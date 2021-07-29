Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları belli oldu: 2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık

Bankacı olmak isteyen üniversite adayları, Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Bankacılık ve Sigortacılık puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|332,61480
323,06340
|301.867
286.500
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|305,81925
286,46570
|438.410
504.846
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|295,30503
286,26697
|507.770
506.480
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|286,58688
288,99003
|573.009
485.042
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|283,88065
275,67366
|594.663
597.221
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|280,48128
268,87979
|622.895
662.915
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|274,21448
283,41341
|677.596
529.518
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|7+0
3+0
|7
3
|269,93836
274,31981
|717.320
609.971
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|269,61967
267,48296
|720.231
677.178
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|268,85017
265,17524
|727.696
701.399
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|11+0
7+0
|11
7
|267,43348
272,23726
|741.402
629.723
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|267,25412
262,90255
|743.160
725.703
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|266,27562
264,78909
|752.891
705.486
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|266,01887
261,69156
|755.441
739.040
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|265,01449
271,46982
|765.523
637.163
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|264,79618
269,69240
|767.725
654.657
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|12+0
7+0
|12
7
|262,82628
261,88242
|787.419
736.874
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|262,80791
264,24420
|787.588
711.221
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|262,63606
267,69658
|789.354
674.994
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|259,98553
258,58974
|817.278
774.172
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|258,99056
255,29651
|827.817
813.191
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|258,71419
262,56213
|830.838
729.357
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|9+0
6+0
|9
6
|258,18644
264,24633
|836.561
711.207
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
6+0
|9
6
|258,15871
257,03423
|836.836
792.572
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|256,77223
255,09815
|851.609
815.609
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|256,62770
256,48077
|853.271
799.109
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|254,32388
250,42373
|878.594
873.472
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|254,25182
280,14144
|879.384
557.193
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|253,76421
254,06629
|884.839
828.303
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
—
|31
—
|249,02869
—
|938.753
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|248,44819
253,92858
|945.586
829.992
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|246,48118
247,35368
|968.296
912.284
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|240,97439
237,42257
|1.033.526
1.039.850
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|240,27876
237,95066
|1.041.843
1.033.067
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|236,68233
233,05595
|1.085.163
1.096.927
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|235,71652
251,12657
|1.096.968
864.709
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|235,12795
233,94397
|1.104.105
1.085.171
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
85+3
|82
88
|233,99087
237,54371
|1.118.013
1.038.315
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|233,62374
223,63703
|233,62374
223,63703
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|232,81855
229,30584
|1.132.667
1.147.468
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|231,21769
230,95367
|1.152.762
1.125.127
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|230,46878
229,21231
|1.162.221
1.148.818
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|230,06709
229,82167
|1.167.402
1.140.528
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
—
|38
—
|229,90502
—
|1.169.507
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|229,50529
229,29046
|1.174.599
1.147.670
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,50295
232,78034
|1.187.494
1.100.602
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|227,73358
223,42531
|1.197.503
1.231.230
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
—
|41
—
|227,61549
—
|1.199.017
—
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
110+3
|103
113
|226,48074
219,92084
|1.214.105
1.281.264
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,39841
221,85729
|1.215.174
1.253.678
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|14+0
15+0
|14
13
|225,77685
—
|1.223.415
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|225,64481
221,52871
|1.225.157
1.258.349
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|225,63324
224,02843
|1.225.304
1.222.643
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|224,18619
223,81361
|1.244.554
1.225.741
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
100+3
|93
103
|223,86682
223,32835
|1.248.700
1.232.608
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|222,73710
218,97897
|1.263.812
1.294.480
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|222,02882
222,64140
|1.273.355
1.242.452
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|20+0
—
|20
—
|221,40721
—
|1.281.803
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|221,39416
221,40193
|1.281.973
1.260.182
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|221,15409
221,31193
|1.285.065
1.261.470
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|221,04177
218,06934
|1.286.537
1.307.173
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|220,75904
214,61510
|1.290.386
1.355.852
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|220,35835
200,67368
|1.295.789
1.563.890
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|219,81037
212,38451
|1.303.227
1.387.865
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
36+0
|34
36
|218,34822
205,84705
|1.322.818
1.484.635
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|217,50339
214,59312
|1.333.870
1.356.193
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|70+2
85+3
|72
88
|216,40322
214,70397
|1.348.706
1.354.604
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|1
—
|216,29148
—
|1.350.234
—
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|90+3
100+3
|93
103
|216,07004
214,14157
|1.353.355
1.362.578
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|215,52303
214,22087
|1.360.748
1.361.375
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|214,75835
211,66865
|1.371.224
1.398.169
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|214,74062
214,03161
|1.371.462
1.364.205
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|214,39210
210,83468
|1.376.240
1.410.315
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|214,00094
217,77570
|1.381.618
1.311.392
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|213,15667
213,26338
