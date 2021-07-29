Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bingöl Üniversitesi taban puanları - 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:17 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:17

Bingöl Üniversitesi taban puanları - 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Bingöl Üniversitesi taban puanları - 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Bingöl Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bingöl Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 60 2 33800 474.95238
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL 50 2 68500 236.13336
Coğrafya 4 SÖZ 50 2 423000 261.98165
Felsefe 4 EA 30 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 60 2 39800 318.44893
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL 60 2 44800 302.73846
Kürt Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 30 1
Matematik 4 SAY 20 1 391000 257.74655
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 30 1 510000 234.37479
Psikoloji 4 EA 90 3 141000 346.51849
Sosyal Hizmet 4 EA 80 2 512000 259.70279
Sosyal Hizmet (İÖ) 4 EA 60 2 719000 234.30279
Sosyoloji 4 EA 60 2
Tarih 4 SÖZ 60 2 679000 226.81028
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 40 1
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 60 2 467000 255.22470
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 40 1
Zaza Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 30 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 4 EA 30 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 40 1 931000 214.71706
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler 4 SÖZ 180 5 ... ----
İslami İlimler (M.T.O.K.) 4 SÖZ 20 ... ----
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 20 1
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 1
Mimarlık 4 SAY 50 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 60 2 318000 277.43872
Hemşirelik 4 SAY 80 2 179000 336.93189
İş Sağlığı ve Güvenliği 4 SAY 30 1 676000 209.16265
Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 722000 233.93687
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi 4 EA 50 2 ... ----
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 EA 50 2 ... ----
Rekreasyon 4 EA 50 2 ... ----
Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 ... ----
Veteriner Fakültesi 5 SAY 60 2 170000 343.00211
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 20 1 ... ----
Bitki Koruma 4 SAY 30 1 484000 238.67816
Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 25 1 653000 215.12877
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 40 1 638000 217.46361

Bingöl Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 60 2 931000 249.69779
Aşçılık 2 TYT 50 2 1379000 214.19359
Aşçılık (İÖ) 2 TYT 40 1 1575000 200.28511
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 50 2 1714000 188.14997
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 40 1
E-Ticaret ve Pazarlama 2 TYT 25 1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 40 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1309000 219.40094
İşletme Yönetimi 2 TYT 25 1
Maliye 2 TYT 40 1
Medya ve İletişim 2 TYT 30 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 35 1 1632000 196.15678
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 40 1 1430000 210.45145
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT 40 1 1300000 220.06472
Sosyal Güvenlik 2 TYT 50 2 1517000 204.37439
Turist Rehberliği 2 TYT 20 1
Yerel Yönetimler 2 TYT 20 1
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT 20 1
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 40 1 1381000 232.40604
Elektrik 2 TYT 35 1 1548000 219.88902
Grafik Tasarımı 2 TYT 40 1 ... ----
Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT 20 1 ... ----
Harita ve Kadastro 2 TYT 45 2 1319000 218.59564
İç Mekan Tasarımı 2 TYT 30 1 1667000 193.28824
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 1575000 200.34117
Makine 2 TYT 35 1
Mekatronik 2 TYT 20 1 1534000 203.12799
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 25 1
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT 15 1
Genç Meslek Yüksekokulu
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 TYT 20 1
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 1236000 224.85543
Elektrik 2 TYT 20 1
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 20 1 1639000 195.62391
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT 30 1 1467000 207.83725
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 70 2 1259000 223.10419
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Arıcılık 2 TYT 20 1
Bahçe Tarımı 2 TYT 20 1
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT 30 1 ... ----
Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 60 2 1000000 243.77107
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 TYT 60 2 1288000 220.92936
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT 25 1 1360000 215.54875
Tarla Bitkileri 2 TYT 25 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 50 2 504000 295.78257
Çevre Sağlığı 2 TYT 30 1 467000 301.33948
Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 1251000 245.66891
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 1510000 225.89845
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT 30 1 1537000 224.46796
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 40 1 658000 276.41029
Diyaliz 2 TYT 40 1 608000 282.23307
Eczane Hizmetleri 2 TYT 35 1 720000 292.40046
Fizyoterapi 2 TYT 60 2 658000 276.45731
Fizyoterapi (İÖ) 2 TYT 60 2 767000 264.83040
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 50 2 518000 318.56070
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 TYT 30 1 427000 307.66750
Odyometri 2 TYT 40 1 633000 279.26271
Optisyenlik 2 TYT 40 1 916000 250.99091
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 50 2 942000 272.08089
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 40 1 779000 263.66443
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 45 2 1387000 213.63390
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 60 2 736000 268.01815
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 50 2 872000 254.92661
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2 606000 282.54866
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 50 2 696000 272.19058
Yaşlı Bakımı 2 TYT 60 2 1080000 237.08886
Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 TYT 50 2 1248000 223.94012
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 50 2 1549000 225.16623
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 60 2 909000 251.63599
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2 929000 272.57609

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl Üniversitesi taban puanları - 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA