Bingöl Üniversitesi taban puanları - 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bingöl Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P. Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 60 2 33800 474.95238 Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL 50 2 68500 236.13336 Coğrafya 4 SÖZ 50 2 423000 261.98165 Felsefe 4 EA 30 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 60 2 39800 318.44893 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL 60 2 44800 302.73846 Kürt Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 30 1 Matematik 4 SAY 20 1 391000 257.74655 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 30 1 510000 234.37479 Psikoloji 4 EA 90 3 141000 346.51849 Sosyal Hizmet 4 EA 80 2 512000 259.70279 Sosyal Hizmet (İÖ) 4 EA 60 2 719000 234.30279 Sosyoloji 4 EA 60 2 Tarih 4 SÖZ 60 2 679000 226.81028 Tarih (İÖ) 4 SÖZ 40 1 Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 60 2 467000 255.22470 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 40 1 Zaza Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 30 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA 30 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 40 1 931000 214.71706 İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 SÖZ 180 5 ... ---- İslami İlimler (M.T.O.K.) 4 SÖZ 20 ... ---- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 20 1 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 1 Mimarlık 4 SAY 50 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 60 2 318000 277.43872 Hemşirelik 4 SAY 80 2 179000 336.93189 İş Sağlığı ve Güvenliği 4 SAY 30 1 676000 209.16265 Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 722000 233.93687 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 4 EA 50 2 ... ---- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 EA 50 2 ... ---- Rekreasyon 4 EA 50 2 ... ---- Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 ... ---- Veteriner Fakültesi 5 SAY 60 2 170000 343.00211 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY 20 1 ... ---- Bitki Koruma 4 SAY 30 1 484000 238.67816 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 25 1 653000 215.12877 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 40 1 638000 217.46361