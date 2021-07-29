Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021 nasıl şekillendi? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Üniversite Bölüm Puan Türü Kontenjan Taban Puan Sıralama Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 72 338,75454 161.155 Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 52 333,83395 174.829 Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 62 317,61250 225.122 Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 52 314,51200 235.843 Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Ücretli] EA 9 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu] EA 15 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu] EA 6 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu] EA 12 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu] EA 28 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu] EA 15 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu] EA 15 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu] EA 6 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu] EA 34 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Ücretli] EA 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu] EA 6 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu] EA 26 Dolmadı Dolmadı