|1.392.987
1.375.303
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
100+3
|93
103
|211,59826
210,55256
|1.414.538
1.414.409
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|211,17310
212,70809
|1.420.426
1.383.169
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
21+0
|68
21
|210,58588
190,71336
|1.428.560
1.699.265
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|60+0
63+0
|60
52
|210,53769
—
|1.429.267
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|210,26245
207,63573
|1.433.042
1.457.507
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|210,26017
208,56845
|1.433.072
1.443.603
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|210,04492
199,15030
|1.436.162
1.586.786
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|209,97539
212,98213
|1.437.142
1.379.248
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|209,72428
215,73749
|1.440.632
1.339.829
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|209,20691
212,61659
|1.447.850
1.384.544
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|208,89273
209,67781
|1.452.347
1.427.316
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2000+50
|1.538
2050
|208,23023
200,49951
|1.461.724
1.566.433
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|208,20732
211,88818
|1.462.036
1.394.990
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|208,07884
209,49330
|1.463.859
1.429.992
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|207,96183
203,68337
|1.465.490
1.517.658
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|207,71543
203,21176
|1.469.024
1.524.891
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
60+2
|57
62
|207,63437
201,32885
|1.470.193
1.553.818
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|207,55687
205,10403
|1.471.291
1.495.852
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|207,46641
208,48864
|1.472.535
1.444.757
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|4+0
3+0
|14
3
|207,27975
208,11005
|1.475.101
1.450.467
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|206,43664
206,67751
|1.487.054
1.472.126
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|206,29804
207,47714
|1.489.042
1.459.945
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|206,21212
210,92537
|1.490.231
1.408.987
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
90+3
|82
93
|206,11498
206,13175
|1.491.642
1.480.312
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|205,60315
204,59824
|1.499.130
1.503.543
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|90+3
110+3
|93
113
|204,66642
197,65627
|1.512.334
1.609.239
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|204,41385
207,02317
|1.515.971
1.466.813
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|204,05670
203,51630
|1.521.006
1.520.242
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|204,02887
201,23865
|1.521.418
1.555.225
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
65+2
|62
67
|203,88219
201,41643
|1.523.511
1.552.483
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
100+3
|93
103
|203,69114
204,29836
|1.526.289
1.508.124
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|203,61849
202,46993
|1.527.300
1.536.365
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|203,40082
199,79174
|1.530.441
1.577.016
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|203,35083
201,94233
|1.531.166
1.544.486
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|203,20715
207,83164
|1.533.344
1.454.624
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|202,34783
199,30629
|1.545.678
1.584.401
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|202,32603
207,04223
|1.545.980
1.466.514
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|202,06589
200,19788
|1.549.793
1.570.984
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|27+0
10+0
|27
10
|201,71918
217,46679
|1.554.845
1.315.662
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|201,67591
204,32961
|1.555.478
1.507.661
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|201,49434
205,02526
|1.558.158
1.497.049
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|200,93820
203,19224
|1.566.119
1.525.176
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|200,68638
204,98704
|1.569.704
1.497.622
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|200,61276
201,51424
|1.570.724
1.550.936
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|200,37271
200,23830
|1.574.134
1.570.373
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|200,18145
199,23209
|1.576.897
1.585.516
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|200,09322
200,48370
|1.578.122
1.566.687
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|199,76365
200,95441
|1.582.692
1.559.588
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|41+0
24+0
|41
4
|199,23695
—
|1.590.251
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|198,62238
203,15862
|1.598.689
1.525.703
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|198,56531
199,23127
|1.599.463
1.585.526
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
—
|41
—
|198,34998
—
|1.602.410
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|198,25246
202,83487
|1.603.798
1.530.776
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|198,19363
200,28498
|1.604.640
1.569.659
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|198,01067
192,89107
|1.607.240
1.674.864
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|197,63384
198,25087
|1.612.315
1.600.372
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|197,53995
195,97852
|1.613.616
1.633.546
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|197,44108
195,99562
|1.614.980
1.633.292
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|197,10966
203,73561
|1.619.627
1.516.847
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|196,50565
194,73767
|1.627.634
1.651.013
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
20+0
|37
20
|196,47741
198,55363
|1.628.022
1.595.830
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|196,03127
197,08994
|1.633.888
1.617.583
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|195,08563
197,86061
|1.645.866
1.606.218
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|195,08280
197,98431
|1.645.910
1.604.373
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|194,87461
201,33279
|1.648.586
1.553.766
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|194,66388
195,05785
|1.651.194
1.646.585
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
1000+25
|718
714
|194,03486
—
|1.658.627
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|193,81161
195,02312
|1.661.287
1.647.039
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|193,30963
197,26200
|1.667.083
1.615.097
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|192,86970
195,80687
|1.671.975
1.635.970
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|192,44914
196,73917
|1.676.440
1.622.639
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|192,40683
195,37992
|1.676.865
1.642.143
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|192,26370
193,75170
|1.678.372
1.664.038
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
20+1
|31
21
|192,22891
197,00683
|1.678.752
1.618.809
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|191,89060
198,43188
|1.682.339
1.597.669
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|191,73963
202,10456
|1.683.861
1.541.959
