|260.36865
|Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|8
|67500
|435.25258
|Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|22
|280000
|290.25267
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|4
|EA
|57
|496000
|262.03626
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|4
|EA
|14
|23500
|411.74083
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli)
|4
|EA
|25
|410000
|275.89341
|Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|40
|243000
|304.62340
|Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|11
|52100
|452.85461
|Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|25
|129000
|372.59805
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
|
|
|
|
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|47
|107000
|393.06062
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|15
|5420
|520.91105
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|38
|53000
|451.78652
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|5
|277000
|291.48575
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|6
|34900
|473.55629
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|30
|258000
|298.46556
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|31
|191000
|330.22462
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|13
|15900
|499.73359
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|45
|97600
|402.19067
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|70
|159000
|350.14929
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|15
|18500
|495.70612
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|15
|62700
|440.70533
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|2
|
|
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|4
|39800
|467.33502
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|23
|
|
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|11
|295000
|285.07187
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|5
|47000
|458.75364
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|20
|251000
|301.42434
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|55
|253000
|300.41728
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|14
|27300
|483.32934
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|27
|98500
|401.22887
|Matematik (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|5
|41600
|465.25106
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|41
|245000
|303.81666
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|12
|29600
|480.29223
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|30
|112000
|387.59158
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|35
|295000
|284.96372
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|9
|35100
|473.27753
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|18
|113000
|386.58508
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|21
|148000
|357.97517
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|7
|11300
|507.52148
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|18
|55800
|448.53593
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|57
|155000
|352.71142
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|15
|10900
|508.36983
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|28
|59800
|444.05369
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
|
|
|
|
|Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
|4
|SAY
|25
|363000
|264.58805
|Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|4
|SAY
|8
|67700
|434.96856
|Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|23
|220000
|315.27248
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|22
|344000
|269.63144
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|7
|58000
|446.04107
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|21
|157000
|351.15613
|Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
|4
|SAY
|13
|...
|----
|Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
|4
|SAY
|6
|...
|----
|Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|21
|...
|----
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
|4
|SAY
|7
|523000
|232.18370
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|4
|SAY
|7
|76900
|424.34471
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|35
|437000
|247.56080
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|7
|487000
|238.11689
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|7
|75100
|426.49722
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|35
|412000
|252.83745
|Hemşirelik (Ücretli)
|4
|SAY
|10
|557000
|227.35195
|Hemşirelik (Burslu)
|4
|SAY
|7
|97200
|402.58291
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|32
|395000
|256.78504
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|8
|
|
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|5
|108000
|391.81003
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|20
|507000
|234.74844
|Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|6
|SAY
|12
|3240
|528.34652
|Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|6
|SAY
|71
|19300
|494.54919
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|
|
|
|
|
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
|4
|SÖZ
|40
|604000
|236.35878
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
|4
|SÖZ
|10
|3300
|432.36781
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|19
|179000
|308.75777
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|14
|...
|----
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
|4
|SÖZ
|6
|...
|----
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
|4
|SÖZ
|20
|...
|----
|Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
|4
|SAY
|40
|258000
|298.66046
|Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
|4
|SAY
|7
|5510
|520.64445