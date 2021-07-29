Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları! 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ile Bezm-i Alem sıralama tablosu

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu)
|5
|SAY
|14
|13800
|503.06609
|Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli)
|5
|SAY
|81
|...
|----
|Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
|5
|SAY
|13
|...
|----
|Eczacılık Fakültesi (Burslu)
|5
|SAY
|11
|32300
|476.77190
|Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli)
|5
|SAY
|46
|...
|----
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|4
|SAY
|10
|64200
|439.05674
|Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)
|4
|SAY
|55
|...
|----
|Ergoterapi (Burslu)
|4
|SAY
|4
|151000
|355.55362
|Ergoterapi (%50 İndirimli)
|4
|SAY
|16
|619000
|219.90342
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|4
|SAY
|15
|82800
|417.85812
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli)
|4
|SAY
|55
|...
|----
|Hemşirelik (Ücretli)
|4
|SAY
|10
|...
|----
|Hemşirelik (Burslu)
|4
|SAY
|15
|90900
|409.17892
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|4
|SAY
|50
|...
|----
|Odyoloji (Burslu)
|4
|SAY
|6
|120000
|380.92166
|Odyoloji (%25 İndirimli)
|4
|SAY
|34
|...
|----
|Sağlık Yönetimi (Burslu)
|4
|EA
|5
|201000
|324.91249
|Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
|4
|EA
|20
|627000
|244.62676
|Tıp Fakültesi (Burslu)
|6
|SAY
|18
|4000
|525.48550
|Tıp Fakültesi (%50 İndirimli)
|6
|SAY
|102
|16700
|498.39647
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|2
|TYT
|5
|381000
|338.41134
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|30
|1386000
|236.75688
|Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|2
|TYT
|6
|520000
|317.60947
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|34
|...
|----
|Anestezi (Burslu)
|2
|TYT
|7
|265000
|354.37439
|Anestezi (%25 İndirimli)
|2
|TYT
|38
|...
|----
|Eczane Hizmetleri (Burslu)
|2
|TYT
|5
|371000
|317.64614
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|20
|1265000
|242.17753
|Elektronörofizyoloji (Burslu)
|2
|TYT
|5
|483000
|298.86061
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|20
|1257000
|223.25215
|İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|2
|TYT
|7
|260000
|343.37601
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)
|2
|TYT
|38
|...
|----
|Optisyenlik (Burslu)
|2
|TYT
|5
|357000
|320.54252
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|25
|1577000
|200.16330
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|2
|TYT
|4
|370000
|317.96161
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|21
|1557000
|201.55681
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
|2
|TYT
|4
|416000
|309.55905
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|21
|1139000
|232.29930
|Radyoterapi (Burslu)
|2
|TYT
|4
|535000
|291.50888
|Radyoterapi (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|21
|1188000
|228.46661
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|2
|TYT
|3
|457000
|302.78870
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|17
|1375000
|214.49385
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
|2
|TYT
|5
|223000
|354.38693
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|25
|832000
|258.63364
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
|2
|TYT
|5
|283000
|337.40317
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
|2
|TYT
|25
|1280000
|246.18586
|Yaşlı Bakımı (Burslu)
|2
|TYT
|12
|1170000
|252.93016