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|191,62715
199,36094
|1.684.956
1.583.602
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|191,32671
195,94629
|1.687.908
1.634.054
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,64260
193,07143
|1.694.368
1.672.703
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,57616
194,17415
|1.694.988
1.658.618
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|190,54648
194,34687
|1.695.252
1.656.209
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
51
|189,17641
—
|1.706.420
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|189,10148
197,13313
|1.706.936
1.616.947
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|188,60809
188,96191
|1.710.516
1.715.267
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|188,41431
194,13878
|1.711.776
1.659.081
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|188,18514
194,04998
|1.713.357
1.660.250
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|187,81538
197,87223
|1.715.624
1.606.044
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|187,13568
182,29204
|1.719.521
1.745.244
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|20+1
35+1
|21
11
|186,49203
—
|1.722.619
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|186,35148
193,94722
|1.723.264
1.661.562
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|186,30600
194,12340
|1.723.484
1.659.303
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
35+1
|47
36
|185,80775
186,79628
|1.725.417
1.730.200
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|184,29516
197,10078
|1.730.205
1.617.428
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|175,56969
194,06832
|1.740.869
1.659.996
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|173,89235
190,16620
|1.742.384
1.704.675
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|170,03164
192,05495
|1.744.912
1.684.634
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|1+0
2+0
|—
0
|—
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|1+0
4+0
|—
2
|—
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|1+0
2+0
|—
0
|—
—
|—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|2+0
5+0
|—
0
|—
—
|—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|1+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|32
41
|Dolmadı
190,47035
|Dolmadı
1.701.720
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
45+2
|43
47
|Dolmadı
185,33181
|Dolmadı
1.737.050
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
—
|9
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
35+1
|8
18
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|25+1
30+1
|14
14
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|25
29
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|48
51
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|55
62
|Dolmadı
190,37971
|Dolmadı
1.702.612
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|12
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|32
32
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
25+1
|28
26
|Dolmadı
191,55608
|Dolmadı
1.690.315
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
40+1
|18
18
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0
—
|15
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
60+2
|33
32
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|12+0
12+0
|5
10
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|8
27
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
40+1
|13
16
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
50+2
|28
26
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
30+1
|16
29
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|75+2
55+2
|70
57
|Dolmadı
190,34372
|Dolmadı
1.702.970
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
45+2
|55
47
|Dolmadı
184,23366
|Dolmadı
1.740.869
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
15+0
|19
4
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
4+0
|5
0
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
15+0
|31
9
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|26
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
—
|5
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|19+0
17+0
|12
2
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
12+0
|30
9
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
5+0
|6
2
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
25+0
|22
6
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|3
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
—
|38
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
16+0
|10
4
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
40+1
|32
41
|Dolmadı
190,39611
|Dolmadı
1.702.441
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
65+2
|30
42
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|49
41
|Dolmadı
193,38963
|Dolmadı
1.668.702
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|23
41
|Dolmadı
190,94836
|Dolmadı
1.696.880
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|47
52
|Dolmadı
190,84977
|Dolmadı
1.697.882
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|40+1
—
|12
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20+1
40+1
|12
13
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20+1
25+1
|7
9
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20+1
20+1
|19
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
35+1
|12
16
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|51
41
|Dolmadı
188,95162
|Dolmadı
1.715.338
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|45+2
45+2
|28
35
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0
—
|34
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
—
|9
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|30+1
30+1
|14
22
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|34
41
|Dolmadı
192,37181
|Dolmadı
1.680.942
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|29
41
|Dolmadı
193,92799
|Dolmadı
1.661.817
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
30+1
|38
31
|Dolmadı
189,99984
|Dolmadı
1.706.216
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|31
41
|Dolmadı
190,11968
|Dolmadı
1.705.110
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
35+1
|12
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
30+1
|7
12
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
40+1
|5
12
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20+1
30+1
|4
8
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20+1
40+1
|10
8
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
40+1
|17
20
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
50+2
|35
52
|Dolmadı
190,38947
|Dolmadı
1.702.504
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
50+2
|15
16
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|30+1
45+2
|11
20
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|16
22
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
45+2
|32
29
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|10
27
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|35+1
40+1
|15
25
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
45+2
|41
47
|Dolmadı
189,12288
|Dolmadı
1.713.989
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Ücretli)
|TYT
|4+0
8+0
|3
1
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|51
52
|Dolmadı
190,93622
|Dolmadı
1.697.005
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|14+0
13+0
|3
4
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|6+0
—
|2
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—